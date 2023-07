WTA Budapest 2023: il tabellone. Torna in campo Camila Giorgi, ci sono buone prospettive

Dopo una storia andata dal 1996 al 2013, il torneo WTA 250 di Budapest è tornato in calendario nel 2021. Nella settimana in cui tutto il gruppo italiano si ritrova sostanzialmente a Palermo, fa storia a sé Camila Giorgi, che decide di andare in Ungheria dove, nel 2000, vinse Tathiana Garbin e, nel 2011 e 2012, lo fecero in sequenza Roberta Vinci e Sara Errani. Nell’albo d’oro anche Amanda Coetzer, Jelena Jankovic e, quale unica ungherese, Agnes Szavay (c’è anche la prima Simona Halep, versione 2013).

La marchigiana esordirà con Storm Hunter, australiana che in molti ricorderanno con il cognome precedente, Sanders. Gli unici precedenti risalgono a metà dello scorso decennio: Australian Open 2014, primo turno, e WTA di Hobart, ancora esordio. In entrambe le occasioni l’italiana dovette sudare parecchio, ma vinse.

In teoria il suo tabellone è abbastanza buono, e potrebbe consentirle di spingersi fino alla semifinale senza reali problemi. Da quelle parti ci sarebbe poi la detentrice del titolo, l’americana Bernarda Pera, che però deve stare attenta al confronto di secondo turno con una tra l’altra aussie (acquisita ormai da tanti anni) Daria Saville e la ceca Tereza Martincova.

In basso non è perfettamente chiaro chi possa giungere fino all’ultimo atto; un tipo di situazione, questo, molto comune nei tornei che seguono Wimbledon. Nessuna italiana nelle qualificazioni, dalle quali il nome più complicato che può uscire è quello della slovena Kaja Juvan.

WTA 250 BUDAPEST 2023: TABELLONE

Pera (USA) [1]-Shnaider

Saville (AUS) [PR]-Martincova (CZE)

Kucova (SVK) [PR]-Qualificata

Podoroska (ARG)-Rakhimova [7]

Giorgi (ITA) [3]-Hunter (AUS)

Rodina-Qualificata

Babos (HUN)-Bondar (HUN)

Sramkova (SVK)-Avanesyan [6]

Schmiedlova (SVK) [8]-P. Kudermetova

Qualificata-Korpatsch (GER)

Qualificata-Liu (USA)

Qualificata-Putintseva (KAZ) [4]

Maria (GER) [5]-Monnet (FRA)

Stollar (HUN) [WC]-Qualificata

Szabanin (HUN) [WC]-Baindl (UKR)

Toth (HUN) [WC]-Zhang (CHN) [2]

