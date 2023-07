Basket femminile, Europei Under 20 2023: l’Italia sconfigge la Turchia al debutto! Eleonora e Matilde Villa sugli scudi

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italbasket femminile agli Europei Under 20 di Vilnius (Lituania). Le Azzurre prevalgono sulla Turchia nel primo match del gruppo D col punteggio di 71-54, prendendo il largo nel terzo quarto senza poi voltarsi. L’Italia ritornerà in campo domani alle 17:00 ora italiana per affrontare la Lettonia.

Protagoniste assolute del match le sorelle Villa: 21 punti per Matilde e 13 per Eleonora. Prestazione di spessore anche per Sara Ronchi (20 punti), mentre per la Turchia 14 punti di Selin Gul e 13 di Berfin Sertoglu.

Avvio scoppiettante delle Azzurre con tre canestri in fila di Matilde Villa (6-0), con la Turchia che prova a ricucire lo strappo con Sertoglu (9-4). Eleonora Villa brucia la retina dall’arco (12-4), segnando ancora dalla lunga distanza per il +9 (15-6): le due sorelle illuminano l’attacco tricolore, con Guarise che dal pitturato porta l’Italia al primo vantaggio in doppia cifra del match (19-8). Gul da due tiene le turche a -9 alla prima sirena (19-10).

Nel secondo quarto le avversarie si scuotono e colmano il gap fino a pareggiare i conti con Istanbulluoglu (21-21): le Azzurre sembrano accusare un momento di difficoltà, ma ci pensa Matilde Villa a suonare la carica (25-23). Gul fa 2/2 in lunetta e mette la freccia (25-26), ma un piazzato di Matilde Villa ed una tripla di Sara Ronchi fissano il punteggio sul 30-26 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa le Azzurre tengono a distanza di sicurezza le turche (32-28), con Sara Ronchi che continua ad andare a bersaglio dall’arco (35-39). L’Italia mantiene due possessi pieni di margine quando si entra nella seconda parte del terzo quarto (39-33), con la Turchia che fatica a mandare il pallone in fondo alla retina per diversi minuti. Sertoglu appoggia per il -3 (43-40), con Adele Cancelli che piazza il canestro del 45-41 con cui va in archivio anche la terza frazione.

Eleonora Villa timbra subito le marcature del quarto conclusivo (48-41), ma le biancorosse non mollano e si rifanno prontamente sotto (48-45). L’asse Matilde-Eleonora Villa funziona perfettamente (50-45), con la giovane player della Reyer Venezia che spara la bomba del +8 (53-48) e costringe il CT turco a chiamare timeout. Sarà Ronchi fa 1/2 dalla lunetta per il +10 Italia (58-48) a meno di cinque minuti dalla sirena finale. Le nostre contendenti non riescono più ad avvicinarsi, con Matilde Villa che aggiorna il massimo vantaggio a +12 (60-48). Torna a segnare anche Irene Guarise (65-48), con Laura Valli che va a bersaglio dalla lunetta (67-50) ed avvicina le Azzurre al successo. Ancora Laura Valli in virata, che chiude la sfida odierna: finisce 71-54 in favore dell’Italia che piazza la prima vittoria all’Europeo Under 20 di basket femminile 2023!

Foto: fiba.basketball