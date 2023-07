Classifica Nations League volley femminile: cosa serve all’Italia per qualificarsi

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 al termine di una partita tribolata in Nations League, condizionata da un quarto set in cui le azzurre si sono trovate sul 22-18 salvo subire la rimonta anche a causa di una serie di grosse sviste arbitrali. Le Campionesse d’Europa sono comunque riuscite ad avere la meglio sulle ostiche nordamericane e a conquistare la sesta vittoria nel prestigioso torneo internazionale itinerante, confermandosi all‘ottavo posto in classifica generale. La nostra Nazionale vanta all’attivo sei successi (15 punti) in dieci partite disputate, dunque è in vantaggio rispetto a Serbia (5 vittorie, 16 punti), Canada (5 vittorie, 16 punti e un incontro giocato in più), Olanda (5-17) e Repubblica Dominicana (4-10).

L’Italia è così in piena lotta per la qualificazione alla Final Eight, alla quale saranno ammesse le prime otto della graduatoria. Mancano due giornate al termine della fase preliminare e le Campionesse d’Europa hanno in mano il loro destino. Saranno decisive le prossime partite contro la Croazia (penultima e poco quotata) e il Giappone (sesto con 6 vittorie e 18 punti, una partita giocata in meno). La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la Croazia nel match di sabato 1° luglio (ore 08.00), ma la vittoria potrebbe non bastare per volare ad Arlington in anticipo: occorrerà osservare anche i risultati di Serbia-Repubblica Dominicana e Canada-Olanda.

Domenica si giocheranno poi Italia-Giappone e Serbia-Bulgaria. Ricordiamo che a determinare la classifica è il numero di vittorie, in caso di parità verranno presi in considerazione i punti (e l’Italia è in svantaggio nei confronti di Serbia e Canada), poi eventualmente il quoziente set e infine il quoziente punti. L’Italia sarebbe sicura della qualificazione alla Final Eight conquistando due vittorie contro Croazia e Giappone, mentre in caso di un solo successo deve sperare che la Serbia non faccia doppietta. In caso di doppia sconfitta, invece, le azzurre dovrebbero sperare che Serbia e Canada perdano tutti i propri incontri.

Di seguito la classifica generale della Nations League 2023 di volley femminile: le prime otto al termine della fase preliminare si qualificano alla Final Eight.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE 2023 VOLLEY FEMMINILE

1. Polonia 9 vittorie (26 punti), 9 partite disputate

2. USA 9 (24), 9

3. Turchia 7 (23), 10

4. Brasile 7 (21), 10

5. Germania 7 (20), 11

6. Cina 6 (19), 10

7. Giappone 6 (18), 10

8. Italia 6 (15), 10

9. Serbia 5 (16), 10

10. Paesi Bassi 5 (17), 11

11. Canada 5 (16), 11

12. Repubblica Dominicana 5 (12), 11

13. Thailandia 2 (8), 10

14. Bulgaria 2 (8), 11

15. Croazia 2 (6), 10

16. Corea del Sud 0 (0), 10

Foto: FIVB