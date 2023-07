LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2022 in DIRETTA: terza vittoria stagionale per Mathieu Van der Poel. Podio regale completato da Van Aert e Pidcock

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. Appuntamento a domani con la Superprestige di Zolder dove i magnifici tre si sfideranno ancora una volta. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

16:22 I piazzamenti degli italiani. 23° Gioele Bertolini a 6’48”, 41° Jakob Dorigoni, 46° Lorenzo Masciarelli.

16:19 LA TOP FIVE DELLA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DOPO 11 GARE

1- LAURENS SWEEK (BEL) 308 PUNTI

2- MICHAEL VANTHOURENHOUT (BEL) 287

3- ELI ISERBYT (BEL) 249

4- LARS VAN DER HAAR (NED) 226

5- NIEL VANDEPUTTE (BEL) 178

16:14 LA TOP TEN DELLA GARA DI GAVERE

1- VAN DER POEL Mathieu 27ALPECIN – DECEUNINCK 57:14

2- VAN AERT Wout 28 0:27

3- PIDCOCK Tom 23 0:54

4- VANTHOURENHOUT Michael 29PAUWELS SAUZEN – BINGOAL 1:53

5- VAN DER HAAR Lars 31BALOISE TREK LIONS 2:20

6- SWEECK Laurens 29CRELAN – FRISTADS 2:55

7- NYS Thibau 20BALOISE TREK LIONS 3:50

8- VANDEBOSCH Toon 23ALPECIN – DECEUNINCK 3:57

9- MASON Cameron 22TRINITY RACING CROSS 4:02

10- KUYPERS Gerben 22 4:10

16:11 Buon quarto posto per Vanthourenhoult, che continua a recuperare terreno su un comunque soddisfatto Sweek. Il leader della classifica generale chiude al sesto posto a quasi tre minuti di distacco dal vincitore. Tra i due belgi si inserisce l’olandese Van der Haar.

16:09 Dopo 57 minuti e 15 secondi l’olandese Van der Poel chiude la contesa prendendosi la rivincita sull’eterno rivale Van Aert. Il belga paga 27 secondi, distacco che è esploso nel corso dell’ultimo giro. Terza piazza per il britannico Thomas Pidcock, che ripete il piazzamento di Mol.

MATHIEU VAN DER POEL SI AGGIUDICA LA TAPPA DI GAVERE

16:05 Ci avviciniamo alla conclusione di questa spettacolare gara di Gavere. Sembra fatta per Mathieu Van der Poel, che pennella la discesa e porta il proprio vantaggio a 18 secondi su Van Aert. Alza bandiera bianca Pidcock, che deve accontentarsi della terza posizione.

16:03 Rosicchia qualche secondo Van Aert, che però perde qualche pedalata proprio nel momento di massimo sforzo. Ultimi sforzi per Van der Poel, che conserva 13 secondi di vantaggio sul belga.

16:02 Ultima salita del Castello decisiva, con Van Aert che proverà il tutto per tutto per ricucire lo strappo sul battistrada.

15:59 Raddoppia il vantaggio dell’olandese. Al suono della campana che annuncia l’inizio dell’ultimo giro Van der Poel ha 14 secondi sul belga Van Aert, mentre Pidcock è naufragato. Il britannico ha comunque un ampio gap su Vanthourenhoult, quarto in solitaria.

15:57 Scappa via ancora una volta Van der Poel, che in un amen colleziona 7 secondi di margine su Van Aert ed 11 su Pidcock.

15:55 Nuovo contrattacco di Mathieu Van der Poel, che cambia improvvisamente passo stampando Pidcock. Risponde soltanto Van Aert. Gara stupenda, pubblico entusiasta.

15:54 Si porta al comando Thomas Pidcock, che sulla salita del Castello stavolta sceglie di scendere dalla bicicletta.

15:53 Gioele Bertolini primo degli italiani con il 28° posto. Più staccati gli altri azzurri.

15:52 Quarto posto in cassaforte per Vanthourenhoult, con Sweek che viene superato dall’olandese Van der Haar. Con il sesto posto Sweek perderebbe solamente due punti dal rivale belga.

15:50 Ed infatti al passaggio sulla linea del traguardo sono solo 4 i secondi che separano Van der Poel da Pidcock. Forcing andato a buon fine quello del britannico, che si trascina un sornione Van Aert a poco più di tre secondi.

15:48 Sarà lotta nel finale. Pidcock e Van Aert sembrano rosicchiare qualche metro a Van der Poel al termine della lunga salita del Castello.

15:45 Scatenato Pidcock, che stacca Van Aert e si lancia all’inseguimento del battistrada.

15:43 Davvero un bell’andare quello del biker che corre per il team Alpecin. Van der Poel vuole replicare al successo del rivale Van Aert colto in solitaria pochi giorni fa in quel di Mol.

15:41 1’02” di ritardo per Sweek. Il leader della classifica generale deve guardarsi le spalle dall’olandese Van der Haar, sesto ad 1’12”.

15:39 Sferrato l’attacco da uno straordinario Mathieu Van der Poel. L’olandese passa sulla linea del traguardo, e dopo metà gara scappa via. Per lui 14 secondi di vantaggio sul duo composto da Van Aert e Pidcock. Fa da elastico invece Vanthourenhoult, che insegue a 25 secondi dal battistrada.

