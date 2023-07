Basket, Europei Under 18 2023: l’Italia esce sconfitta agli ottavi di finale contro la Slovenia

Termina agli ottavi di finale il percorso dell’Italbasket agli Europei Under 18 2023 in svolgimento a Nis (Serbia). I ragazzi di coach Andrea Capobianco, nonostante un buon terzo quarto, vengono sconfitti dalla Slovenia per 73-86 che accede così ai quarti di finale dove incrocerà la Francia.

Agli Azzurri non bastano i 21 punti di un mai domo Francesco Ferrari ed i 15 di Dame Sarr per provare a ribaltare le sorti del match in proprio favore, con la Slovenia trascinata dai 20 punti di Urban Kroflic e dai 19 di Peter Bandelj.

Botta e risposta in avvio di match (3-2), con la Slovenia che trova un mini-parziale per portarsi a +4 (5-9). Dame Sarr tiene gli Azzurri a contatto (8-9), ma i balcanici piazzano due canestri in fila per il +7 (8-15): time-out immediato di coach Capobianco. Leonardo Marangon suona la carica dall’arco (13-15), con Sarr e Miccoli che mordono le caviglie agli avversari (17-19). Il giovane talento in forza al Barcellona manda a bersaglio entrambi i liberi che valgono il sorpasso azzurro alla prima sirena (21-20).

Kroflic brucia la retina in apertura di secondo quarto e riporta la Slovenia davanti (21-23), con Bandelj che si mette in proprio poco dopo (21-27). Rene D’Amelio schiaccia per il primo canestro italiano della frazione (23-27), ma i balcanici non alzano il piede dall’acceleratore e rimettono due possessi pieni di margine con Plut (25-31). Dame Sarr è glaciale dalla lunga distanza (34-36), ma Hrbar e Lican risponde con la stessa moneta (34-42) a meno di due minuti dal termine del parziale. Immediata reazione azzurra con Tadiotto e Ferrari che vale il -3 (39-42), ma la penetrazione di Bandelj fissa il punteggio sul 39-44 con cui si va all’intervallo lungo.

Ottima uscita dell’Italia dagli spogliatoi: break di 5-0 firmato Sarr-Ferrari e match che torna in parità (44-44). Risposta della Slovenia con Bandelj e Kroflic (44-48), ma gli Azzurri non ci stanno e rimettono tutto nuovamente in discussione (50-50). Leonardo Marangon dalla lunetta mette la freccia (52-50), con i balcanici che rispondono colpo su colpo (54-54). Dame Sarr spara la tripla del +4 (57-61), con il numero 8 che fa 1/2 a cronometro fermo e mantiene l’Italia a +4 dopo 30’ di gioco (62-58).

Ultimo quarto che si apre con la bomba di Hrabar: la Slovenia batte un colpo e si riporta in un amen a -1 (62-61). Penetrazione di Tadiotto e nuovo +3 per gli Azzurri (64-62), con Kroflic e Padjen che segnano due canestri pesanti dalla lunga distanza (70-66). Il numero 9 balcanico va a bersaglio ancora da tre (73-66): l’Italia sembra accusare un momento di difficoltà e il CT Capobianco ferma il gioco per un minuto di sospensione. Gli sfidanti non calano l’intensità in attacco e sfiorano la doppia cifra di vantaggio con Tratar (66-75), ma Van Der Knapp fa 1/2 dalla lunetta e prova a sbloccare i compagni (67-75). Dame Sarr segna due dei tre liberi a disposizione (69-76), ma ancora Kroflic dall’arco non perdona: +10 Slovenia a -3’23” dalla sirena finale e time-out Italia (69-79). Gli Azzurri continuano a faticare in difesa, concedendo troppi tiri da fuori agli avversari che ne approfittano: tripla di Hrabar che potrebbe mettere il sigillo decisivo sulla vittoria (69-82). Penetrazione di Leonardo Marangon per il -9 (71-82), con Dizdarevic e Kroflic che a cronometro fermo piazzano i punti del 73-86 finale con cui la Slovenia supera l’Italia negli ottavi di finale degli Europei Under 18 di basket 2023.

IL TABELLINO DEL MATCH

ITALIA-SLOVENIA 73-86 (21-20, 18-24, 23-14, 11-28)

Italia: Ferrari 21, Marangon 12, Miccoli 2, Sarr 15, Tadiotto 8, Conte, D’Amelio 8, Greppi 2, Pozzato 2, Torresani 2, Van Der Knapp 1, Zanetti.

Slovenia: Bandelj 19, Dizdarevic 6, Kroflic 20, Padjen 9, Tratar 5, Hostnik ne, Hrabar 16, Pirs ne, Plut 3, Popovic 2, Rener ne.

