Calendario Serie A calcio oggi: orari partite giovedì 10 novembre, chi gioca, programma, tv, streaming DAZN e Sky

Oggi, giovedì 10 novembre, si chiude la quattordicesima giornata della Serie A 2022-2023 di calcio, penultimo turno prima della lunghissima pausa dettata dallo svolgimento dei Campionati Mondiali del Qatar. Saranno due gli incontri pianificati, entrambi fondamentali in ottica classifica.

Sì perché alle 18:30 la Juventus, squadra apparentemente rigenerata e deduce da quattro vittorie consecutive con 0 goal subiti, affronterà allo Stadio Bentegodi il Verona, al momento fanalino di coda con soltanto cinque punti. Un’occasione davvero da non perdere per gli uomini di Max Allegri, in grado di poter rosicchiare ancora punti e proseguire la propria risalta sfruttando anche il mezzo passo falso del Milan e la sconfitta dell’Atalanta.

Alle 20:45 invece allo Stadio Olimpico la Lazio (che sarà la prossima avversaria della Juve), accoglierà l’ostico Monza, una compagine che in passato ha saputo mettere in difficoltà tante big del Campionato. Anche in questo caso sarà vietato sbagliare per i biancocelesti, rinvigoriti dalla vittoria nel derby contro la Roma ma motivati a non ripetere il corto circuito che li ha portati a perdere con la Salernitana due settimane fa.

Entrambi i match saranno visibili sia su DAZN – fruibile anche su Sky previo abbonamento tramite App – sia su Sky Sport. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO SERIE A CALCIO OGGI

Giovedì 10 novembre

Ore 18:30 Verona-Juventus – DAZN, Zona DAZN canale 214 Sky/ Sky Sport 1 (201) Sky Sport 4K (213)

