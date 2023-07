Calendario Serie A basket, si gioca a Santo Stefano! Orari 26 dicembre, programma, tv, streaming

La Serie A a Santo Stefano: non è la prima volta che la si vede, ma ha sempre il suo fascino. Stavolta si gioca la dodicesima giornata e, rispetto allo scorso anno, è certo che vedremo pallacanestro e non una sequela di rinvii come fu quella causata dalle numerosissime positività al Covid-19 del periodo.

Il pomeriggio di un particolare lunedì cestistico inizia con Tortona-Treviso, che non va lontano dall’essere un testacoda. Trieste ospita Trento in una partita dai tanti significati che in certa misura travalicano lo sport, mentre Venezia-Sassari è la replica della finale scudetto 2018-2019. Milano, dopo il ko in Trentino, riceve Varese per un derby che torna ad essere in alta quota per classifica; Pesaro, invece, ospita la Virtus Bologna in un duello che ha tanto di classico. Sfida tutta a Sud tra Brindisi e Scafati, mentre a Napoli arriva Verona. Brescia, nell’ultima partita di giornata, si trova di fronte Reggio Emilia che vuole togliersi dall’ultimo posto solitario.

Di seguito il programma completo delle partite della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso NOVE (in chiaro), Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+ ed Eleven Sports.

SERIE A 2022-2023: DODICESIMA GIORNATA

Bertram Yachts Derthona Tortona-Nutribullet Treviso – lunedì 26/12/2022 ore 17:00 Eleven Sports

Pallacanestro Trieste-Dolomiti Energia Trentino – lunedì 26/12/2022 ore 17:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari – lunedì 26/12/2022 ore 18:00 Eleven Sports

EA7 Emporio Armani Milano-Openjobmetis Varese – lunedì 26/12/2022 ore 18:30 NOVE, Discovery+, Eurosport Player, Eleven Sports

Carpegna Prosciutto Pesaro-Virtus Segafredo Bologna – lunedì 26/12/2022 ore 19:00 Eleven Sports

Happy Casa Brindisi-Givova Scafati – lunedì 26/12/2022 ore 19:30 Eleven Sports

GeVi Napoli-Tezenis Verona – lunedì 26/12/2022 ore 20:00 Eleven Sports

Germani Brescia-Unahotels Reggio Emilia – lunedì 26/12/2022 ore 20:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

DODICESIMA GIORNATA SERIE A 2022-2023: TV E STREAMING



DIRETTA TV – NOVE (in chiaro, Milano-Varese), Eurosport 2 (Trieste-Trento, Brescia-Reggio Emilia)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ (Trieste-Trento, Milano-Varese, Brescia-Reggio Emilia), Eleven Sports (tutte le partite)

Credit: Ciamillo