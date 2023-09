Ciclismo, Mikel Landa: “Il focus del 2023 sarÃ  il Tour; il podio al Lombardia mi dÃ  fiducia”

Tra passato, presente e futuro, Mikel Landa ha svariato su diversi argomenti: dal focus per la prossima stagione, ovvero il Tour de France 2023, ai ricordi del podio conquistato al Lombardia, per risollevare un’intera stagione, senza dimenticare l’importante fase di riposo e recupero che sta attraversando al momento.

Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Marca, rilasciate durante il Media Day organizzato dalla Bahrain-Victorious: “Su quale Grande Giro punterò? Mi piace molto il Tour de France, per il 2023 il mio calendario cambierà un po’ rispetto a quest’anno ma comunque il focus sarà il Tour“.

Prosegue Landa: “Mi sono riposato sinora, ho dovuto recuperare da un problema alla schiena e sta procedendo tutto per il meglio. Il terzo posto al Lombardia ha tolto un po’ di amaro dalla bocca per come stava andando la stagione, e soprattutto mi dà fiducia per il 2023“.

Foto: LaPresse