LIVE Tiro con l’arco, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: bronzo e PASS OLIMPICO per Chiara Rebagliati! Elisa Roner D’ORO nel compound!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.00: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con l’ultima giornata di gare del tiro con l’arco ai Giochi Europei

15.58: Si chiude dunque con un oro di Roner e il bronzo e il pass olimpico per Chiara Rebagliati una grande giornata per l’Italia

15.57: Oro alla Gran Bretagna con Healey che batte 6-2 la spagnola Canales, che chiude con l’argento

15.46: Ora la finale per l’oro tra Healey e Canales

15.44: BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO E PASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS OLIMPICOOOOOOOOO PER CHIARA REBAGLIATI CHE BATTE 6-4 L’UCRAINA PAVLOVA!!!

15.43: 17-17

15.43: 8-7 Rebagliati

15.41: Si deciderà tutto all’ultimo set! 28-24 per Pavlova, punteggio di 4-4

15.39: Va in vantaggio l’azzurro Chiara Rebagliati che vince 27-26 il terzo set ed è avanti 4-2

15.36: Pareggia il conto Chiara Rebagliati! 28-25! Punteggio di 2-2

15.33: Il primo set va alla ucraina Pavlova con il punteggio di 28-27

15.20: Tra poco il via della finale per il bronzo del ricurvo con Chiara Rebagliati che affronta l’ucraina Pavlova. In palio anche il prezioso pass olimpico

15.16: Bravissima l’azzurra che, come in semifinale, è stata costretta a rimnontare nella prima parte di gare ma poi si è scatenata nel finale con otto 10 negli ultimi nove tiri

15.14: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RONEEEEEEEEEEEEEEER!!! ELISA RONER VINCE LA GARA DEL COMPOUND FEMMINILE BATTENDO 145-139 LA BRITANNICA GIBSON!

15.13: ANCORA 10! ORO VICINISSIMO!

15.13: 10!!!

15.11: Guadagna ancora Elisa Roner nei confronti di Gibson: 115-112 quando manca l’ultima serie

15.08: Tris di 10 per Elisa Roner che piazza il sorpasso: 86-85 su Gibson dopo tre serie

15.05: Roner-Gibson 56-57

15.02: In vantaggio 29-28 la britannica Gibson

14.59: Al via la finale del compound tra Roner e la britannica Gibson

14.56: Il turco Burun vince con 146-139 la finale per il bronzo contro la danese Gellenthier

14.39: Tra poco la finale per il bronzo nel compound tra la danese Gellenthier e la turca Burun

14.37: E’ FINALEEEEEEEEEEE PER ELISA RONER CHE CENTRA IL 10 NELLO SHOOT OFF contro il 9 della danese Gellenthier. Elisa Roner affronterà la britannica Gibson per l’oro

14.33: La rincorsa di Roner si completa all’ultima serie: 141-141. shoot off

14.32: Roner-Gellenthier 112-113

14.27: Roner-Gellenthier 83-85

14.25: Roner-Gellenthier 54-57

14.22: Roner-Gellenthier 27-29

14.17: La britannica Gibson batte 148-144 la turca Burun ed è la prima finalista del compound. Tra poco Roner-Gellenthier

14.00: Ora la prima semifinale tra la turca Burun e la britannica Gibson

13.57: La danese Gellenthirn è l’ultima qualificata per le semifinali. Battuta 146 a 141 la spagnola Munoz, affronterà l’azzurra Roner

13.45: Ora l’ultimo quarto tra la spagnola Munoz e la danese Gellenthien

13.40: ELISA RONER E’ IN SEMIFINALE NEL COMPOUND! Battuta 144.-142 la estone Jaatma

13.37;: Roner-Jaatma 115-113

13.34: Roner-Jaatma 87-84

13.31: Roner-Jaatma 57-57

13.29: 28-27 per l’azzurra Roner dopo i primi tre tiri

13.22: La britannica Gibson batte 143-142 la olandese De Laat ed è in semifinale. Ora l’azzurra Roner contro l’estone Jaatma

12.59: La turca Burun batte 143-136 la finlandese Nsula e si qualifica per le semifinali del compound. Ora la britannica Gibson contro l’olandese De Laat

12.41: Iniziato il primo quarto del compound femminile tra la turca Burun e la finlandese Nisula

12.35: Chiara Rebagliati disputerà la finale per il bronzo. Nel terzo set l’azzurra totalizza 29 ma la britannica piazza un triplo 10 e si qualifica per la finale dove affronterà Canales. Rebagliati affronterà Pavlova per il bronzo alle 15.30. Tra poco i quarti del compound. Importantissima la finale per il bronzo perchè Chiara Rebagliati si giocherà il pass olimpico

12.31: Inizia con un 6 letale il secondo set per Rebagliati che perde 24-28. Rebagliati-Healey 0-4

