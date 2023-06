LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: FIORETTISTI D’ORO! Bronzo per le spadiste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live. Appuntamento a domani con l’ultima giornata. In pedana le sciabolatrici e gli spadisti. Due prove a squadre fondamentali anche in chiave olimpica.

20.57: Un dominio assoluto dell’Italia nel fioretto in campo europeo. Oro con al femminile e oro al maschile.

CAMPIONI D’EUROPA! L’Italia conquista la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile.

45-39 OROOOOOOOOOO! GAROZZOOOOOOO!

44-39 GAROZZO!

43-39 Ancora Garozzo! Italia che torna a respirare sul +4.

42-39 Stoccata di Garozzo! Torniamo sul +3.

41-39 Lefort si porta sul -2. C’è da soffrire!

41-37 Eccolo Garozzo!

40-37 Pazzesca difesa e poi stoccata di Lefort.

40-36 Ancora una stoccata del francese.

40-35 Lefort mette subito due stoccate.

40-33 Tommaso Marini chiude il penultimo assalto. Italia sul +7 ed ora chiudono Garozzo e Lefort.

39-33 Ancora una stoccata del francese.

39-32 Pauty non vuole per niente mollare.

39-30 Marini si porta sul +9.

38-30 Pauty è molto aggressivo, ma ora Marini gli prende il tempo e trova la stoccata.

37-29 Marini mantiene il vantaggio di otto stoccate.

36-28 Parata e risposta di Marini.

35-27 Filippo Macchi chiude il settimo assalto. Ora Marini contro Pauty.

34-27 Stoccata di Savin.

34-26 Bravissimo Macchi! Che reazione da campione dopo il precedente assalto.

33-26 Bellissima stoccata di Macchi.

32-25 Subito due stoccate di Macchi!

30-25 Tommaso Marini chiude un grandissimo assalto. Italia avanti di cinque stoccate. Settimo assalto con Macchi e Savin

29-25 Due stoccate consecutive di Lefort.

29-23 Ancora una stoccata di Marini.

28-23 Devastante parziale di Marini!

27-23 Scatenato Marini!

25-23 Ancora una stoccata di Marini!

24-23 Parata e risposta per Marini.

23-23 Marini trova subito la stoccata del pareggio.

22-23 Si chiude il quinto assalto. Francia avanti di una stoccata. Ora Marini e Lefort.

22-22 Garozzo pareggia!

21-22 Attacco di Garozzo che si porta sul -1.

20-22 Il francese mantiene due stoccate di vantaggio.

19-21 Savin mette subito la stoccata.

19-20 Pauty completa la rimonta. Parziale di 11-4 del francese su Macchi. Ora Garozzo e Savin.

19-19 Pauty pareggia nuovamente i conti.

18-17 Attacco di Macchi che finalmente ritorna avanti.

17-17 Pauty scatenato, mentre Macchi in grande difficoltà.

16-15 Pauty arriva anche sul -1.

16-14 Tocca ancora il francese, che si porta sul -2.

16-13 Ancora una stoccata del francese.

16-12 Pauty torna sotto sul -4.

16-10 Grandissima stoccata del campione d’Europa in carica.

15-9 Per fortuna si è acceso Marini, che riporta l’Italia sul +6. Ora Macchi contro Pauty.

14-9 Eccolo il Tommaso Marini che conosciamo!

12-9 Finalmente arriva una stoccata di Marini.

11-9 Non si ferma il parziale del francese.

11-8 Momento di difficoltà per Marini. Savin trova un’altra stoccata.

11-7 Ancora il francese, che ha sicuramente trovato un bel parziale.

11-6 Savin si porta sul -5 con un’altra stoccata.

11-5 Savin prova ad accorciare il divario.

11-3 Subito stoccata di Marini.

10-3 Semplicemente strepitoso Macchi! Italia sul +7. Ora Marini e Savin.

8-3 Che inizio dell’Italia! Macchi porta sul +5 gli azzurri.

6-2 Parata e risposta di Macchi che porta l’Italia sul +4.

5-2 Un ottimo Garozzo chiude il primo assalto. Ora Macchi e Lefort in pedana.

3-2 Pauty accorcia le distanze.

3-0 Ancora Garozzo!

