Basket, Serie A 2022-2023: si gioca a Santo Stefano! Derby lombardo tra Olimpia Milano e Varese, la Virtus Bologna fa visita a Pesaro

Grande attesa per la dodicesima giornata della Serie A 2022-2023 di basket, con tutte e sedici le squadre che scendono in campo nel giorno di Santo Stefano a partire dal tardo pomeriggio. Andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono sui parquet del Belpaese.

S’incomincia alle ore 17:00 con il match tra la Bertram Derthona Tortona e la Nutribullet Treviso. I piemontesi continuano a rimanere nei piani alti della classifica, dove si trovano al terzo posto con 8-3 dietro alle sole corazzate Virtus Bologna ed Olimpia Milano. Treviso, invece, è il fanalino di cosa con due sole vittorie e nove sconfitte in undici turni disputati: la squadra di coach Marcelo Nicola ha bisogno di fare risultato pieno per provare a risalire la china.

Mezz’ora più tardi, alle ore 17:30, la Pallacanestro Trieste ospita all’Allianz Dome la Dolomiti Energia Trentino. I padroni di casa cercano di rimanere in scia alle migliori otto per sperare in una qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino a metà febbraio 2023, mentre l’Aquila vuole continuare a mantenere l’ottimo ruolino di marcia: la compagine di coach ‘Lele’ Molin, infatti, si trova al quarto posto in graduatoria con 12 punti (6-5) dietro alle battistrada Virtus Bologna, Olimpia Milano e Bertram Tortona.

Match interessante quello delle 18:00 che al Taliercio di Mestre metterà di fronte l’Umana Reyer Venezia ed il Banco di Sardegna Sassari. I lagunari vogliono riscattare subito il ko rimediato in settimana in EuroCup, al pari della Dinamo estromessa dalla Basketball Champions League causa vittoria del PAOK in Francia che ha di fatto relegato i sardi all’ultimo posto nel girone H. Le due squadre sono separate in graduatoria da due soli punti (8 per i veneti, 6 per gli isolani).

Alle 18:30 andrà in scena quello che è sicuramente il match di cartello di questa giornata: al Mediolanum Forum si affrontano, infatti, i Campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano e l’Openjobmetis Varese. I meneghini cercano di riscattare il ko rimediato domenica scorsa contro Trento, che li ha allontanati – seppur di poco – dalla capoclassifica Virtus Bologna. Varese cerca invece il secondo successo consecutivo dopo aver piegato all’overtime Trieste nella decima giornata, con i biancorossi agganciati a Trento a quota 12 punti (6-5).

Trasferta marchigiana per la capolista Virtus Bologna, che alle 19:00 sfida la Carpegna Prosciutto Pesaro in un match che diversi anni fa significava finale Scudetto. Le V-nere hanno incassato una sola sconfitta in Campionato (77-85 contro Scafati), con ben dieci vittorie all’attivo. I bianconeri di Sergio Scariolo – che a Pesaro ha conquistato il suo primo titolo tricolore nel lontano 1989-1990, insieme a Valerio Bianchini – dovranno però fare i conti con una delle squadre più in forma di questa Serie A, trascinata in panchina da Jasmin Repesa ed in campo dall’estro del playmaker azzurro Davide Moretti.

Passa mezz’ora ed alle 19:30 l’Happy Casa Brindisi ospita al PalaPentassuglia la Givova Scafati. Entrambe sono alla ricerca del pronto riscatto dopo essere uscite sconfitte dal turno dello scorso weekend: ko in Veneto per i pugliesi (estromessi anche dalla FIBA Europe Cup) contro la Nutribullet Treviso; sconfitta interna invece per i campani contro Tortona, dopo essersi tolti il lusso di interrompere l’imbattibilità alla Virtus Bologna espugnando la Segafredo Arena nella decima giornata. Sono due i punti che separano le due squadre in classifica – 8 per l’Happy Casa, 6 per la Givova.

Alle ore 20:00 è prevista invece la palla a due al PalaBarbuto di Napoli per il match tra i padroni di casa della GeVi e la Tezenis Verona. I partenopei vogliono rialzare la testa dopo la battuta d’arresto contro la Dinamo Sassari (86-68), al pari dei veronesi che hanno ceduto il passo alla Carpegna Prosciutto Pesaro nella partita dell’AGSM Forum. Situazione di classifica delicata per entrambe le contendenti, che occupano la quart’ultima e terz’ultima posizione (6 punti per i campani, 4 per i gialloblù).

Completa il programma del dodicesimo turno la sfida tra la Germani Brescia e l’Unahotels Reggio Emilia (ore 20:30). I lombardi si presentano al PalaLeonessa dopo la convincente prestazione in EuroCup di martedì sera dove hanno abbattuto il Frutti Extra Bursaspor per 110-74, mentre la Pallacanestro Reggiana è alla ricerca di punti salvezza per provare a risollevare la graduatoria che al momento la vede quindicesima con 2-9 di bilancio (4 punti al pari di Verona e Treviso).

