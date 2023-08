LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Martina Maggio vince il tricolore! Battuta Alice D’Amato di un decimo, stoccata di Villa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questa serata. Appuntamento a domani alle ore 15.50 con la gara-2 maschile, le ragazze torneranno domenica per le Finali di Specialità. Buona serata a tutti.

21.40 Martina Maggio spettacolare tra trave e corpo libero, Alice D’Amato tonica tra volteggio e parallele. Giorgia Villa ha firmato un super 14.500 alle parallele. Brava Esposito. Le azzurre hanno commesso alcuni errori, serviranno per non sbagliare agli imminenti Mondiali.

21.39 Martina Maggio si laurea Campionessa d’Italia all-around con 111.350, davanti ad Alice D’Amato con 111.250. Manila Esposito completa il podio con 108.500 davanti a Giorgia Villa, quarta con 108.400. Veronica Mandriota quinta con 105.950. Queste ragazze andranno ai Mondiali.

21.37 Un decimo separa terza e quarta! Manila Esposito sul podio davanti a Giorgia Villa!

21.36 Ma stupende anche le parallele di Manila Esposito: 14.200 partendo da 5.7!

21.36 Applausi anche per Alice D’Amato, che ha iniziato in sordina ma poi tra volteggio e parallele ha rimontato tantissimo.

21.35 Martina Maggio ha conquistato il primo titolo della propria carriera. Successo di misura per la brianzola, era stata sublime prima della caduta alle parallele.

21.33 Pazzescooooooo! 14.600 di Alice D’Amato. Non basta! Martina Maggio vince per un decimo, festeggia dopo la caduta. Un decimo di differenza dopo otto esercizi!

21.31 L’esercizio di Alice D’Amato è stato sontuoso! Peccato per un saltello in uscita. Attendiamo il punteggio.

21.30 Martina Maggio si ferma a 13.050, Alice D’Amato a caccia del sorpasso, le serve un 14.700.

21.29 Ancora una volta. Martina Maggio aveva buttato il titolo europeo cadendo alle parallele, anche oggi è caduta. Vediamo se questa volta riuscirà a farcela.

21.27 WOOOOOOOOOOOOOOW! GIORGIA VILLAAAAAAAAAAA! 14.500! PAZZESCAAAAA! Da Mondiale.

21.23 Giorgia Villa apre le danze.

21.21 Ora le Fate andranno alle parallele.

21.20 Classifica dopo tre rotazioni: Martina Maggio lanciata verso il titolo con 98.300, Alice D’Amato insegue con 96.650, Manila Esposito terza con 94.300, poi Villa con 93.900 e Mandriota con 92.900.

21.19 Si è conclusa la terza rotazione.

21.17 Buon 13.200 con l’avvitamento per Villa.

21.15 Ottimo salto di Villa, raggiante perché ora è tornata competitiva su tutti gli attrezzi.

21.12 Manila Esposito 13.400. Ora tocca a Giorgia Villa.

21.09 Eccezionale 14.500 di Alice D’Amato! Aspettiamo Giorgia Villa, buono l’avvitamento e mezzo di Mandriota da 13.900.

21.06 Buon doppio avvitamento di Alice D’Amato, ma c’è un saltello in arrivo.

21.05 Martina Maggio è una garanzia con l’avvitamento e mezzo: 14.150! Sta ipotecando il titolo.

21.04 Ora le Fate vanno al volteggio.

21.02 Classifica a metà gara. Martina Maggio ha preso il largo, comanda con 84.150 con due punti esatti di vantaggio su Alice D’Amato, terzo Manila Esposito con 80.900, Giorgia Villa quarta con 80.700, Mandriota con 79.000.

20.59 Si è conclusa la seconda rotazione.

20.57 Un’uscita di pedana per Giorgia Villa, chiude con 13.250.

20.56 Tocca a Giorgia Villa.

20.55 Niente male Esposito! 13.500 dda 5.7, punteggio da Mondiale.

20.52 Per Mandriota 12.850, ora vediamo Manila Esposito che ha in questo esercizio un punto di forza.

20.49 Un’uscita di pedana per la pugliese, ma il suo corpo libero è spesso una garanzia.

20.47 Alice D’Amato ottiene un buon 13.400 partendo da 5.1, Martina Maggio sembra avere ormai messo la freccia. Tocca all’elegantissima Veronica Mandriota.

20.46 Triplo avvitamento di ottimo spessore, saltello dietro sul doppio carpio, doppio avvitamento avanti. Il nuovo esercizio è molto bello, ma la genovese ci sembra un po’ affaticata.

20.43 Magnificaaaa! 14.200 partendo da 5.7 per Martina Maggio al corpo libero! Sta volando, ora tocca ad Alice D’Amato.

20.41 Piantato il doppio teso, eccezionale anche il doppio raccolto, affascinante la parte artistica, Tsukahara finale inchiodato! Bravissima!

