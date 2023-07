Tiro a volo, Jessica Rossi doma la pioggia, trionfa ai Giochi Europei e vola alle Olimpiadi

La pioggia polacca è benefica per il tiro a volo azzurro: Jessica Rossi conquista il pass olimpico non nominale per Parigi 2024 grazie alla vittoria in finale nel trap femminile ai Giochi Europei 2023. L‘Italia, così come già accaduto nello skeet femminile, completa il contingente a Cinque Cerchi nel trap femminile.

Nel Ranking Match 1 Jessica Rossi si impone con 22/25 e domina la scena: con lei al Medal Match va la finlandese Noora Antikainen, seconda a quota 19/25. Escono di scena le uniche due tiratrici che avevano già conquistato, entrambe ai Mondiali 2022, il pass olimpico: terza la spagnola Fatima Galvez con 18/25, fuori dopo 15 piattelli la transalpina Carole Cormenier, quarta con 10.

Nel Ranking Match 2 si impone con 22/25 la slovacca Jana Spotakova, mentre si rende necessario lo shoot off per decretare la seconda classificata dopo il 20/25 dei piattelli regolamentari: la finlandese Satu Makela-Nummela batte la sammarinese Alessandra Perilli e va al Medal Match. Fuori in quarta posizione con 11/15 l’iberica Mar Molne Magrina.

Nel Medal Match Jessica Rossi piega, al termine dei 35 piattelli, per 28-26 la finlandese Satu Makela-Nummela, conquista l’oro e stacca il pass olimpico per l’Italia. Medaglia di bronzo per la slovacca Jana Spotakova, eliminata in terza posizione con lo score di 17/25. Resta ai piedi del podio l’altra finlandese Noora Antikainen, uscita in quarta posizione a quota 10/15.

RANKING MATCH 1

1 ITA ROSSI Jessica 4 5 4 4 5 22 Q

2 FIN ANTIKAINEN Noora 3 4 4 5 3 19 Q

3 ESP GALVEZ Fatima 4 4 3 4 3 18

4 FRA CORMENIER Carole 3 4 3 10

RANKING MATCH 2

1 SVK SPOTAKOVA Jana 3 5 5 4 5 22 Q

2 FIN MAKELA-NUMMELA Satu 4 3 4 5 4 20 Q

3 SMR PERILLI Alessandra 5 4 3 5 3 20

4 ESP MOLNE MAGRINA Mar 2 5 4 11

MEDAL MATCH

1 ITA ROSSI Jessica 4 4 4 4 4 4 4 28

2 FIN MAKELA-NUMMELA Satu 3 3 5 4 3 5 3 26

3 SVK SPOTAKOVA Jana 5 4 1 5 2 17

4 FIN ANTIKAINEN Noora Elina 4 4 2 10

Foto: LaPresse