LIVE Italia-Polonia 3-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: Bottolo e Romanò superlativi, sconfitti i campioni del mondo!

LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’ITALIA

3.16: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla notte fra sabato e domenica per la terza sfida degli azzurri contro il Canada. Buonanotte!

3.15: I top scorer in casa azzurra sono stati proprio loro, Mattia Bottolo e Yuri Romano con 16 punti a testa. bene anche Recine con 9 punti all’attivo. Per la Polonia 17 i punti di Butryn, incontenibile per i primi due set, 12 punti a testa per gli schiacciatori Szymura e Fornal che hanno commesso anche tanti errori.

3.14: Azzurri in difficoltà muro e in attacco nei primi due parziali, poi Bottolo e Romanò hanno preso per mano i compagni ed è arrivata la rimonta che ha permesso alla squadra di De Giorgi di sbloccarsi contro una Polonia che ha giocato a corrente alternata

3.12: Arriva dunque il primo successo azzurro contro la Polonia che per un set e mezzo aveva imbrigliato l’Italia, cresciuta tanto nella seconda parte dell’incontro e brava a sfruttare i tanti errori polacchi

25-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottolooooooooooooooooooooooooo!!! Arriva la prima vittoria degli azzurri in VNL!

24-20 L’errore di Szymura in attacco

23-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottolooooooooooooooooooooooooo

22-20 Vincente da seconda linea Romanò!!!

21-20 Errore al servizio Polonia

20-20 Vincente la diagonale di Szymura da zona 4

20-19 Errore al servizio Polonia

19-19 Parallela vincente di Fornal da zona 4

19-18 Mano out Bottolo da zona 4

18-18 Out Bottolo da zona 4

18-17 Vincente Fornal da zona 4

18-16 Mano out Romanò da zona 4

17-16 Errore al servizio Italia

17-15 Murooooooooooooooooo Recineeeeeeeeeeeeeeeeeee

16-15 Diagonale vincente di Romanò da seconda linea

15-15 Butryn vincente da zona 2

15-14 Errore al servizio Polonia

14-14 Errore al servizio Italia

14-13 Errore in primo tempo di Poreba

13-13 Errore al servizio Polonia

12-13 Errore al servizio Italia

12-12 Errore al servizio Polonia

11-12 Butryn vincente da seconda linea

11-11 Errore al servizio Polonia

10-11 Vincente la diagonale di Fornal da zona 4

10-10 Out Fornal da zona 4

9-10 Romanò vincente da zona 4 in parallela

8-10 Ace Poreba

8-9 Mano out Fornal da zona 4

8-8 Mano out millimetrico di Recine da zona 4

7-8 Vincente Szymura da zona 2

7-7 Fallo di Poreba

6-7 Out la pipe di Bottolo

6-6 Vincente la parallela di Szymura da zona 4

6-5 Errore al servizio Italia

6-4 Romanò!!! Vincente da seconda linea dopo una grande difesa azzurra

5-4 Palleggio di seconda di Giannelli

4-4 Primo tempo Kochanowski

4-3 Murooooooooooooooooooo Moscaaaaaaaaaaaaaaaaa

3-3 Vincente Romanò da zona 2

2-3 Errore al servizio Italia

2-2 Diagonale stretta di Bottolo da zona 4

1-2 Vincente Butryn da zona 2

1-1 La pipe di Bottolo

1-0 Vincente Fornal da zona 4

25-20 Errore al servizio Polonia e l’Italia si aggiudica anche il terzo set. Bene gli azzurri ma tanti demeriti della Poloinia che ha sbagliato tantissimo in questo parziale