20.40 Ad aprire le danze è Martina Maggio.

20.39 Ora le Fate andranno al corpo libero.

20.36 La classifica dopo la prima rotazione: Maggio al comando con 69.950, D’Amato insegue con 6.750, Villa si ferma a 67.450, Esposito 67.400, Mandrita 66.150.

20.36 Un buon 13.000 per Mandriota.

20.35 Si è conclusa la prima rotazione, attendiamo il punteggio di Mandriota che rivedremo ai Mondiali.

20.33 Veronica Mandriota molto solida e lineare, bene il doppio e mezzo finale.

20.32 Manila Esposito ottiene 13.050 nonostante la caduta finale.

20.30 Manila Esposito è stata eccezionale, purtroppo è caduta sul doppio carpio in uscita.

20.29 Tocca a Manila Esposito, che piazza una splendida serie acrobatica in apertura.

20.27 E infatti la genovese non va oltre a 12.750. Martina Maggio guadagna 1.35 punti e balza al comando nella classifica comandata.

20.26 Che salvataggiooo! Alice D’Amato salva una caduta ormai fatta. Poi sbaglia ancora sui giri in accosciata. Ha faticato un po’ a prendere il ritmo.

20.25 Superbo 14.100 per Martina Maggio, 5.4 il D Score. Tocca ad Alice D’Amato.

20.21 Bene l’enjambé cambio in entrata. Non esegue la serie acrobatica dietro, poi è brava sulla parte artistica, doppio carpio eccellente in uscita. Ottimo esercizio per l’azzurra.

20.19 Giorgia Villa si ferma a 12.250, tocca a Martina Maggio.

20.17 Caduta in entrata sul salto teso dietro smezzato per la bergamasca. Poi altra caduta sul raccolto avvitato. Addio sogni di gloria per Giorgia Villa, ha cercato due elementi decisamente complicati in ottica Mondiale.

20.16 Le Fate sono pronte alla trave. Apre Giorgia Villa!

20.14 Minuti di riscaldamento agli attrezzi.

20.12 Le ginnaste si stanno presentando alle giurie.

20.10 Cerimonia conclusiva, tra cinque minuti inizierà la gara.

20.06 Il PalaVesuvio è purtroppo semi-vuoto nonostante l’ingresso fosse gratuito.

20.04 Ora una piccola cerimonia d’apertura.

20.01 Le Fate inizieranno la gara alla trave, proprio come accadrà ai Mondiali, sempre a questo attrezzo.

19.59 Le Fate si stanno preparando per i Mondiali, ormai distanti soltanto un paio di settimane. A Liverpool rivedremo D’Amato, Maggio e Villa. Le altre due convocate dovrebbero essere Veronica Mandriota e Manila Esposito, visti i problemi fisici di Asia D’Amato e Angela Andreoli.

19.57 Alice D’Amato e Martina Maggio non hanno mai vinto il tricolore: lo hanno sfiorato in più occasioni, ma è sempre mancato qualcosa per fare la differenza. Giorgia Villa si è imposta nel 2017 e nel 2021, cercherà di difendere il titolo.

19.55 La genovese parte con 15 centesimi di vantaggio sulla brianzola, la bergamasca insegue a otto decimi di distacco. Si prevede una sfida decisamente serrata tra le Fate, che due mesi fa si sono laureate Campionesse d’Europa a squadre.

19.51 La situazione di classifica dopo gara-1 non lascia spazio a molti dubbi, sarà lotta a tre per il titolo iridato: Alice D’Amato svetta con 56.000 punti, Martina Maggio la tallona con 55.850, Giorgia Villa è in scia con 55.200.

19.49 Oggi si decide chi sarà la Campionessa d’Italia nel concorso generale individuale. I punteggi ottenuti oggi sul giro completo si sommeranno a quelli ottenuti due giorni fa.

19.47 Si preannuncia grande spettacolo al PalaVesuvio di Napoli, la gara inizierà alle ore 20.15.

19.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2022 di ginnastica artistica. Oggi va in scena la gara-2 femminile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2022 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli prosegue la rassegna tricolore, stasera va in scena la gara-2 femminile: dopo la gara-1 di due giorni, le ragazze saranno impegnate su un nuovo giro completo e i punteggi ottenuti varranno sommati alla prova dell’altro ieri, decretando la Campionessa d’Italia all-around.

Si riparte da una situazione decisamente equilibrata. Alice D’Amato svetta con 56.000 punti, Martina Maggio la tallona con 55.850, Giorgia Villa è in scia con 55.200. La genovese e la brianzola sono pronte a dare vita a un palpitante duello per il tricolore, ma la bergamasca non vuole mollare e cercherà in tutti i modi di difendere il titolo. Le tre Fate saranno sicure protagoniste ai Mondiali che andranno in scena tra un paio di settimane a Liverpool.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2022 di ginnastica artistica: cronaca della gara-2 femminile in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.15. Buon divertimento a tutti.

