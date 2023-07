DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: classifica FP3, Leclerc davanti a tutti sul bagnato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.15 Alle 15.00 il via della Q1 del GP di Singapore. La Ferrari insegue la pole-position contro la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Appuntamento a più tardi con la Diretta Live di OA Sport, una saluto a tutti!

13.12 Giornata difficile, invece, per Mercedes. Il brand tedesco ha faticato sotto la pioggia, una situazione opposta a quella di ieri. Molto bene, invece, Alpine con il veterano Fernando Alonso.

13.09 Con queste condizioni la Ferrari ha mostrato di saper fare la differenza. La pioggia non dovrebbe tornare per le qualifiche. Il condizionale resta d’obbligo, il meteo può cambiare velocemente da qui al via della Q1.

13.06 La classifica della FP3 del GP di Singapore:

1 Charles LECLERC Ferrari1:57.782 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.526 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.066 2

4 Fernando ALONSO Alpine+1.647 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.744 1

6 Lance STROLL Aston Martin+2.591 2

7 Esteban OCON Alpine+3.129 1

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.225 2

9 George RUSSELL Mercedes+3.228 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+3.254 2

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.307 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+3.438 2

13 Pierre GASLY AlphaTauri+3.463 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.720 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.897 2

16 Lando NORRIS McLaren+4.009 2

17 Alexander ALBON Williams+4.125 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+4.284 2

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+4.817 2

20 Nicholas LATIFI Williams+5.728

13.03 Bandiera a scacchi a Marina Bay. Ferrari in vetta con Leclerc, perfetto contro Max Verstappen.

13.00 Sainz sale al terzo posto alle spalle di Vestappen. Problemi, invece, per una delle AlphaTauri, in difficoltà nel terzo settore.

12.59 Ultimo minuto d’azione. Leclerc è sempre in vetta con cinque decimi su Verstappen.

12.58 Verstappen e Leclerc continuano a sfidarsi per il giro più veloce. Il campione del mondo è virtualmente secondo con cinque decimi di ritardo.

12.56 La direzione gara ha messo sotto investigazione Mick Schumacher, protagonista di un problema in pit lane con una ruota.

12.54 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC Ferrari1:58.899 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.020 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.551 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.205 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+2.447 1

6 Fernando ALONSO Alpine+3.202 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.832 2

8 Lando NORRIS McLaren+4.504 2

9 Daniel RICCIARDO McLaren+4.920 2

10 Lance STROLL Aston Martin+5.070

12.53 Duello a distanza tra Red Bull e Ferrari. Con Verstappen che precede Leclerc ed Alonso con la prima delle due Alpine.

12.51 La classifica della FP3 cambia continuamente. Sainz è secondo alle spalle di Verstappen che con questa condizione appare decisamente superiore alla concorrenza.

12.50 Verstappen resta in cima alla graduatoria, mentre Leclerc inizia ad avvicinarsi. Quarto tempo provvisorio per il monegasco di casa Ferrari.

12.48 Problemi per Mick Schumacher ai box. I meccanici di Haas non hanno montato correttamente una ruota del tedesco. Quasi tutti i protagonisti sono in scena con le gomme intermedie.

12.45 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing2:03.272 1

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.206 2

3 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.898 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+5.390 2

5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.116 1

6 Lando NORRIS McLaren+6.370 2

7 Alexander ALBON Williams+7.320 1

8 Daniel RICCIARDO McLaren+7.602 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+10.009 2

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+10.553 2

12.43 Arriva come da pronostico la risposta di Verstappen, nuovo leader con le gomme intermedie. Problemi, invece, per Latifi, fermo nel secondo settore della pista

12.43 Carlos Sainz al comando con la mescola da bagnato (WET).

1 Carlos SAINZ Ferrari2:08.662 1

2 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.726 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.980 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.232 2

5 Daniel RICCIARDO McLaren+2.212 2

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.038 1

7 Alexander ALBON Williams+3.179 1

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.619 1

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+5.163 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+6.892 2

11 Nicholas LATIFI Williams+9.804

12.42 Anche Leclerc ha deciso di scendere in pista con le intermedie. Il monegasco inizia la FP3, mentre attendiamo il riferimento di Verstappen.

12.39 Max Verstappen in pista con le gomme intermedie. Il #1 di Red Bull è il primo a montare la seconda mescola a disposizione per la pista bagnata.

