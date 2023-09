Italian Baseball Series 2023: un fuoricampo di Liberatore regala gara-1 alla Fortitudo Bologna

Grande equilibrio nella partita inaugurale dell’Italian Baseball Series 2023, Finale del Campionato di Serie A 2023 di baseball. Al termine di una gara-1 a grande trazione difensiva a spuntarla è stata la Fortitudo Bologna, squadra che si è imposta su San Marino per 2-3, risultato maturato soltanto nel nono e ultimo inning grazie a una prodezza di Liberatore.

A rompere gli indugi sono stati però i Campioni d’Italia, abili a trovare il punto del vantaggio al primo inning grazie a un singolo al centro di Neptali che ma ha mandato a segno Nathanel Manoly. Una gioia che però dura poco, in quanto Bologna al secondo turno pareggia subito i conti sfruttando uno strike out di Liberatore e un lancio pazzo di Gamberini.

San Marino però non ci sta, firmando al terzo round il 2-1. Seguiranno poi tre inning statici fino ad arrivare al settimo, momento in cui la Fortitudo ripristina nuovamente gli equilibri con il singolo di Paolini e il relativo punto di Dreni. Giunta all’ultimo atto, dopo un attacco di San Marino non andato buon fine, la squadra emiliana sfrutta al massimo la sua ultima occasione grazie a un super fuoricampo di Ernesto Liberatore che fa esplodere di gioia lo stadio Gianni Falchi.

Gara-2 si svolgerà domani, lunedì 4 settembre.

Foto: FIBS