24-20 Errore al servizio Italia

24-19 Errore al servizio Polonia

23-19 Diagonale vincente da seconda linea di Butryn

23-18 Mano out Bottolo da zona 4

22-18 Primo tempo Kochanowski

22-17 Out l’attacco di Fornal da zona 4

21-17 Ace Poreba

21-16 Il muro di Butryn su Romanò

21-15 Errore al servizio Italia

21-14 Out Butryn da zona 2

20-14 Pipe devastante di Bottolo

19-14 Vincente Butryn da zona 2

19-13 Primo tempo Mosca

18-13 Vincente la diagonale di Szymura da zona 4

18-12 Errore al servizio Polonia

17-12 Errore al servizio Italia

17-11 Mano out Bottolo da zona 4

16-11 Errore al servizio Italia

16-10 Murooooooooooooooo Moscaaaaaaaaaaaaaaaaa

15-10 Errore al servizio Polonia

14-10 Errore al servizio Italia

14-9 Errore al servizio Polonia

13-9 Out l’attacco di Romanò da zona 4

13-8 La pipe di Szymura

13-7 La parallela di Romanò da seconda linea

12-7 Mano out Butryn da zona 4

12-6 Errore al servizio Polonia

11-6 Mano out di Butryn da seconda linea

11-5 Errore di Fornal da seconda linea

10-5 Romanò vincente da seconda linea al termine di un’azione rocambolesca

9-5 Vincente Giannelli di seconda intenzione

8-5 Mano out di Butryn da seconda linea

8-4 Missile in tribuna di Szymura

7-4 Errore al servizio Polonia

6-4 La diagonale stretta di Fornal da zona 4

6-3 Murooooooooooooooooo Bottolooooooooooooooo su Butryn, finalmente!

5-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Vitelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

4-3 Primo tempo Vitelli

3-3 Errore al servizio Italia

3-2 Primo tempo out Kochanowski

2-2 Mano out di Vitelli in primo tempo

1-2 Errore dell’Italia

1-1 Primo tempo di Poreba

1-0 Diagonale vincente di Recine da zona 4

25-23 E’ out la battuta di Firlej e l’Italia pareggia il conto con un bello sprint finale firmato Mattia Bottolo

24-23 Mano out Szymura da zona 4

24-22 Romanòòòòòòòòòòòòòò da seconda linea staccatissimo trova il mano out

23-22 Vincente la parallela di recine da zona 4

22-22 Mano out di Recine da zona 4

21-22 Ancora Bottolo vincente in diagonale da zona 4

20-22 Errore al servizio Italia

20-21 Mano out di Bottolo da zona 4, grande rigiocata dell’Italia!

19-21 Errore al servizio Polonia

18-21 La parallela di Fornal da zona 4

18-20 Tocco vincente di Bottolo da zona 4

17-20 Vincente Butryn da zona 2

17-19 Errore di Kwolek in pipe

16-19 Muri di Kochanowski

16-18 Errore al servizio Italia

16-17 Mano out di Recine da zona 4

15-17 Il tocco di Giannelli di seconda intenzione

14-17 Errore al servizio Italia

14-16 Errore dei polacchi

13-16 Errore al servizio Polonia

12-16 Mano out Butryn da seconda linea

12-15 Mano out Romanò da seconda linea

11-15 Errore al servizio Italia

11-14 Vincente Bottolo da zona 4

10-14 Butryn inarrestabile da seconda linea

10-13 Mano out di Bottolo da zona 4

9-13 Out l’attacco di Bottolo da zona 4

9-12 Mano out Butryn da zona 2

9-11 Out l’attacco di Butryn da zona 2

8-11 Vincente Romanò da zona 2

7-11 Primo tempo Galassi

6-11 Mano out Fornal da zona 4

6-10 Mano out Recine da zona 4

5-10 Out il primo tempo di Galassi

5-9 Il muro di Fornal su Romanò

5-8 Vincente Butryn da zona 4. Sta facendo quello che vuole l’opposto polacco

5-7 La pipe di Bottolo

4-7 Errore al servizio Italia

4-6 Il tocco vincente di Cortesia in primo tempo

3-6 Vincente la diagonale di Szymura da zona 4

3-5 Errore al servizio Polonia

2-5 Primo tempo Kochanowski

2-4 Errore al servizio Polonia

1-4 Ace Butryn

1-3 Vincente la pipe di Szymura

1-2 Out la pipe di Szymura

0-2 Mano out di Butryn

0-1 Il muro di Poreba

21-25 Il muro di Poreba su Romanò per chiudere il primo set. Polacchi avanti 1-0

21-24 Errore al servizio Italia

21-23 Errore al servizio Polonia

20-23 Errore al servizio Italia

20-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19-22 La pipe di Recine

18-22 Ace Butryn

18-21 Mano out di Butryn da seconda linea

18-20 Muro di Fornal

18-19 Vincente Romanò da zona 4

17-19 Errore al servizio Italia

17-18 Vincente Romanò in parallela da zona 2

16-18 Errore al servizio Polonia

15-18 Primo tempo Poreba

15-17 La parallela di Romanò da seconda linea

14-17 Primo tempo Poreba a chiudere una lunga azione con belle difese da una parte e dall’altra

