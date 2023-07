ATP Gstaad 2023: il tabellone. Sonego e Fognini (wild card), è possibile derby al secondo turno

Sorteggiato il tabellone principale a Gstaad, uno dei luoghi di montagna più conosciuti di Svizzera, sede anche di un popolare torneo ATP 250 che, nel 2018, è stato anche il primo vinto da Matteo Berrettini nella sua parabola agonistica. Vincitori italiani prima di lui Marcello Del Bello, Nicola Pietrangeli (su Roy Emerson, cui è intitolato il campo centrale) e Fabio Fognini.

Proprio il ligure è uno dei due italiani al via. Ci sarebbe stato in origine solo Lorenzo Sonego, ma il taggiasco ha ottenuto una wild card, non potendo entrare per classifica viste le complicazioni del suo 2023. E tra i due azzurri potrebbe esserci un derby al secondo turno. Il potrebbe sembra poter diventare piuttosto facilmente un sarà, perché arriva l’ennesimo capitolo della sfida con Albert Ramos-Vinolas per il ligure, che è avanti ben 10-2 nei precedenti a livello ATP.

Non torna a difendere il titolo il norvegese Casper Ruud, che gioca più vicino casa in quel di Bastad (Svezia), così prima testa di serie è lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che si trova in una zona piuttosto interessante se non altro per la presenza di un Wawrinka-Carballes Baena tutto da vedere.

Per Dominic Thiem aiuto decisamente grande da parte della dea bendata, che l’austriaco dovrà sfruttare per riavere un minimo di fiducia che non ha ormai da tantissimo tempo; più in basso, invece, tra svizzeri, serbi e Fils c’è parecchio di cui parlare.

ATP 250 GSTAAD 2023: TABELLONE

Bautista Agut (ESP) [1]-Bye

Cachin (ARG)-Daniel (JPN)

Munar (ESP)-Ritschard (SUI) [WC]

Wawrinka (SUI)-Carballes Baena (ESP) [6]

Hanfmann (GER) [4]-Bye

Bonzi (FRA)-Altmaier (GER)

Muller (FRA)-Thiem (AUT)

Qualificato-Zhang (CHN) [5]

M. Ymer (SWE) [7]-Varillas (PER)

Rinderknech (FRA)-Qualificato

Ramos-Vinolas (ESP)-Fognini (ITA) [WC]

Bye-Sonego (ITA) [3]

Djere (SRB) [8]-Qualificato

Huesler (SUI)-Qualificato

Fils (FRA)-Stricker (SUI) [WC]

Bye-Kecmanovic (SRB) [2]

Foto: LaPresse