2-0 Arriva anche la seconda stoccata di Daniele

1-0 Subito stoccata di Garozzo.

In pedana Garozzo e Pauty.

19.53: A brevissimo incomincerà la finale del fioretto maschile tra Italia e Francia.

19.51: Terminata ora con la vittoria della Francia la finale della spada femminile. Le francesi si sono imposte all’ultima stoccata contro l’Ungheria per 34-33.

19.20: E’ in corso attualmente la finale della spada femminile. Solo al termine di questo incontro si terrà la finale del fioretto maschile.

17.47: Chiudiamo momentaneamente il live della scherma e vi diamo appuntamento alle 19.30 per la finale per l’oro dei nostri fiorettisti.

MEDAGLIA DI BRONZO PER LE SPADISTE! Serviva una reazione dopo la sconfitta in semifinale con l’Ungheria e le azzurre non hanno sbagliato. Un podio europeo importante e ancora di più i punti guadagnati in chiave qualificazione olimpica.

37-33 Colpo doppio ancora

36-32 Serie di colpi doppi che premiano l’azzurra. Mancano pochissimi secondi.

33-30 Ultimi disperati assalti della svizzera.

33-29 Tocca Fiamingo.

32-29 Stoccata di Brunner.

32-28 Importante stoccata di Rossella a 30 secondi dalla fine.

31-27 Mancano 40 secondi. Brunner si butterà avanti.

30-26 Due colpi doppi consecutivi aiutano sicuramente l’Italia.

27-23 Fiamingo risponde subito e riporta l’Italia sul +4.

25-23 Subito la stoccata di Brunner.

Si è chiuso il penultimo assalto. Ora in pedana Fiamingo contro Brunner. La siciliana ha tre stoccate di vantaggio.

25-22 Favre trova due stoccate consecutive e accorcia sul -3.

25-20 Tocca ancora Navarria che si porta sul +5.

24-20 L’Italia resta sempre in vantaggio di quattro stoccate.

23-19 Navarria si riporta sul +4.

22-19 Subito la stoccata della svizzera.

22-18 Favre accorcia sul -4. Ora il penultimo assalto. Navarria contro Angeline Favre.

22-16 Isola ristabilisce subito il +6.

21-16 Arriva la stoccata di Favre.

Ora in pedana Federica Isola ed Aurore Favre.

21-15 Ancora una stoccata di Navarria.

20-15 Brunner prova ad accorciare sul -5.

19-13 Navarria sta costruendo un solco importante.

18-13 Bravissima Mara Navarria! Altra stoccata per la friulana ed Italia sul +5.

17-13 Ancora una stoccata di Navarria!

16-13 Eccellente stoccata di Mara sull’assalto della svizzera.

15-13 Si chiude anche il quinto assalto. Fiamingo ha portato l’Italia in vantaggio. Adesso Navarria e Brunner.

14-11 Scatenata Rossella! Altra stoccata e +3 per l’Italia.

12-11 Fiamingo porta in vantaggio l’Italia.

11-11 Subito la stoccata del pareggio per Fiamingo.

10-11 Splendida stoccata di Isola.

9-11 Favre sorprende Isola e la Svizzera ritorna sul +2.

9-10 Colpo doppio.

8-9 Isola trova subito la stoccata contro Favre.

7-9 Santuccio trova la stoccata del -2. Poi si chiude l’assalto.

6-9 Purtroppo arriva un colpo doppio.

5-8 Stesso copione di prima. Santuccio porta a fondo pedana l’elvetica, ma è quest’ultima a trovare la stoccata.

5-7 Santuccio prova l’affondo, ma Favre trova il bersaglio.

5-6 Si ferma il secondo assalto. Adesso in pedana Santuccio ed Aurore Favre.

5-6 Brunner porta a fondo pedana Isola e alla fine trova la stoccata.

5-5 Ancora una stoccata di Chicca. L’Italia pareggia.

4-5 Isola riesce a mettere la stoccata dopo oltre un minuto di assalto.

3-5 Si chiude il primo assalto con la Svizzera in vantaggio. Ora Isola e Brunner in pedana.

2-4 Ancora una stoccata da parte della svizzera.

2-3 Stoccata di Favre che si porta avanti.