14-16 Mano out di Butryn da seconda linea

14-15 Out l’attacco di Butryn da seconda linea

13-15 Vincente il diagonale di Szymura da zona 4

13-14 Diagonale di Romanò da zona 2

12-14 Errore al servizio Italia

12-13 Mano out Bottolo da zona 4

11-13 Vincente Butryn da zona 2

11-12 Errore al servizio Polonia

10-12 Vincente Fornal da zona 4

10-11 Invasione Italia

10-10 Out l’attacco di recine da zona 2

10-9 Errore al servizio Italia

10-8 La free ball di Giannelli

9-8 Errore al servizio Italia

9-7 Murooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-7 Primo tempo Cortesia

7-7 Mano out Szymura da zona 4

7-6 Mano out in pipe Recine

6-6 Mano out Butryn da seconda linea

6-5 Mano out Romanò dalla seconda linea

5-5 Errore al servizio Polonia

4-5 Mano out Fornal da zona 4

4-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3-4 Primo tempo Galassi

2-4 Primo tempo Kochanowski

2-3 Errore al servizio Polonia

1-3 Vincente il primo tempo di Butryn

1-2 Out Fornal da zona 4

0-2 In rete l’attacco di Romanò

0-1 Out l’attacco di Recine da zona 4

1.28: Italia confermata, per la polonia Fornal, Kochanowski, Butryn, Poreba, Firlej, Szymura, Popiwczak libero

1.27: Squadre pronte ad entrare in campo, vedremo se De Giorgi confermerà il sestetto di ieri: Giannelli-Romanò, Galassi-Cortesia, Bottolo-Recine, Piccinelli e su chi punterà Grbic

1.25: I convocati per l’Italia sono palleggiatori: Marco Falaschi, Simone Giannelli. Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Marco Vitelli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Francesco Recine. Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Liberi: Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla.

1.22: Nella prima sfida della VNL 2022 la Polonia ha sconfitto 3-0 l’Argentina

1.19: Per il resto tanti giovani: gli alzatori Jan Firlej e Łukasz Kozub, lo schiacciatore Karol Butryn, i centrali Mateusz Poręba e Jakub Urbanowicz, gli opposti Rafał Szymura e Bartłomiej Lipiński e il libero Kamil Szymura.

1.16: A differenza di ieri, quando dall’altra parte della rete c’era una Francia, quasi al completo, oggi gli azzurri affronteranno una Polonia sperimentale che ha nel suo organico di questa prima settimana di gare solo tre campioni del mondo, Karol Kłos, Jakub Kochanowski e Bartosz Kwolek. Gli altri esperti sono Maciej Muzaj o Tomasz Fornal.

1.13: Campioni del mondo contro campioni d’Europa: è un avvio di VNL terribile per la squadra di Fefè De Giorgi che ieri ha affrontato i campioni olimpici e oggi se la dovrà vedere con i campioni iridati delle ultime due edizioni.

1.10: Buonanotte agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda sfida degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2022: di fronte a Ottawa Italia e Polonia.

L’Italia di De Giorgi, che ritroverà i suoi titolari tra due settimane, dall’altra c’è una Francia quasi al completo, ha rispettato il meritato riposo per i protagonisti degli ultimi atti di campionato e di Champions League, chiamando quattordici atleti e punterà sulla freschezza di un gruppo molto giovane ma il cui valore è da verificare a livello internazionale. La certezza di partecipare alla final eight di Bologna permette al coach azzurro di fare qualche esperimento in questa fase e ai più giovani di fare esperienza. I convocati per l’Italia sono palleggiatori: Marco Falaschi, Simone Giannelli. Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Marco Vitelli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Francesco Recine. Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Liberi: Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla.

La curiosità è tanta attorno a entrambe le squadre che presentano alcuni nomi nuovi. In casa Italia, ad esempio, sarà la prima volta ufficiale per Fabrizio Gironi in un reparto, quello degli schiacciatori, dall’età media molto bassa, così come quello dei liberi che per la prima volta dopo molti anni non vede presenti almeno uno tra Balaso e Colaci e che vedrà giocarsi il posto di titolare due prodotti della Superlega come Piccinelli e Scanferla.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda sfida degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2022: di fronte a Ottawa Italia e Polonia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 1.30 di venerdì 10 giugno!

Foto Fivb