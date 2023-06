Scherma, Giochi Europei 2023 oggi: orari giovedì 29 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo la medaglia d’oro delle fiorettiste e l’argento degli sciabolatori, nella quinta giornata di gare ai Giochi Europei 2023 ci saranno le prove a squadre di spada femminile e fioretto maschile. L’Italia si presenta con due formazioni molto ambiziose e con l’obiettivo entrambe di salire sul podio, sul gradino più alto.

LA DIRETTA LIVE DELLA SCHERMA AI GIOCHI EUROPEI DALLE 9.00

E’ il caso soprattutto dei fiorettisti. Il quartetto composto da Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi è quello da battere. Molto probabilmente ci sarà l’ennesimo duello con la Francia, dopo le due finali di ieri, con gli azzurri che vogliono copiare le ragazze.

Fari puntati sulla spada femminile. L’Italia è la seconda testa di serie. Ai quarti un possibile incrocio pericoloso con l’Estonia vale moltissimo anche nel cammino olimpico. Il quartetto (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio), però, è forte e consolidato e può prendersi la massima soddisfazione.

La quarta giornata dei Giochi Europei di scherma comincerà alle ore 9.00. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su European Games TV e sul canale ItaliaTeam TV, la piattaforma OTT del CONI. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo assalto, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO GIOCHI EUROPEI SCHERMA 2023

Giovedì 29 giugno

Dalle 9.00: Fase iniziale spada femminile (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio)

Dalle 9.00: Fase iniziale fioretto maschile (Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi)

18.00: Finali

PROGRAMMA GIOCHI EUROPEI SCHERMA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: ItaliaTeam TV, European Games TV

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Bizzi/Federscherma