2-2 Colpo doppio. Assalto combattuto in queste battute d’avvio.

1-0 La prima stocca è di Fiamingo.

Si comincia! In pedana Fiamingo e Favre.

16.52: Entrano in pedana Italia e Svizzera. A breve comincerà la finale per il bronzo.

16.46: Ulteriore spostamento alle 16.50 per la finale del bronzo.

16.37: Comunicazione ufficiale. La finale del bronzo delle spadiste non comincerà prima delle 16.45.

16.32: Il programma è in ritardo. Si stanno svolgendo ancora delle altre sfide, riguardanti il tabellone del fioretto maschile.

16.26: L’Italia è stata sconfitta in semifinale dall’Ungheria per 38-31, mentre la Svizzera si è arresa alla Francia per 45-31.

16.20: Molto importante per le azzurre salire sul podio e conquistare punti pesanti in chiave qualificazione olimpica.

16.15: Riprendiamo la nostra diretta. Alle 16.30 comincerà la finale per il bronzo delle spadiste contro la Svizzera.

15.28 Appuntamento per le 16.30 per la finale del bronzo delle spadiste. A più tardi.

15.26 Le azzurre della spada si giocheranno il bronzo alle 16.30 contro la Svizzera, mentre gli azzurri del fioretto affronteranno alle 19.30 la Francia.

15.22 Italia-Gran Bretagna 45-29: AZZURRI IN FINALE! Chiude il discorso Daniele Garozzo! I fiorettisti non hanno tradito dominando questa semifinale!

15.18 Italia-Gran Bretagna 41-28: subito una stoccata per parte e vantaggio che rimane immutato.

15.16 Italia-Gran Bretagna 40-27: dopo qualche difficoltà, riesce a chiudere questo assalto Foconi. Ultimo round tra Garozzo e Mepstead, azzurri a +13.

15.14 Italia-Gran Bretagna 38-26: continua a recuperare stoccate Davis che si porta a -12. Black-out per Foconi.

15.10 Italia-Gran Bretagna 38-23: Alessio Foconi mette a referto subito tre stoccate, ma Davis prova a recuperare.

15.07 Italia-Gran Bretagna 35-16: parziale di 5-2 da parte di Macchi, Italia che ha 19 stoccate di vantaggio. Mancano due assalti: ora Foconi contro Davis.

15.05 Italia-Gran Bretagna 33-15: scatenato Macchi, subito tre stoccate e assalto già indirizzato.

15.03 Italia-Gran Bretagna 30-14: settimo confronto di questa semifinale tra Macchi e Cook.

15.01 Italia-Gran Bretagna 30-14: altre due stoccate per Garozzo che chiude l’assalto. +16 Italia, vantaggio che sembra davvero incolmabile.

14.59 Italia-Gran Bretagna 28-14: una stoccata per parte e gli azzurri restano a +14.

14.57 Italia-Gran Bretagna 27-13: due stoccate rapide da parte di Garozzo che vuole subito chiudere i conti in questo assalto.

14.54 Italia-Gran Bretagna 25-12: chiude al meglio il suo assalto Macchi. Azzurri a +13, mancano quattro assalti alla fine. Ora Garozzo opposto a Davis.

14.51 Italia-Gran Bretagna 23-10: Macchi aumenta il suo vantaggio piazzando le prime tre stoccate contro Mepstead.

14.48 Italia-Gran Bretagna 20-9: grande assalto anche da parte di Marini, gli azzurri scappano via dopo quattro assalti.

14.46 Italia-Ungheria 31-38: Fiamingo cede nell’ultimo assalto, le spadiste si giocheranno la medaglia di bronzo.

14.44 Italia-Ungheria 28-33: in grande difficoltà Fiamingo, la sua avversaria è leggera e sta piazzando degli attacchi rapidi e incisivi.

14.43 Italia-Gran Bretagna 10-4: cominciano alla grande gli azzurri del fioretto con due ottimi primi assalti di Marini e Garozzo.

14.39 Italia-Ungheria 24-24: si conclude in parità l’ottavo assalto. Tutto in equilibrio: il destino passa nelle mani di Fiamingo e Kun.

