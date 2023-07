Italia-Polonia oggi, Nations League volley 2022: orario, tv, programma, streaming

Dopo la sconfitta con la Francia all’esordio, la Nations League 2022 della Nazionale Italiana maschile di volley continua con un altro incontro molto impegnativo. Questa notte (tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno) alle ore 01.30, la squadra guidata dal CT Fefè de Giorgi sfiderà i Campioni del Mondo della Polonia.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI VOLLEY DALL’1.30 DI VENERDÌ 10 GIUGNO

Entrambe le squadre non si presentano a questa rassegna con l’organico al completo ma, a differenza degli azzurri, i polacchi sono riusciti a vincere al debutto contro l’Argentina, anch’essa con qualche assenza importante rispetto alla squadra che ha raggiunto il bronzo a Tokyo.

Sarà dunque un match molto importante per i destini dell’Italia in questo primo appuntamento con la VNL. Simone Giannelli, Francesco Recine e compagni dovranno affrontare la Polonia di Tomasz Fornal e Jakub Kochanowski a viso aperto, sapendo di poter riuscire a strappare un successo. Di seguito il programma dettagliato del match e tutte le informazioni dettagliate per seguirlo in diretta:

PROGRAMMA, ORARI ITALIA-POLONIA

Venerdì 10 giugno:

01:30 Italia-Polonia

DIRETTA TV, STREAMING

Diretta TV: SkySport Uno

Diretta streaming: SkyGo, Now Tv, Volleyball World TV

Diretta LIVE testuale: OA Sport