12.29: Primo set per la britannica Healey con il punteggio di 27-26

12.25: Dopo un lungo conciliabolo la giuria cambia idea e vince allo shoot off la spagnola Canales, che quin di andrà a disputare la finale per l’oro

12.20: Sarà la ucraina Pavlova a disputare la finale per l’oro. Battuta allo shoot off la spagnola Canales. Ora Rebagliati sfida Healey

12.17: Soluzione allo shoot off nella prima semifinale

12.07: Iniziata la semifinale tra l’ucraina Pavlova e la spagnola Canales

11.58: La britannica Healey batte 7-3 la francese Lopez e si qualifica per le semifinali. Sarà lei l’avversaria di Rebagliati in semifinale

11.46: E’ SEMIFINALE PER CHIARA REBAGLIATI! L’azzurra vince 28-25 l’ultimo set e si aggiudica 6-4 la sfiuda con la polacca Smialkowska

11.42: Ultimo set decisivo. La polacca vince 27-26 il quarto set. Rebagliati-Smialkowska 4-4

11.40: Rebagliati in vantaggio! L’azzurra vince 26-23 il terzo set. Rebagliati-Smialkowska 4-2

11.39: Pareggia il conto l’azzurra con 28 punti contro i 24 della polacca. Rebagliati-Smialkowska 2-2

11.37: La polacca Smialkowska vince 29-.23 il primo set: Rebagliati-Smialkowska 0-2

11.29: L’ucraina Pavlova supera 7-5 la danese Degn e si qualifica per le semifinali. Ora Rebagliati contro Smialkowska

11.16: Ora la sfida tra la ucraina Pavlova e la danese Degn

11.13: La spagnola Canales è la prima semifinalista: battuta 6-4 la ceca Horackova

10.57: La britannica Healey batte 7-1 la svedese Bjerendal e si qualifica per i quarti. Ora Horackova-Canales primo dei quarti

10.46: In pedana ora la svedese Bjerendal e la britannica Healey

10.43: Chiara Rebagliati conquista i quarti di finale! Nell’ultimo set l’azzurra batte 29-27 la polacca e avanza nel tabellone. Ai quarti affronterà l’altra polacca Smialkowska. Rebagliati-Lesniak 7-1

10.40: Parità nel terzo set. 26-26. Brava Rebagliati a trovare il 9 nel tiro finale. Rebagliati-Lesniak 5-1

10.37: Ancora un set per Rebagliati che sistema la mira e piazza un 29 contro il 25 della polacca: Rebagliati-Lesniak 4-0

10.36: Rebagliati vince il primo set 25-23. Rebagliati-Lesniak 2-0

10.34: Ancora Italia contro Polonia. Chiara Rebagliati affronta Natalia Lesniak

10.30: Amarissima eliminazione dell’azzurra Andreoli che nonostante il 5 della polacca in avvioo, si ferma a quota 23 e perde 25-23 l’ultmo set. Andreoli-Smialkowska 3-7, polacca ai quarti

10.27: Spreca un’ottima occasione Andreroli che con un 7 finale chiude in parità, 25-25 il quarto set. Andreoli-Smialkowska 3-5

10.24: Accorcia le distanze Andreoli che trova un discreto 26 nel terzo set: 26-25. Andreoli-Smialkowska 2-4

10.22: Non si sblocca l’azzurra che si ferma a quota 22 e perde 25-22 anche il secondo set: Andreoli-Smialkowska 0-4

10.19: Inizia male l’avventura di Andreoli che non va oltre i 21 punti contro i 28 della polacca e dunque Andreoli-Smialkowska 0-2

10.16: E’ il momento di Tatiana Andreoli contro la polacca Magdalena Smialkowska

10.15: La francese Lopez supera 7-3 la greca Papadopoulou e si qualifica per i quarti

10.02: Di fronte per il quinto ottavo di finale la greca Papadopoulou e la francese Lopez

9.58: L’ucraina Pavlova riesce ad avere la meglio 6-5 allo shoot off sulla britannica Pitman e si qualifica per i quarti di finale

9.25: Ora di fronte l’ucraina Pavlova e la britannica Pitman

9.40: La spagnola Canales supera 6-2 la francese Adiceom e si qualifica per i quarti

9.29: Prossima sfida tra la francese Adiceom e la spagnola Canales

9.27: Niente da fare per Lucilla Boari che si ferma agli ottavi di finale. La ceca piazza un altro 28 ma l’azzurra si ferma a 25 ed esce di scena. Boari-Horackova 0-6

9.23: Ingiocabile finora la ceca Horackova che trova un triplo 10 contro il 26 di Boari. Boari-Horackova 0-4

9.20: Horackova vince il primo set 28-26: Boari-Horackova 0-2

9.13: La danese Degn batte 7-3 la tedesca Schwarz ed è la prima qualificata ai quarti di finale dell’arco ricurvo. Tra poco Lucilla Boari contro la ceca Maria Horackova

