ATP Newport 2023: Thompson batte Kovacevic, Moutet sconfigge Spizzirri. Bene Broady e Hijikata

È terminata poco fa la prima giornata dell’ATP 250 di Newport 2023. Sull’erba statunitense si sono disputati oggi quattro incontri validi per il primo turno e si sono già viste delle prestazioni interessanti: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Esordio facile per Jordan Thompson: l’australiano (testa di serie n.7) domina dall’inizio alla fine contro lo statunitense Aleksandr Kovacevic e si impone con un nettissimo 6-0 6-1. Ora agli ottavi di finale il nativo di Sydney dovrà vedersela con il britannico Liam Broady, uscito vittorioso quest’oggi dalla sfida contro il giapponese Shintaro Mochizuki con il risultato di 6-1 7-5.

Qualche difficoltà di troppo per Corentin Moutet (n.8 del seeding), che però, dopo aver annullato un set point nel primo set, batte lo statunitense Eliot Spizzirri per 7-6(7) 6-0 e accede al secondo turno, dove a sfidarlo ci sarà il vincente della sfida tra l’americano John Isner e l’australiano Alex Bolt. Nell’altro match di giornata arriva invece la vittoria abbastanza agile di Rinky Hijikata: l’australiano si impone per 6-3 6-4 contro il rappresentante della Giordania Abedallah Shelbayh e si regala il secondo turno contro il francese Adrian Mannarino (n.2 del torneo).

I RISULTATI DI GIORNATA

C. Moutet (FRA) (8) – E. Spizzirri (USA) (WC) 7-6 6-0

J. Thompson (AUS) (7) – A. Kovacevic (USA) 6-0 6-1

L. Broady (GBR) – S. Mochizuki (JPN) 6-1 7-5

R. Hijikata (AUS) – A. Shelbayh (JOR) 6-3 6-4

Foto: LaPresse