12.38 Tra poco potremmo vedere le intermedie. Anche la Ferrari inizia la propria sessione, mentre Ricciardo tenta di abbattere il crono di Gasly.

12.36 Primi chilometri anche per Lando Norris, mentre Gasly ha già segnato un giro veloce in 2.09.8.

12.35 Ricciardo, Stroll, Vettel e Zhou raggiungono le due AlphaTauri. Attendiamo i primi riscontri contro il cronometro.

12.34 Molto probabilmente non vedremo utilizzare le gomme slick. Gasly e Tsunoda sono presenti lungo il tracciato.

12.32 AlphaTauri apre le danze, attesa per vedere i top team in pista sul bagnato.

12.30 Si parte! La sessione è stata di fatto ridotta di 30 minuti per via delle cattive condizioni atmosferiche.

12.26 I protagonisti entrano nei rispettivi abitacoli. Tra quattro minuti la pit lane sarà aperta.

12.23 Si accendono i primi motori a Singapore, tra poco si dovrebbe partire!

12.20 La FIA si pronuncerà prima di Suzuka (Giappone), prossima competizione in calendario. Resta in ogni caso da definire cosa succederà per Red Bull ed Aston Martin, c’è molta incertezza al momento.

12.18 Il tema del week-end del GP di Singapore è dato dal ‘caso Budget Cup’. Red Bull ed Aston Martin avrebbero infatti sforato il limite concesso dal regolamento. Ricordiamo che la situazione riguarda al Mondiale 2021, vi sarebbero gli estremi per squalificare i team interessati.

12.15 I commissari stanno lavorando nel terzo settore per spostare l’acqua presente sul tracciato. Anche le qualifiche potrebbero essere danneggiate dalla pioggia.

12.11 Non piove più a Singapore, i fans sono presenti sulle gradinate in attesa del via della FP3. Dall’onboard della Safety Car ci sono molte zone critiche lungo i 5km del tracciato asiatico.

12.08 Entra in pista la Safety Car per valutare le condizioni del tracciato. Attendiamo delle comunicazioni ufficiali sull’effettiva apertura della pit lane.

12.05 Continuano, invece, le voci di mercato in vista del 2023 con Nick De Vries che appare vicino ad AlphaTauri al posto di Pierre Gasly. Il francese è infatti destinato a spostarsi in casa Alpine accanto ad Esteban Ocon.

12.03 Nessuno scende in pista. Occhi puntati nel box della Red Bull con il neozelandese Liam Lawson, impegnato regolarmente in FIA F2 con i colori della casa austriaca. Il portacolori di Carlin sembra destinato a restare nella categoria cadetta anche nel prossimo anno.

12.00 Bandiera verde! Inizia ufficialmente la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. La pista è bagnata dopo un violento temporale che si è abbattuto negli ultimi minuti.

11.57 I team si preparano per la terza sessione di prove libere. Non è detto che i piloti scenderanno subito in pista, la FP3 scatterà regolarmente alle 12.00.

11.54 Mancano pochi minuti al via della sessione, non ci sono aggiornamenti in merito al via del turno.

11.51 La vettura di sicurezza giudicherà se la sessione potrà scattare regolarmente. Ricordiamo che alle 12.00 è indetta la FP3, ultimo turno di prove libere prima delle qualifiche.

11.48 La Safety Car è in pista per valutare le condizioni del tracciato:

11.45 Per una delle prime volte in questo 2022 la Mercedes si è trovata vicino alla testa del gruppo. Il condizionale resta in ogni caso d’obbligo, attendiamo infatti la risposta di Red Bull con Max Verstappen che ieri ha festeggiato il 25° compleanno.

11.43 Sainz e Leclerc hanno tutte le carte in regola per confermarsi anche nella FP3, mentre attenzione anche alle Mercedes che nella giornata di ieri hanno dato spettacolo con George Russell e Lewis Hamilton.

11.40 Red Bull ha svolto un lavoro specifico ieri. La qualifica sarà fondamentale questo pomeriggio, una pista molto selettiva in cui ogni errore può costare caro. Sono pochi i punti di sorpasso, curva 6 è senza dubbio la zona perfetta per intimidire un rivale.

11.37 Non ci sono aggiornamenti per un possibile ritardo nel programma. La pioggia è infatti protagonista a Singapore e non è escluso una modifica nel calendario della manifestazione.

