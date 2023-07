DIRETTA F1, GP Marina Bay 2022 LIVE: Red Bull ha sforato il budget cap. Ferrari: “Sanzioni reali per il futuro”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.10 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.09 Tiene banco nel paddock il caso “Budget Cap”. Red Bull e Aston Martin non avrebbero rispettato il tetto di spesa dell’anno passato, con la scuderia di Milton Keynes che sarebbe andata oltre i 5 milioni di euro. Un esubero che potrebbe costare caro alla squadra anglo-austriaca.

16.06 Un uno-due Ferrari tutto da interpretare visto che soprattutto Red Bull è parsa avere dei problemi di messa a punto. Verstappen con pochi giri completati, solo quarto. Da capire poi il riscontro di Leclerc: velocissimo con le medie, ma non altrettanto con le soft.

16.03 Ferrari molto performante quest’oggi con Sainz davanti a tutti in 1:42.587 a precedere di 0.208 Leclerc con l’altra F1-75. In terza posizione troviamo la Mercedes di George Russell a 0.324, mentre sono quarto e quinto Max Verstappen e Lewis Hamilton. Solo nono Sergio Perez.

16.01 Leclerc non migliora la sua prestazione. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:42.587 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.208 3

3 George RUSSELL Mercedes+0.324 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.339 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.595 3

6 Esteban OCON Alpine+0.825 3

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.844 5

8 Fernando ALONSO Alpine+0.933 3

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.319 4

10 Lance STROLL Aston Martin+1.395 3

11 Lando NORRIS McLaren+1.426 5

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.662 3

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.835 3

14 Pierre GASLY AlphaTauri+1.882 3

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.937 5

16 Alexander ALBON Williams+2.557 4

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.624 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.860 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.036 3

20 Nicholas LATIFI Williams+3.966 5

16.00 BANDIERA A SCACCHI!!!

15.59 Nel frattempo Leclerc si rilancia per l’ultimo tentativo con le soft.

15.58 Verstappen chiude il suo giro in quarta posizione a 0.339, perdendo molto nel terzo settore.

15.56 Nel frattempo si lancia Verstappen con le soft e attenzione!

15.55 Leclerc migliora il suo tempo con le soft, ma non come ci si aspettava, fermandosi a 0.208 da Sainz.

15.52 Hamilton molto veloce in 1:47.583 sul passo gara, mentre Sainz gira in 1:48.464 con le medie.

15.51 Nel frattempo Leclerc torna in pista con le gomme soft per il time-attack.

15.50 Torna in pista la Ferrari di Sainz con le medie che potrebbe fare una simulazione sul passo gara.

15.49 Attendiamo risposte da Verstappen visto che finora è solo 15°, avendo completato giri solo con le hard.

15.47 Red Bull non brillantissima per ora: Perez ottavo a 1.319 e Verstappen 15° a 2.058.

15.45 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:42.587 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.295 1

3 George RUSSELL Mercedes+0.324 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.595 2

5 Esteban OCON Alpine+0.825 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.844 4

7 Fernando ALONSO Alpine+0.933 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.319 3

9 Lance STROLL Aston Martin+1.395 2

10 Lando NORRIS McLaren+1.426 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.662 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.835 3

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.882 2

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.937 4

15 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.058 1

16 Alexander ALBON Williams+2.557 4

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.624 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.860 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.036 3

20 Nicholas LATIFI Williams+3.966 4

15.43 Ferrari, quindi, molto convincente con Sainz in testa in 1:42.587 a precedere di 0.295 Leclerc che però a differenza del team-mate ha girato con le medie, rispetto alle soft. Terzo e quarto posto per le Mercedes di Russell (+0.324) e di Hamilton (+0.595).

15.40 Uno-due Ferrari! Sainz migliora il suo riscontro con le gomme soft in 1:42.587, ma Leclerc è secondo a 0.295 con le gomme medie! Pazzesco il monegasco, visto che l’iberico è con le soft. Russell è terzo a 0.324 e Hamilton è quarto a 0.595.

15.38 Sainz si conferma davanti in 1:42.751 a precedere le due Mercedes di Russell (+0.160) e di Hamilton (+0.431). Leclerc è quinto a 0.678, ma con le medie! Perez 8° a 1.155 e Vestappen 15° a 1.895.

