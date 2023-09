Calendario Serie A basket: orari partite 26-27 novembre, programma, guida tv, streaming

Si svolgerà in questo fine settimana l’ottava giornata della Serie A 2022-2023 di basket. Il programma si aprirà domani sera con due partite tutte da vivere, ovvero Reyer Venezia-Trento alle ore 20:00 e Trieste-Brescia alle ore 20.30.

Si proseguirà poi domenica con il primo match che vedrà scontrarsi alle 16:00 Tortona e Napoli. Alle 17:00 comincerà in seguito l’incontro tra Treviso e Milano, mentre alle 18.10 prenderà il via la sfida tra la capolista Virtus Bologna e Brindisi. Non è però ovviamente finita qui, perché nel tardo pomeriggio/sera ci saranno altri tre incontri, ovvero Pesaro-Sassari (palla a due alle 18.30), Scafati-Reggio Emilia (inizio alle 19:00) e, infine, Verona-Varese (a partire dalle 20.00).

Di seguito il programma completo dell’ottava giornata.

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA SERIE A BASKET 2022

SABATO 26 NOVEMBRE 2022

Ore 20.00: Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino (diretta streaming su Eleven Sports)

Ore 20.30: Pallacanestro Triste – Germani Brescia (diretta streaming su Eleven Sports)

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

Ore 16.00: Bertram Yachts Derthona Tortona – Gevi Napoli Basket (diretta streaming su Eleven Sports, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

Ore 17.00: Nutribullet Treviso Basket – EA7 Emporio Armani Milano (diretta streaming su Eleven)

Ore 18.10: Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi (diretta tv Nove e diretta streaming su Eleven)

Ore 18.30: Carpegna Prosciutto Pesaro – Banco di Sardegna Sassari (diretta streaming su Eleven)

Ore 19.00: Givova Scafati – Unahotels Reggio Emilia (diretta streaming su Eleven)

Ore 20.00: Tezenis Verona – Openjobmetis Varese (diretta streaming su Eleven Sports, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

Credit: Ciamillo