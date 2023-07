ATP Newport 2023: il tabellone. Kevin Anderson esce dal ritiro, ultima erba dell’anno nella casa della Hall of Fame

Torna a giocarsi quest’anno, come ormai ogni volta dal 1976, uno degli eventi più particolari del panorama tennistico mondiale. L’ATP 250 di Newport, infatti, non solo è l’ultimo lascito dell’erba ormai da parecchio tempo, ma si trova anche vicino alla storica Hall of Fame, dove ogni anno vengono introdotte nuove personalità che hanno fatto la storia del tennis (per l’Italia ci sono Gianni Clerici e Nicola Pietrangeli). Quest’anno, in particolare, verranno inserite due grandi personalità del tennis in carrozzina: Esther Vergeer, olandese da 48 Slam, 14 anni da numero 1, 470 match di fila vinti, 700 match vinti in generale e soli 25 persi, sette ori paralimpici, e Rick Draney, pioniere di quella che è diventata la categoria dei quad.

Quanto al torneo in sé, la vera notizia è che torna Kevin Anderson. Il sudafricano aveva giocato l’ultimo match della carriera a Miami, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, nel 2022. Per lui c’è l’eredità delle due finali Slam agli US Open (persa da Rafael Nadal) nel 2017 e a Wimbledon (sconfitto da Novak Djokovic) nel 2018. Il suo primo turno è anche abbordabile, considerato l’avversario, il canadese Gabriel Diallo. Per Anderson a Newport anche un successo nel 2021.

Il tabellone vede al via un mix interessante di giocatori: c’è la vecchia guardia, di cui fa parte anche John Isner, il quale qui ha vinto quattro volte, l’ultima nel 2019, e ci sono anche gli uomini un po’ più nuovi, da Tommy Paul (numero 1 del seeding) a quel Maxime Cressy che, nel 2022, si è imposto in finale.

In sostanza, il torneo promette grande spettacolo anche per un’altra delle sue particolarità: siccome l’area di gioco è grande a sufficienza per contenere, di fatto, tre campi, per larga maggioranza vengono inizialmente utilizzati i lati, mentre nelle fasi finali si tende a fare uso della sola parte centrale.

ATP 250 NEWPORT 2023: TABELLONE

Paul (USA) [1]-Bye

Quinn (USA) [WC]-Qualificato

Isner (USA)-Qualificato

Spizzirri (USA) [WC]-Moutet (FRA) [8]

McDonald (USA) [4]-Bye

Qualificato-Vukic (AUS)

Duckworth (AUS)-Lestienne (FRA)

Michelsen (USA)-Cressy (USA) [5]

Purcell (AUS) [6]-Brouwer (NED)

Diallo (CAN)-Anderson (RSA) [WC]

Qualificato-Johnson (USA)

Bye-Humbert (FRA) [3]

Thompson (AUS) [7]-Kovacevic (USA)

Broady (GBR)-Mochizuki (JPN)

Shelbayh (JOR)-Hijikata (AUS)

Bye-Mannarino (FRA) [2]

Foto: LaPresse