14.37 Italia-Ungheria 24-23: Santuccio non riesce a trovare le contromisure, l’ungherese colpisce da tutte le parti.

14.35 Italia-Ungheria 24-22: Muhari si abbassa e colpisce, le ungheresi sono sempre più vicine.

14.34 Italia-Ungheria 24-21: stoccata doppia.

14.32 Italia-Ungheria 23-20: Muhari è partita molto aggressiva e rapida, Santuccio sembra sorpresa.

14.30 Italia-Ungheria 23-17: ancora Isola! Assalto fantastico, ne mancano due alla fine e le azzurre hanno sei stoccate di vantaggio.

14.29 Italia-Ungheria 22-17: colpo doppio, azzurre ancora a +5.

14.28 Italia-Ungheria 21-16: va ancora a segno Isola! Aumenta il vantaggio delle azzurre.

14.27 Italia-Ungheria 20-16: subito Isola va a colpire Buki in genuflessione.

14.26 Italia-Ungheria 19-16: entra Federica Isola al posto di Mara Navarria per il settimo assalto.

14.24 Italia-Ungheria 19-16: altro attacco che riesce a Santuccio.

14.23 Italia-Ungheria 18-16: all’attacco Alberta Santuccio! Coraggiosa, va a piazzare due stoccate chiudendo la sua avversaria in difesa.

14.21 Italia-Ungheria 16-16: stoccata doppia tra Kun e Santuccio, situazione che rimane inalterata.

14.19 Italia-Ungheria 15-15: si chiude in parità quest’assalto, Fiamingo ha recuperato lo svantaggio.

14.18 Italia-Ungheria 14-14: tre stoccate in rapida successione per Fiamingo che sorprende la sua avversaria.

14.17 Italia-Ungheria 11-14: dopo l’ammonizione, arriva la stoccata di penalità per entrambe per inattività.

14.15 Italia-Ungheria 10-13: in corso ora il quinto assalto tra Rossella Fiamingo e Dorina Wimmer.

14.12 Italia-Ungheria 10-13: in allungo Muhari riesce a piazzare la stoccata e l’Ungheria resta avanti.

14.11 Italia-Ungheria 10-12: colpo doppio e situazione che rimane immutata.

14.09 Italia-Ungheria 9-11: parte con due stoccate Muhari ai danni di Navarria.

14.08 Italia-Ungheria 8-9: in extremis Wimmer piazza la stoccata e termina il terzo assalto.

14.07 Italia-Ungheria 8-8: si abbassa per difendersi e poi sale Santuccio per piazzare la stoccata dell’aggancio.

14.06 Italia-Ungheria 7-8: bella stoccata in allungo da parte di Santuccio.

14.05 Italia-Ungheria 6-8: para e risponde l’ungherese.

14.03 Italia-Ungheria 6-7: parte bene con due stoccate Alberta Santuccio che prova a rientrare nell’assalto contro Dorina Wimmer.

14.01 Italia-Ungheria 4-7: non un buon parziale per Navarria contro Kun che è rapida e mette in difficoltà l’azzurra.

13.58 Italia-Ungheria 1-1: in parità si conclude il primo assalto tra Fiamingo e Muhari.

13.55 Italia-Ungheria 0-0: comincia la semifinale della spada femminile.

13.40 La semifinale della spada femminile sarà tra Italia e Ungheria e quella del fioretto maschile tra Italia e Gran Bretagna.

13.27 Italia-Ungheria 45-33: FIORETTISTI IN SEMIFINALE! Vanno avanti le nostre squadre che superano i quarti. In palio ci saranno le medaglie.

13.24 Italia-Ungheria 40-29 (fioretto maschile): +11 azzurro con un’altra stoccata guadagnata da Macchi. Manca l’ultimo assalto.

13.20 Italia-Estonia 43-32: SPADISTE IN SEMIFINALE! Super ultimo assalto di Fiamingo da 17-10 e le azzurre vanno avanti!

13.15 Italia-Estonia 26-21 (spada femminile): ultimi tre minuti, Santuccio porta il vantaggio a +5.

13.14 Italia-Ungheria 35-25 (fioretto maschile): gli azzurri vedono il traguardo della semifinale! Altro grande assalto di Foconi.

