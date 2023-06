Badminton, Giochi Europei 2023: Toti batte Cioroboiu ed accede agli ottavi, eliminati tutti gli altri italiani

Si è conclusa poco fa un’altra giornata di badminton ai Giochi Europei 2023. A Cracovia, in Polonia, quest’oggi si sono disputate altre partite valide per la fase a gironi e lo spettacolo non è mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

La giornata è iniziata nei migliori dei modi con la netta vittoria di Giovanni Toti nel singolare maschile: l’italiano ha sconfitto il rumeno Teodor Ioan Cioroboiu per 21-3, 21-7 e ha dunque staccato il pass per gli ottavi di finale grazie al secondo posto finale nel Girone A, finendo dietro soltanto al numero 1 al mondo, il danese Viktor Axelsen. Ora Toti tornerà in campo domani per andare a caccia dei quarti: sulla sua strada ci sarà lo svedese Felix Burestedt.

Non è andata altrettanto bene a Yasmine Hamza nel singolare femminile: l’azzurra non è riuscita a mettere in difficoltà l’ungherese Vivien Sandorhazi e ha perso per 21-15, 21-18. A causa di questa sconfitta e delle due dei giorni scorsi, Hamza è stata purtroppo eliminata dalla competizione (l’italiana ha chiuso al quarto posto nel Girone F).

Discorso simile anche per Martina Corsini/Judith Mair nel doppio femminile, visto che la coppia azzurra è andata ko anche oggi, stavolta contro le britanniche Macpherson/Torrance per 21-11, 21-14, e ha dunque detto addio al torneo con l’ultimo posto nel Girone B.

Infine, niente da fare anche per Giovanni Greco e Diego Salutt nel doppio maschile: i due italiani hanno perso per 21-10, 21-16 contro i britannici Lane/Vendy nell’ultimo match del Gruppo B e sono stati dunque eliminati.

