Baseball, Serie A 2023: sabato particolare con Nettuno-Ronchi e Grosseto-Parma

Si è concluso un sabato a pieno titolo dentro forti tinte particolari. Quattro i confronti della giornata numero cinque del ritorno, e segnatamente due doppi confronti tra Ronchi dei Legionari e Nettuno 1945 e tra Grosseto e Parmaclima, con risultati a volte inaspettati.

Partiamo da Ronchi-Nettuno, perché i New Black Panthers in gara-2 al Gaspardis non riescono a fermare la foga dei laziali. Il 6-1 è frutto soprattutto della furia di Scerrato, Zazza e Sellaroli. Replica immediata di Ronchi che con Midena trova il triplo del 3-1, ma sesta e settima ripresa fanno solo sì che Nettuno arrotondi. In gara-3, invece, 2-1 a favore dei NBP, grazie a un grande Rodriguez da 13 strikeout. Gli ospiti vanno avanti con i tre singoli in fila di Sellaroli, Grimaudo e Rosa, ma un doppio di Furlan e un errore di De Franceschi significano 2-1, che dal terzo inning non si modifica più.

A Grosseto, segnatamente allo Jannella, la Big Mat piazza un colpo spettacolare nei confronti di Parma. E lo è perché già dopo tre inning è 3-0 per i ducali, sospinti dal singolo di Gonzalez e dal doppio da 2 RBI di Joseph. Il ribaltamento totale lo firmano Backstrom con un triplo da tre punti, Cinelli con un singolo e un errore difensivo di Parma. Il 5-3 non viene più colmato, o meglio l’unica cosa che accade è che il doppio di Sambucci spinge a casa Mineo nella sesta ripresa, ma nulla di più.

Il Parmaclima si riesce a rifare in serata, grazie aun roboante 7-1 che parte dalla volata di sacrificio di Mineo e, col tempo, si allunga fino al 5-0 concretizzato da Gonzalez e Poma. Diaz firma un solo homer nel quarto inning che accorcia sul 5-1, ma Astorri e Joseph chiudono successivamente, al quinto, i discorsi.

Foto: FIBS / Noemy Lettieri