9.07: Degn-Schwarz 2-2 dopo i primi due set

8.59: Inizia la prima sfida degli ottavi tra la danese Degn e la tedesca Schwarz. A seguire Boari-Horackova

8.57: Nello stesso spicchio di tabellone è avanzata infatti al Round of 16 anche Chiara Rebagliati, regolando in quattro set per 6-2 (27-27, 30-24, 27-25, 28-28) la finlandese Ida-Lotta Lassila. Negli ottavi la savonese sfiderà la beniamina locale Natalia Lesniak, capace di piazzare un clamoroso upset avendo la meglio allo shoot-off sulla forte tedesca Michelle Kroppen (n.3 del seeding e n.6 al mondo).

8.54: Vittoria abbastanza sofferta nei sedicesimi per Tatiana Andreoli che ha battuto per 6-4 (24-24, 26-28, 28-28, 28-22, 27-24) l’abbordabile georgiana Tsiko Putkaradze. La 24enne torinese se la vedrà agli ottavi da favorita con la padrona di casa polacca Magdalena Smialkowska, con all’orizzonte un possibile derby azzurro ai quarti di finale.

8.51: Lucilla Boari ieri ha sconfitto per 6-4 (28-27, 29-29, 26-28, 30-27, 27-27) la temibile olandese Gaby Schloesser. Agli ottavi il bronzo a cinque cerchi di Tokyo 2021 affronterà la mina vagante ceca Marie Horackova (quinta nel ranking round), non tra le grandi favorite della vigilia ma in grande spolvero nei giorni scorsi al Plaszowianka Archery Park.

8.48: Nell’arco ricurvo sono ben tre ancora le azzurre in corsa negli ottavi di finale che apriranno la giornata odierna. Tutte e tre le azzurre che hanno superato il turno accedendo così agli ottavi di finale della competizione di ricurvo femminile, gara che mette in palio due quote olimpiche (al massimo una per Nazione) individuali per Parigi 2024.

8.45: Buongiorno e benvenuti nella diretta live della sesta e penultima giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per il tiro con l’arco

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della sesta e penultima giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per il tiro con l’arco. Si assegnano due titoli nella giornata odierna, tutta al femminile, quello dell’arco ricurvo (olimpico) donne e quello del compound donne. In entrambi i tornei l’Italia è presente con una rappresentanza nutrita ed autorevole.

Nell’arco ricurvo sono ben tre ancora le azzurre in corsa negli ottavi di finale che apriranno la giornata odierna. Tutte e tre le azzurre che hanno superato il turno accedendo così agli ottavi di finale della competizione di ricurvo femminile, gara che mette in palio due quote olimpiche (al massimo una per Nazione) individuali per Parigi 2024. Lucilla Boari ieri ha sconfitto per 6-4 (28-27, 29-29, 26-28, 30-27, 27-27) la temibile olandese Gaby Schloesser. Agli ottavi il bronzo a cinque cerchi di Tokyo 2021 affronterà la mina vagante ceca Marie Horackova (quinta nel ranking round), non tra le grandi favorite della vigilia ma in grande spolvero nei giorni scorsi al Plaszowianka Archery Park.

Vittoria abbastanza sofferta nei sedicesimi per Tatiana Andreoli che ha battuto per 6-4 (24-24, 26-28, 28-28, 28-22, 27-24) l’abbordabile georgiana Tsiko Putkaradze. La 24enne torinese se la vedrà agli ottavi da favorita con la padrona di casa polacca Magdalena Smialkowska, con all’orizzonte un possibile derby azzurro ai quarti di finale. Nello stesso spicchio di tabellone è avanzata infatti al Round of 16 anche Chiara Rebagliati, regolando in quattro set per 6-2 (27-27, 30-24, 27-25, 28-28) la finlandese Ida-Lotta Lassila. Negli ottavi la savonese sfiderà la beniamina locale Natalia Lesniak, capace di piazzare un clamoroso upset avendo la meglio allo shoot-off sulla forte tedesca Michelle Kroppen (n.3 del seeding e n.6 al mondo).

In gara nel compound l’azzurra Elisa Roner che due giorni fa ha battuto negli ottavi per 148-138 la lussemburghese Mariya Shkolna, facendo un percorso praticamente perfetto con 13 frecce da 10 e due 9, sempre nel cerchio giallo. L’azzurra affronterà l’estone Lisell Jaatma ai quarti di finale nella giornata di mercoledì 28 giugno. Jaatma ha avuto la meglio per 150-143 della polacca Kapusta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta e penultima giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per il tiro con l’arco. Serie dopo serie, freccia dopo freccia. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 9.00 con gli ottavi di finale del ricurvo, finale del ricurvo alle 15.00, finale del compound alle 15.45. Buon divertimento!

Foto Lapresse