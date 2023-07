Softball, Serie A1 2023: equilibri invariati nell’ultimo turno prima della sosta

Si arriva alla pausa senza particolari colpi di scena nel Campionato di Serie A1 2023 di softball. Oggi, sabato 1 luglio, si è svolto infatti l’ultimo turno prima della lunga sosta dettata dai Mondiali, con tutte le big uscite vittoriose dai rispettivi incontri.

Ma andiamo con ordine. Bollate si è imposta nel non facile match contro Pianoro passando prima per 5-7 e, successivamente, con un risultato più largo, ovvero 1-9. Bene anche Saronno che ha fondamentalmente lasciato a 0 la Sestese, vincendo per 0-7 e per 0-5.

Sul velluto anche Forlì, vincitrice con margine su Metalco Thunders per 7-0 e per 5-0. Compie il suo dovere anche Caronno, squadra che ha regolato in trasfera Macerata per 8-2 e per 5-1.

Si dividono la posta invece la Taurus Donati e Collecchio. In gara-1 è passata infatti la Bertazzoni per 2-9, mentre la Taurus ha ripristinato gli equilibri in gara-2 trovando il successo per 2-0. La Serie A1 di softball riprenderà il prossimo 29 luglio. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: LA CLASSIFICA

Regular Season – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 BOL

MKF BOLLATE 27 5 0 .844 0 2 SAR

INOX TEAM SARONNO 24 4 0 .857 1 3 FOR

FORLI’ SOFTBALL 21 7 0 .750 4 4 CAR

RHEAVENDORS CARONNO 18 12 0 .600 8 5 PIA

MIA OFFICE BLUE GIRLS PIANORO 15 11 0 .577 9 6 COL

BERTAZZONI COLLECCHIO 11 19 0 .367 15 6 MAC

ASD MACERATA SOFTBALL 9 17 0 .346 15 8 OPR

TAURUS DONATI GOMME 9 21 0 .300 17 9 DRA

METALCO THUNDERS CASTELFRANCO 7 23 0 .233 19 10 SES

SESTESE SOFTBALL 3 25 0 .107 22

Foto: FIBS