Mikel Landa sarà al Giro d’Italia 2026: “Ho un conto in sospeso con la Corsa Rosa”

Essere protagonista nel 2026. Con questo proposito Mikel Landa si proietta ai prossimi impegni nel massimo circuito internazionale del ciclismo. L’esperto corridore spagnolo della Soudal Quick-Step ha grandi ambizioni in vista di quel che sarà, nella consapevolezza di avere anche un ruolo di maggior responsabilità in squadra.

L’addio di Remco Evenepoel, accasatosi alla Red Bull – BORA – hansgrohe, metterà nelle condizioni l’iberico di esprimere tutto il suo potenziale sulla strada: “Ho riflettuto a lungo su cosa fare la prossima stagione e su come affrontarla. Mi sono appoggiato molto alla squadra, soprattutto ora che Remco non c’è più e che, in linea di principio, ho di nuovo più responsabilità. Insieme abbiamo trovato questo calendario e mi motiva davvero. È vero che la squadra torna ad essere quella di prima, a lottare per le tappe per velocisti o le classiche. Anche se, come ho detto, ho il mio spazio, ci sono giovani che stanno arrivando e vogliono lottare per le gare di una settimana, e io posso aiutarli“, ha raccontato in un’intervista concessa a Deia.

I piani per la prossima stagione sono chiari: “L’idea è di iniziare con la Volta a la Comunitat Valenciana il 4 febbraio. Poi mi concentrerò su Catalunya, Paesi Baschi, Giro e Tour. Ho un conto in sospeso con il Giro d’Italia dopo quello che è successo l’anno scorso. Vediamo se questa volta andrà meglio. Poi, per il Tour mi hanno dato la libertà di andare a caccia di tappe e di non concentrarmi sulla classifica generale. Mi piace questo doppio ruolo“, ha svelato.

Lo scalatore spagnolo, inevitabilmente, ha ancora nella testa la caduta che l’ha costretto ad abbandonare la Corsa Rosa nel 2025: “Non ho ancora voltato pagina del tutto. C’ero andato con grande entusiasmo e voglia di fare. Mi sentivo davvero bene e nella mia testa c’era l’idea che sarebbe stata la mia ultima occasione, ma tutto è andato in fumo il primo giorno. Ho questo dubbio: riuscirò a godermela?“, la sua ammissione. Vedremo se nella prossima edizione del Giro Landa saprà prendersi la propria rivincita, tornando ad alzare le braccia al cielo.