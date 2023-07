Ciclismo, Simon Yates presente alla Coppa Agostoni

Simon Yates ha annunciato la propria presenza alla Coppa Agostoni, evento che si svolgerà domani in quel di Legnano con un percorso di 193km. Il portacolori del Team BikeExchange – Jayco si prepara per il Giro di Lombardia, in programma per sabato 8 ottobre.

Il nativo di Bury (Regno Unito) prenderà parte alle prove più impegnative, l’alfiere della compagine australiana militerà infatti anche nelle Tre Valli Varesine e nel Giro dell’Emilia. La prima è indetta per martedì 4 ottobre, mentre la seconda è indetta per questo week-end (sabato 1 ottobre).

Alla vigilia delle gare di questi giorni non è mancato il parere da parte di David McPartland, direttore della squadra: “Ci avviciniamo a queste gare in Italia con delle squadre davvero ben equilibrate. Abbiamo Simon Yates che torna nel gruppo insieme ad uno stagista come Davide De Pretto”.

Il responsabile dell’équipe ha continuato dicendo: “Sarà una settimana molto intensa con cinque gare di un giorno. La Coppa Agostoni, il Giro dell’Emilia e le Tre Valli Varesine sono tutte gare molto selettive, mentre la Coppa Bernocchi è più per velocisti. Abbiamo un piano fino al Giro di Lombardia”.

Foto. LaPresse