13.12 Italia-Ungheria 30-21 (fioretto maschile): bene anche il sesto assalto di Macchi che mantiene il vantaggio.

13.10 Italia-Estonia 24-20 (spada femminile): in pareggio sul 3-3 anche l’assalto tra Navarria e Differt.

13.06 Italia-Estonia 21-17 (spada femminile): termina in parità sul 6-6 l’assalto tra Santuccio e Lehis.

13.04 Italia-Ungheria 25-16 (fioretto maschile): dopo l’assalto di Garozzo, vantaggio dell’Italia che rimane inalterato a +9.

12.59 Italia-Ungheria 20-11 (fioretto maschile): scava il solco Alessio Foconi, l’Italia va in fuga.

12.56 Italia-Estonia 15-11 (spada femminile): parziale negativo per Fiamingo contro Differt. Le azzurre rimangono sopra di quattro stoccate.

12.53 Italia-Ungheria 15-10 (fioretto maschile): 5-3 in favore di Filippo Macchi il terzo assalto e gli azzurri volano a +5, malgrado un’ammonizione.

12.51 Italia-Estonia 14-8 (spada femminile): Mara Navarria rosicchia una stoccata a Beljajeva e le azzurre restano al comando dopo quattro assalti.

12.48 Italia-Ungheria 10-7 (fioretto maschile): Alessio Foconi debutta con un parziale di 5-5 contro Dosa.

12.45 Italia-Estonia 10-5 (spada femminile): Alberta Santuccio subisce tre stoccate, ma mantiene inalterato il vantaggio delle azzurre.

12.43 Italia-Ungheria (fioretto maschile) 5-2: ottimo inizio degli azzurri con Daniele Garozzo.

12.41 Italia-Estonia (spada femminile) 7-2: Mara Navarria fa un grande parziale da 5-0 e le azzurre provano a scappare.

12.37 Italia-Estonia (spada femminile) 2-2: si chiude in parità il primo assalto. Ora in pedana Mara Navarria e Katrina Lehis.

12.35 Italia-Estonia (spada femminile) 0-0: un minuto di inattività, ammonizione per entrambe.

12.33 Si comincia. Primo assalto tra Rossella Fiamingo e Julia Beljajeva.

12.30 Sono arrivate le estoni in pedana, si attendono le azzurre e poi comincerà questo quarto di finale nella spada femminile a squadre.

12.22 Lieve ritardo nell’inizio dei quarti di finale, le squadre stanno per scendere in pedana.

12.15 Ucraina e Germania che approdano ai quarti di finale nel fioretto maschile. A breve avranno inizio i quarti della spada femminile con l’Italia subito in gara.

12.11 Si stanno concludendo ora due ottavi di finale nel fioretto maschile: Olanda-Ucraina e Israele-Germania.

12.07 I fiorettisti saranno invece impegnati alle 12.40 contro l’Ungheria, sempre nei quarti di finale.

12.04 Fra poco le azzurre torneranno in pedana per il quarto di finale contro l’Estonia: previsto l’inizio alle 12.15.

12.00 Finisce il tempo! Rossella Fiamingo ha chiuso l’opera: l’Italia batte 43-28 la Georgia e vola ai quarti di finale nella spada femminile a squadre.

11.50: L’Italia è ancora avanti 34-27 quando manca l’ultimo assalto tra Fiamingo e Spas

11.47: Un bel 4-0 di Navarria su Korneeva porta le azzurre sul 28-22. Ora Santuccio contro Muridova

11.43: Italia in vantaggio 24-22 dopo sei assalti. In pedana Navarria e Korneeva

11.37: Italia-Georgia 20-20 dopo cinque assalti. Ora Fiamingo-Muridova

11.31: La Georgia guadagna ancora dopo il quarto assalto tra Santuccio e Korneeva ed è in vantaggio 16-18. Ora Navarria-Spas

11.26: Dopo il terzo assalto Isola-Muridova, il punteggio è Italia-Georgia 9-10

11.20: Dopo il secondo assalto Korneeva-Fimingo, Italia-Georgia 7-7

11.17: Iniziato l’ottavo di finale Italia-Georgia di spada femminile. Spas-Santuccio 1-1

11.16: Fioretto maschile, ottavi di finale: Gbr-Repubblica Ceca 45-44, Polonia-Georgia 45-27

