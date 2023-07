Basket, Mondiali 2023: la lista dei preconvocati della Lettonia. C’è Porzingis nel gruppo allenato da Luca Banchi

In vista dell’inizio dei Mondiali 2023 di basket, che si giocheranno dal 25 agosto al 10 settembre fra Indonesia, Giappone e Filippine, il ct della Lettonia – l’italiano Luca Banchi – ha diramato la sua “lista allargata” di 16 preconvocati per l’evento iridato, che poi dovrà scendere a 12 elementi.

A guidare idealmente il gruppo c’è la stella NBA Kristaps Porzingis, in un elenco che prevede anche qualche giocatore proveniente dalla Serie A, come Andrejs Grazulis, di Trento, e Arturs Strautins, che giocherà a Tortona l’anno prossimo.

Di seguito l’elenco completo dei 16 prescelti: Dairis Bertans, Davis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Arturs Kurucs, Toms Leimanis, Mareks Mejeris, Anzejs Pasecniks, Kristaps Porzingis, Aigars Skele, Rolands Smits, Arturs Strautins, Janis Timma, Arturs Zagars e Kristers Zoriks.

I lettoni nella fase iniziale dei Mondiali 2023 faranno parte del Gruppo H, che si disputerà a Giacarta, in Indonesia, e se la vedranno contro il Libano, la Francia e il Canada, in un girone di non facile lettura.

Foto: Lapresse