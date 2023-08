Tennis, Novak Djokovic non si arrende: “Mi sto preparando per giocare gli US Open, dita incrociate!”

Dal 29 agosto all’11 settembre l’ultimo Slam del tennis, gli US Open, andranno in scena a New York. C’è grande attesa per quello che accadrà in terra americana vista la posizione di Novak Djokovic. Come è noto, il campione serbo, vincitore per la settima volta a Wimbledon, non scenderà in campo se le regole riguardanti il vaccino anti-Covid rimarranno tali. Stando a quanto stabilito dall’attuale asset governativo statunitense a Nole non sarebbe permesso mettere piede negli States per via del suo non essere vaccinato.

Una situazione che sta avendo diverse ripercussioni e i suoi fan si stanno attivando in una vera e propria petizione per far sì che le autorità americane possano concederli una deroga. In questo contesto, lo scrittore Nebojsa Jovanovic ha addirittura inviato una lettera al presidente Biden, facendo riferimento a una clausola che parla di esenzione agli stranieri non vaccinati se il loro ingresso negli USA è un evento di interesse nazionale, come il torneo in questione.

Da parte sua Djokovic ha voluto pubblicare un post sui social per ringraziare i suoi tifosi del supporto e informando la collettività della sua preparazione sul campo, come se avesse ricevuto il via libera di giocare il Major.

“Volevo solo prendermi un momento e dire a tutti voi quanto sono grato di vedere così tanti messaggi di sostegno e amore da tutto il mondo in questi giorni. Non me lo aspettavo, ed è per questo che sembra così strabiliante. Volevo solo dirvi grazie. Mi sto preparando come se potessi competere, mentre aspetto di sapere se c’è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. Dita incrociate!“. A questo punto non resta che attendere indicazioni in merito.

