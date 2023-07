Volley femminile, Italia irriducibile! Canada sconfitto 3-2 nonostante una clamorosa svista di arbitro e moviola in campo!

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 (22-25; 25-23; 25-14; 24-26; 15-10) e ha così conquistato la sesta vittoria nella Nations League 2023 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa sono scese in campo a Bangkok (Thailandia) con l’obbligo di imporsi in questo autentico testa a testa, fondamentale in ottica qualificazione alle Final Eight del prestigioso torneo internazionale. Le azzurre hanno reagito dopo aver perso il primo set contro le nordamericane e sulla lunga distanza sono riuscite a fare valere la loro superiorità tecnica e agonistica, rafforzando così l’ottavo posto in classifica generale con 6 successi (15 punti).

Si tratta del quarto successo al tie-break, a fronte di due sconfitte nel parziale decisivo nel corso di questa kermesse (l’ultima due giorni fa contro il Brasile). Le ragazze del CT Davide Mazzanti possono fare affidamento su un successo di margine nei confronti proprio del Canada, che ha però giocato un incontro in più (alla nostra Nazionale mancano ancora due giornate per chiudere la fase preliminare, mentre ad Alexa Gray e compagne resta da disputare un solo incontro): la partita di domani (ore 08.00) contro la poco quotata Croazia (penultima della classe) rappresenterà una ghiotta occasione per ipotecare l’accesso agli atti conclusivi della prestigiosa manifestazione.

Dopo essere stata avanti per 4-0 e 10-7 nel primo set, l’Italia è stata rimontata dalle avversarie ed è andata sotto per 22-19. Le azzurre non sono riuscite a reagire e hanno perso il parziale. Nella frazione successiva il copione si è ripetuto a parti inverse: Canada avanti 6-2 e 10-7, poi le ragazze di Mazzanti reagiscono e agguantano il pareggio a quota 19 prima di infilare un paio di colpi pregevoli e chiudere i conti. L’Italia ha dominato il terzo set, mentre nel quarto si è consumata una spettacolare lotta sportiva: Canada avanti 9-5, 12-7 e 15-11, ma proprio nel momento più complicato la nostra Nazionale tira fuori gli artigli, pareggia a quota 16 e poi allunga addirittura sul 22-18.

Sul 24-21 arrivano tre match-point, ma complici anche un paio di situazioni arbitrali al limite del surreale (tra tocchi non visti e challenge non chiamati) le nordamericane riescono a pareggiare e poi a imporsi ai vantaggi. Si decide tutto al tie-break, dove l’Italia non si fa distrarre da quanto successo nel parziale precedente ed esprime al meglio il proprio gioco: lotta punto a punto fino al 5-5, poi tre stoccate di qualità per allungare sull’8-5 al cambio campo e continuare a insistere fino all’11-7. Danesi e compagne non si voltano più indietro e conquistano una vittoria di qualità.

La schiacciatrice Francesca Villani continua a convincere e mette a segno 21 punti, affiancata da una brillante Alice Degradi (21 punti, 4 aces), oggi preferita rispetto a Loveth Omoruyi. L’opposto Sylvia Nwakalor ha siglato 15 punti (3 muri), mentre le centrali Alessia Mazzaro (13 punti) e Anna Danesi (10 punti) si sono scatenate a suon di muri (6 e 4 rispettivamente). Valida regia di Francesca Bosio e buon lavoro del libero Eleonora Fersino. Tra le fila del Canada si sono messe in luce una grande conoscenza della nostra Serie A1, ovvero Alexa Gray (16 punti), e la sempre più promettente bomber Kiera van Ryk (14), in doppia cifra anche la centrale Emily Maglio (13).