11.09: Negli ottavi di finale della spada donne: Estonia-Germania 31-30, le estoni affronteranno la vincente di Georgia-Italia, Francia-Lituania 45-17, Svizzera-Svezia 45-28, Polonia-Finlandia 43-28

11.04: Il Belgio batte la Spagna 45-41 e si qualifica per i quarti del fioretto maschile

11.02: L’Italia batte 45-31 la Danimarca e accede ai quarti di finale del fioretto maschile

10.59: Italia-Danimarca 40-27. ora Marini a chiudere con Winterberg-Poulsen

10.53: Italia-Danimarca 35-26. ora Macchi contro Karlsen

10.47: Italia-Danimarca 30-20. ora Foconi contro Horn Nielsen

10.41: Italia-Danimarca 25-16. ora Macchi contro Winterberg-Poulsen

10.31: Italia-Danimarca 20-7. ora Garozzo contro Horn Nielsen

10.28: Italia-Danimarca 15-5. ora Foconi contro Karlsen

10.20: Italia-Danimarca 10-3. ora Macchi contro Horn Nielsen

10.13: Italia-Danimarca 5-0. ora Foconi contro Winterberg-Poulsen

10.01: Sta per iniziare la sfida tra Italia e Danimarca di fioretto. In pedana tra poco Garozzo e Karlsen

9.50: La Lituania ha battuto il Belgio 45-35 e dunque affronterà la Francia. Questo il tabellone della spada femminile: Francia-Lituania, Romania-Israele, Svizzera-Svezia, Repubblica Ceca-Ucraina, Polonia-Finlandia, Spagna-Ungheria, Estonia-Germania, Italia-Georgia

9.45: Questo il tabellone degli ottavi di finale del fioretto maschile: Italia-Danimarca, Austria-Ungheria, Gbr-Repubblica Ceca, Olanda-Ucraina, Polonia-Georgia, Israele-Germania, Belgio-Spagna, Croazia-Francia

9.43: Fioretto maschile: Grecia-Danimarca 15-45, Moldova-Georgia 20-45, Croazia-Slovacchia 45-33

9.42: Spada femminile: Lituania-Belgio 39-30 (in corso di svolgimento), Grecia-Finlandia 30-45, Serbia-Georgia 12-17

9.24: La Georgia batte 17-12 la Serbia e affronterà l’Italia negli ottavi della spada donne

9.20: Fioretto maschile: Grecia-Danimarca 9-30, Moldova-Georgia 15-27, Croazia-Slovacchia 33-16

9.19: Spada femminile: Lituania-Belgio 21-15, Grecia-Finlandia 13-21, Serbia-Georgia 12-17

9.05: Nel fioretto maschile la vincente di Grecia-Danimarca affronterà l’Italia agli ottavi, la vincente di Moldova-Georgia se la vedrà con la Polonia e la vincente di Croazia-Slovacchia affronterà la Francia

9.02: Sono in corso gli incontri del primo turno dei due tabelloni. Nella spada donne Lituania-Belgio per affrontare la Francia negli ottavi, Grecia-Finlandia per incontrare la Polonia e Serbia-Georgia per affrontare l’Italia agli ottavi

8.58: Navarria è reduce dal secondo posto all’Europeo di Plovdiv in Bulgaria e vorrà prendersi soddisfazioni anche a livello di squadra cercando di mettere fieno in cascina anche nella qualificazione olimpica

8.55: Nella spada femminile il quartetto azzurro (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Alberta Santuccio, Mara Navarria) è ormai super collaudato ed è in piena corsa anche per l’oro.

8.51: Gli uomini di punta del fioretto maschile non hanno preso parte alle gare individuali per concentrarsi esclusivamente su questa prova: gli azzurri sono favoriti per prendersi l’oro a squadre, con il campione d’Europa Filippo Macchi e appunto con il rientrante Marini.

8.47: L’Italia punta al podio in entrambe le specialità per incamerare il maggior numero di punti per il ranking di qualificazione olimpico.

8.43: Dopo le ultime competizioni individuali e le due finali di ieri che hanno visto protagonista l’Italia, si prosegue con le gare a squadre del fioretto maschile e della spada femminile.

8.40: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta live della quinta e penultima giornata di gara della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia)

Foto Federscherma