15.35 Leclerc è secondo con le gomme medie a 0.678 da Sainz.

15.32 Sainz migliora il tempo in 1:42.751 a precedere 0.680 Bottas e di 0.881 Ocon. Per Russell ed Hamilton errori nel secondo settore, mentre abbiamo Leclerc in pista con le medie.

15.31 Bottas con le soft si porta in seconda posizione a 0.200 Sainz.

15.30 Sulla pista ora Perez che è entrato sul tracciato con le soft. Sainz anche nuovamente sulla pista con le soft, mentre Leclerc ancora fermo.

15.29 Si attendono solo i riscontri di Perez e di Leclerc, mentre Verstappen ha completato il suo run con le hard.

15.27 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:43.231 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.437 1

3 George RUSSELL Mercedes+0.660 1

4 Fernando ALONSO Alpine+1.140 1

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.414 1

6 Esteban OCON Alpine+1.695 1

7 Lance STROLL Aston Martin+1.913 1

8 Alexander ALBON Williams+1.913 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.948 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.980 1

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.098 3

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.536 1

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.078 2

14 Lando NORRIS McLaren+3.158 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.377 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+4.254 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.979 2

18 Nicholas LATIFI Williams+5.496 3

19 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – – –

20 Charles LECLERC Ferrari- – – –

15.25 Verstappen con gomme hard ottiene il quinto tempo a 1.414 da Sainz. Strana scelta dell’olandese che ha girato con le dure.

15.23 A questo attendiamo le prestazioni dei due Red Bull e di Leclerc. Verstappen in pista con gomme hard.

15.20 Sainz volta nel t-3 e si porta davanti a tutti con il crono di 1:43.231 a precedere di 0.437 Hamilton e di 0.660 Russell. Per Leclerc e le Red Bull grandi cambiamenti di set-up e per questo nessun giro per il momento.

15.19 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:43.668 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.042 2

3 George RUSSELL Mercedes+0.223 1

4 Fernando ALONSO Alpine+0.703 1

5 Esteban OCON Alpine+1.258 1

6 Lance STROLL Aston Martin+1.476 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.511 1

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.661 2

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.099 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.318 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.641 1

12 Lando NORRIS McLaren+2.721 1

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.940 2

14 Alexander ALBON Williams+3.077 1

15 Daniel RICCIARDO McLaren+3.817 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.542 1

17 Nicholas LATIFI Williams+5.059 2

18 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

19 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – – –

20 Charles LECLERC Ferrari- – – –

15.17 Russell migliora il suo crono ed è terzo a 0.223 da Hamilton. Ancora nessun giro per Verstappen, Leclerc e Perez.

15.16 Hamilton risponde con il tempo di 1:43.668 a precedere Sainz di 42 millesimi e Alonso di 0.703.

15.15 Sainz si porta davanti a tutti con il crono di 1:43.710, realizzando il recordo nel primo e secondo settore, con 381 millesimi di vantaggio su Hamilton e 0.905 su Alonso.

15.14 Nel frattempo Russell va lungo nel secondo settore della pista.

15.13 Arriva Alonso che si porta in seconda posizione a 0.524 da Hamilton.

15.12 Arriva Ocon con l’Alpine che si porta in quarta posizione con il tempo di 1:45.562.

15.10 Si attendono i riscontri delle Red Bull e di Leclerc.

15.08 Tempo alto di Sainz, quarto a 1.485.

15.07 Hamilton migliora sensibilmente il riferimento di Russell con le gomme medie: 1:44.091 a precedere di 0.570 Russell e di 1.748 Bottas. Si lancia Sainz con le gomme medie.

15.05 Russell migliora il crono di Bottas con il tempo di 1:44.661 a precedere di 1.178 Bottas e di 2.427 Tsunoda.

15.04 Bottas realizza il miglior tempo con il crono di 1:45.839 con le gomme medie.

15.03 Entrano in pista Bottas, Zhou, Latifi, Russell, Schumacher, Gasly, Tsunoda e Alonso. Mercedes di Russell con le gomme medie.