11.31 Ottimi parziali ieri per la Ferrari, auto che storicamente ha sempre gradito questa speciale pista che negli anni ha visto vincere solo campioni del mondo. La storia è ricca di eventi in quel di Singapore a partire dal ‘caso’ che si creò dopo la prova del 2008 con l’incidente nel terzo settore da parte di Nelson Piquet Jr (Renault) al fine di regalare il successo a Fernando Alonso.

11.29 I risultati della FP2 di ieri, la più indicativa in termini cronometrici:

1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:42.587 23

2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:42.795 +0.208s 14

3 63 George Russell MERCEDES 1:42.911 +0.324s 26

4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:42.926 +0.339s 8

5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.182 +0.595s 22

6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:43.412 +0.825s 23

7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:43.431 +0.844s 26

8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:43.520 +0.933s 23

9 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:43.906 +1.319s 13

10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:43.982 +1.395s 21

11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:44.013 +1.426s 16

12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:44.249 +1.662s 24

13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.422 +1.835s 22

14 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:44.469 +1.882s 22

15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:44.524 +1.937s 25

16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:45.144 +2.557s 25

17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:45.211 +2.624s 11

18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:45.447 +2.860s 18

19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:45.623 +3.036s 23

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:46.553 +3.966s 25

11.26 Vedremo se qualcuno deciderà di scendere in pista. La FP3 potrebbe tornare molto utile alle squadre, il meteo potrebbe incidere negativamente sul week-end di Singapore.

11.23 La classifica del Mondiale alla vigilia del fine settimana di Singapore.

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 335

2 Charles Leclerc MON FERRARI 219

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 210

4 George Russell GBR MERCEDES 203

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 187

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 168

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 88

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 66

9 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 59

10 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

11 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 22

12 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 22

13 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 20

14 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 19

15 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12

16 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

17 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6

18 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 5

19 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 4

20 Nyck De Vries NED WILLIAMS MERCEDES 2

21 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

22 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

11.20 Le condizioni meteo sono sempre peggiori a Singapore. Non è da escludere un ritardo nel programma. La qualifica della W Series, una delle poche categorie di supporto per il round asiatico, è stata sospesa dopo pochi minuti.

11.17 La pista non è cambiata dal 2019. Da segnalare una parziale riasfaltatura di una pista che si articola in 23 pieghe. La metratura è di 5.063 metri, il percorso è stato disegnato dal tedesco Hermann Tilke.

11.15 Singapore è una pista speciale per il ‘Circus’. Ricordiamo infatti che nel 2008 si è svolta su queste strade il primo evento in notturna della storia, una soluzione che successivamente è stata adottata anche in altri tracciati.

11.11 Dopo una lunga parentesi il Mondiale di F1 torna in Asia e su un tracciato cittadino. Ricordiamo che questa trasferta precederà il ritorno del GP del Giappone nella mitica location di Suzuka.

11.08 Si accendono i riflettori in quel di Singapore, località che torna ad accogliere la F1 dopo due stagioni d’assenza. Ci sarà da divertirsi in quella che per molti è la pista più impegnativa dell’intero campionato.

11.05 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Singapore, 17° atto del Mondiale F1 2022. Tra poco la terza ed ultima sessione di prove libere.

9.25 Buongiorno amici di OA Sport. Al momento a Singapore sta già piovendo…Prepariamoci ad un sabato imprevedibile…

LE PREVISIONI METEO PER QUALIFICHE E GARA: PIOGGIA PROBABILE

Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Marina Bay si inizia a fare sul serio, con una giornata che culminerà con le qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani (via fissato per le ore 14.00 italiane).

Il sabato di Singapore prenderà il via alle ore 12.00 italiane (le ore 18.00 locali) con la FP3, mentre le qualifiche, piatto forte di giornata, scatteranno con la Q1 alle ore 15.00. Cosa dovremo attenderci dal circuito di Marina Bay? Come sempre la terza sessione di prove libere non sarà troppo indicativa, dato che si disputerà ancora con le luci del giorno, mentre qualifiche e gara saranno in piena notturna, con condizioni differenti.

Come sempre ci si attende il duello tra Charles Leclerc e Max Verstappen per la pole position ma, mai come in questa occasione, tutto può succedere, con muretti e guard-rail davvero ad un millimetro dalle vetture. Attenzione, quindi, a Lewis Hamilton e George Russell, senza dimenticare Carlos Sainz e Sergio Perez, per un sabato tutto da vivere.

La FP3 del GP di Singapore prenderà il via alle ore 12.00, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sotto i riflettori di Marina Bay.

Foto: LPS Antonin Vincent DPPI