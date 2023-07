Ciclismo, UAE Team presenta la propria squadra per Coppa Agostoni e Giro dell’Emilia. Presente Pogacar

L’UAE Team Emirates ha reso noto i propri uomini per la Coppa Agostoni e Giro dell’Emilia, competizioni in linea che commenteremo tra qualche giorno. Tra i convocati spicca lo sloveno Tadej Pogacar, pronto per tornare in scena in Europa dopo il Mondiale in Australia.

Il neozelandese George Bennett, lo svizzero Marc Hirschi, il norvegese Vegard Stake Laengen, il lussemburghese Arthur Kluckers sono attesi domani Coppa Agostoni in compagnia di Diego Ulissi, Davide Formolo e Alessandro Covi.

La composizione del team araba sarà simile per il Giro dell’Emilia con Bennett, Covi, Formolo, Hirschi ed Ulissi. Alla squadra si aggiungeranno il polacco Rafal Majka ed il 24enne sloveno, un test importante in vista del Giro di Lombardia.

Il nativo di Komenda ha continuato dicendo: “L’anno scorso è stata la prima volta che facevo questo blocco di gare italiano. Vincere in Lombardia è stata la conclusione perfetta della stagione 2021. Il Giro dell’Emilia è una corsa in circuito difficile ed emozionante per i tifosi. Ora dobbiamo vedere come sarà la forma per la prova di sabato. Non vedo l’ora di fare una buona preparazione per la Lombardia, sarà un modo speciale per chiudere l’anno”.

Foto. LaPresse