15:36 Sta succedendo di tutto. E’ ora Van der Poel a provare la fuga. Il belga può vantare 4 secondi su Pidcock e Van Aert. Nel frattempo Vanthourenhoult raggiunge i magnifici tre e mette pressione su uno staccatissimo Sweek.

15:34 Ancora una volta sulle rampe della salita più impegnativa Pidcock cerca di finire tutta l’ascesa in sella alla bici, ma a piedi i suoi rivali lo raggiungono. Si forma un terzetto. Bellissima gara.

15:31 Terminato intanto il secondo dei sei giri previsti. Continua l’assolo di Pidcock. Il britannico vanta nove secondi di margine sulla coppia composta da Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel

15:29 Gli italiani: Bertolini è al momento 31°, Dorigoni 34°, Masciardelli 47°.

15:27 Van Aert supera Van der Poel su di uno dei tantissimi saliscendi del tracciato di Gavere. Il belga quando scende dalla bicicletta riesce ad imporre un ritmo da podista navigato.

15:25 Sulla salita del Castello Pidcock è l’unico a non scendere dalla bicicletta. Gran ritmo per il campione del mondo. Si staccano intanto Vanthourenhoult e Sweek, sarà dunque, come da pronostico, battaglia a tre.

15:23 Se ne va Thomas Pidcock. Il britannico scappa via sulla prima salita del secondo giro staccando Van der Poel. L’olandese viene raggiunto da Van Aert.

15:21 Completato il primo giro con Van der Poel e Pidcock che transitano appaiati sulla linea del traguardo. A 9 secondi Van Aert, seguito da Vanthourenhoult ad 11, più staccato Sweek a 17 secondi.

15:18 Laurens Sweek vigilissimo in quarta posizione. Per il leader di Coppa del Mondo l’importante è evitare errori e marcare stretto Vanthourenhoult.

15:16 Rompe gli indugi Mathieu Van der Poel, che approfitta della prima salita per portarsi al comando. Lo segue Pidcock, poi Van Aert. Subito i tre attesissimi protagonisti al comando.

15:12 Il belga Toon Vandebosh (Alpecin) si porta in testa dopo un ottimo sprint iniziale. Van Aert si fa notare subito tra le prime posizioni. Non c’è fretta perchè le numerose salite sparse per il tracciato permettono risalite e rientri.

INIZIA LA GARA DI GAVERE

15:10 Spunta il sole su Gavere. Tracciato molto duro, ricco di salite e reso pesante dalla pioggia che ha insistito sulla cittadina belga nelle scorse ore.

15:07 Possibili colpi di mano che potrebbero arrivare in primis dal vincitore della scorsa gara, ovvero il belga Michael Vanthourenhoult (Pauwels Sauzen-Bingoal). Laurens Sweek, leader della Coppa del Mondo, correrà in difesa cercando di approfittare di ogni errore dei propri rivali.

15:03 Dopo la parentesi dello snowcross in Val di Sole, si ritorna sul tradizionale manto sterrato per l’ultima tappa del 2022 di Coppa del Mondo. Ci si attende la solida battaglia a tre tra Thomas Pidcock, Mathieu Van der Poel, e Wout Van Aert, ma attenzione ai possibili outsider.

14:59 In precedenza si è svolta la gara femminile con l’assolo dell’olandese Shirin van Androoij, che ha regolato la connazionale Brand e la britannica Backstedt.

14:55 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross di Gavere. Alle 15.10 partirà la prova maschile.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross di Gavere 2022. Nel comune fiammingo si attende spettacolo nell’ultima prova dell’anno prima di una piccola pausa. Località ormai habituè per il ciclocross internazionale grazie all’appuntamento valido per la Superprestige che si disputa a febbraio.

Pochi giorni fa, in quel di Mol, c’è stato un ghiotto antipasto di quella che è ormai la classica sfida tra i tre moschettieri. Parliamo ovviamente dell’olandese Mathieu Van der Poel, del britannico Thomas Pidcock, e del belga Wout Van Aert. Quest’ultimo si è imposto a Mol portando a termine un attacco scoccato a 7 giri dalla conclusione, ma i due rivali promettono scintille.

Non solo la vittoria di tappa, spunto di interesse sarà sicuramente la lotta per la classifica generale. Il belga Laurens Sweek è meritatamente al comando grazie alla sua straordinaria regolarità. Due vittorie in dieci prove, e piazzamenti sempre nella top 4 gli consentono di essere al comando della Coppa del Mondo a 4 gare dal termine. Il suo connazionale Eli Iserbit ha pagato dazio in Val di Sole, dove una caduta lo ha costretto ad alzare bandiera bianca per quest’oggi. Occhi puntati inoltre su Michael Vanthourenhoult, che sul manto nevoso italiano si è reso protagonista di un’ottima prestazione, strappando punti pesanti in chiave generale.

Per l’Italia presenti ai nastri di partenza Gioele Bertolini, Jakob Dorigoni, Samuele Glioli, Lorenzo Masciardelli, ed infine Loris Tursi. La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross di Gavere inizierà alle 15.10. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport 1, ed in streaming su Eurosport P,layer e Discovery Plus. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto.

Foto: LiveMedia