WTA Palermo 2023: sette azzurre al via in Sicilia, ma i sorteggi non sono benevoli

Trentaquattresima edizione del Palermo Ladies Open al via a partire da lunedì (fatte salve le qualificazioni, che andranno a terminare domani). Lo storico evento siciliano, che dopo qualche anno di pausa è tornato a occupare il post-Wimbledon, ha un tabellone di tutto rispetto per tanti nomi che arrivano.

In quanto alle giocatrici italiane, non è andata poi troppo bene: Martina Trevisan e Sara Errani pescano le prime due teste di serie, la russa Daria Kasatkina e la cinese Qinwen Zheng, destinataria di una delle tre wild card dell’evento diretto da Oliviero Palma. Neanche per Camilla Rosatello le cose sono facili, con la svizzera Viktorija Golubic dall’altra parte della rete.

Quanto a Jasmine Paolini, il primo turno è piuttosto fattibile anche se l’olandese Arantxa Rus non è da sottovalutare in alcun modo. Quanto a Elisabetta Cocciaretto, potrebbe non essere semplice, soprattutto sul rosso, trovare le chiavi della spagnola Sara Sorribes Tormo.

Lucia Bronzetti si trova di fronte un’Andreeva, ma non è Mirra, la sedicenne che sta facendo tanto parlare il mondo del tennis (non sempre in positivo), bensì la sorella Erika. Infine, per Lucrezia Stefanini c’è il talento mai esploso della serba Olga Danilovic, figlia d’arte in senso cestistico (il padre è l’ex stella della Virtus Bologna Sasha).

WTA 250 PALERMO: TABELLONE

Kasatkina [1]-Trevisan (ITA)

Abduraimova (UZB)-Qualificata

Qualificata-Yastremska (UKR)

Rus (NED)-Paolini (ITA) [5]

Cocciaretto (ITA) [4]-Sorribes Tormo (ESP)

Qualificata-Qualificata

Bucsa (ESP)-Friedsam (GER)

Burel (FRA)-Grabher (AUT) [8]

Bronzetti (ITA) [6]-E. Andreeva

Osorio (COL)-Ferro (FRA) [WC]

Danilovic (SRB)-Stefanini (ITA)

Bouzas Maneiro (ESP)-Sherif (EGY) [3]

Navarro (USA) [7]-Qualificata

Rosatello (ITA) [WC]-Golubic (SUI)

Parry (FRA)-Qualificata

Errani (ITA)-Zheng (CHN) [WC] [2]

Foto: LaPresse