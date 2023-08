F1, George Russell: “Ho scelto le soft al via sperando nella pioggia”

George Russell ha concluso al terzo posto il Gran Premio d’Ungheria, 13ma competizione del Mondiale F1 2022. Il portacolori di Mercedes trona sul podio al termine di una gara ricca di colpi di scena che ha premiato l’olandese Max Verstappen (Red Bull).

La casa di Stoccarda approfitta degli errori della Ferrari che dopo una buona qualifica non ha saputo concretizzare in gara in seguito ad una discutibile scelta strategica. La compagine di Stoccarda, invece, non sbaglia e torna nella Top3, questa volta con entrambe le monoposto.

L’ex campione della FIA F2 ha rilasciato ai microfoni della massima formula prima di salire sul podio: “All’inizio ho scelto le gomme soft, ho visto che pioveva e pensavo che fosse la scelta giusto. In ogni caso stimo crescendo e sono molto contento del risultato ottenuto”.

Il compagno di squadra del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha concluso dicendo: “Sicuramente avrei potuto fare di meglio, ho cercato di fare tutto e forse non ho gestito al meglio le mescole. L’inizio di stagione è stato intenso, cercheremo di puntare alla vittoria quando riprenderemo da Spa”.

Foto. LPS