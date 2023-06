Tennistavolo, Giochi Europei 2023: allineati ai quarti i tabelloni dei tornei a squadre

Va in archivio la prima giornata dedicata ai tornei a squadre del tennistavolo ai Giochi Europei 2023 in corso a Cracovia, in Polonia: sia il tabellone maschile che quello femminile sono a 12 squadre con 4 bye al primo turno per le teste di serie. Per questo motivo oggi si sono disputati in entrambi i tornei i soli 4 ottavi di finale previsti.

Nel torneo maschile il Belgio batte per 3-1 i padroni di casa della Polonia ed affronterà la Germania, mentre la Romania elimina per 3-1 la Gran Bretagna e si regala la sfida ai quarti con il Portogallo. Nella parte bassa del tabellone la Danimarca supera per 3-1 la Croazia e sfiderà la Francia, infine la Slovacchia liquida per 3-0 la Slovenia e se la vedrà con la Svezia.

Nel torneo femminile la Svezia piega la Slovacchia per 3-2 e sfiderà la Germania, mentre l’Ucraina la spunta sul Lussemburgo per 3-2 e se la vedrà col Portogallo. Nella parte bassa le padrone di casa della Polonia superano l’Austria per 3-1 ed incroceranno la Francia, infine l’Ungheria elimina la Repubblica Ceca per 3-1 ed affronterà ai quarti la Romania.

TABELLONE MASCHILE

Germania bye

Belgio-Polonia 3-1

Romania-Gran Bretagna 3-1

Portogallo bye

Francia bye

Danimarca-Croazia 3-1

Slovacchia-Slovenia 3-0

Svezia bye

TABELLONE FEMMINILE

Germania bye

Svezia-Slovacchia 3-2

Ucraina-Lussemburgo 3-2

Portogallo bye

Francia bye

Polonia-Austria 3-1

Ungheria-Repubblica Ceca 3-1

Romania bye

Foto: LaPresse