15.01 Sarà un’ora molto interessante per capire gli equilibri in pista.

15.00 VIA ALLA FP2!!!

14.57 Tra 3′ si comincia!

14.54 In realtà, infatti, il pilota peggio qualificato ad aver trionfato a Singapore è Fernando Alonso, che nel 2008 si impose partendo per 15°. Ovviamente, quel successo fu propiziato dal crashgate, ovvero dal fatto che la Renault chiese a Nelson Piquet junior, all’epoca compagno di squadra dello spagnolo, di andare volontariamente a sbattere contro le barriere per causare l’ingresso della safety car subito dopo il pit-stop effettuato dall’iberico.

14.51 In edizioni in tutto e per tutto regolari, si può affermare che il pilota peggio qualificato ad aver vinto a Singapore sia Lewis Hamilton, partito per 5° nel 2017.

14.48 In 8 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla pole position. E questo sta a dimostrare che peso abbia la p.1 su questa pista.

14.45 Tutti coloro che hanno vinto più di un’edizione sono riusciti a primeggiare con due team diversi. Sebastian Vettel ha portato al successo Red Bull (2011, 2012, 2013) e Ferrari (2015, 2019); Lewis Hamilton si è imposto con McLaren (2009) e Mercedes (2014, 2017, 2018); Fernando Alonso ha trionfato con Renault (2008) e Ferrari (2010).

14.42 Complessivamente, sono sette i piloti attualmente in attività a essere già saliti sul podio del GP di Singapore:

8 (5-2-1) – VETTEL Sebastian

6 (4-0-2) – HAMILTON Lewis

5 (2-1-2) – ALONSO Fernando

4 (0-3-1) – RICCIARDO Daniel

2 (0-1-1) – VERSTAPPEN Max

1 (0-1-0) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri

14.39 Sul fronte dei podi, la classifica è dominata da Sebastian Vettel, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 8 volte! Ai suoi cinque successi (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), il tedesco associa due piazze d’onore (2010, 2014) e il terzo posto del 2018.

14.36 Complessivamente, sono quattro i piloti attualmente in attività a essere già scattati dalla prima casella. Al teutonico e all’inglese si aggiungono Fernando Alonso (2010) e Charles Leclerc (2019). Buttando l’occhio sulle squadre, la lista è capitanata dalla Ferrari con 5. Segue la Mercedes a quota 3. Vengono poi McLaren e Red Bull con 2 a testa.

14.33 Guardando alle pole position, si nota come questa in questa graduatoria vi sia un ex aequo tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il tedesco è partito davanti a tutti nel 2011, 2013, 2015 e 2017. Il britannico, invece, è stato il più rapido in qualifica nel 2009, 2012, 2014 e 2018.

14.30 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Mercedes, che ha raccolto 4 affermazioni (3 con Hamilton a cui si aggiunge quella di Rosberg). Sono 3 i trionfi della Ferrari e della Red Bull. Infine, possono vantare 1 successo anche Renault e McLaren.

14.27 Oltre al tedesco e all’inglese, c’è un terzo pilota in attività a essere già passato per primo sotto la bandiera a scacchi. Si tratta di Fernando Alonso, impostosi nel 2008 e nel 2010. A onore del vero, il Gran Premio di Singapore è stato vinto solo da quattro uomini differenti. All’appello manca esclusivamente Nico Rosberg, mattatore dell’edizione 2016.

14.24 Il pilota più vincente in assoluto è Sebastian Vettel, capace di imporsi ben 5 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019, conquistando proprio su questo tracciato quella che, ancora oggi, è l’ultima affermazione della sua carriera. Il teutonico è peraltro l’unico uomo in grado di trionfare per tre anni fila.

14.21 Dalla Ferrari ci si attende un moto d’orgoglio, una reazione, da parte di Charles Leclerc e Carlos Sainz: Verstappen e Red Bull sono stati superiori durante la stagione, questo è obiettivo, ma conquistare dei GP da qui alla fine darebbe fiducia, sia ai piloti che al team.

14.18 Sarà il weekend trionfale per Max Verstappen? Alcune indicazioni in merito, seppur parziali, sono arrivate già con le FP1 conclusesi poco fa, anche se comunque non dipenderà tutto dall’olandese. Sta di fatto che, però, il titolo mondiale è sempre più vicino per il pilota della Red Bull.

14.15 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1.

Con la nostra Diretta LIVE testuale potrete seguire integralmente le FP2 del Gran Premio di Singapore, a partire dalle ore 15:00, con aggiornamenti costanti e in tempo reale per non perdere davvero nulla. A più tardi, non mancate!

