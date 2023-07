Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2022: tutti gli azzurri in semifinale nel C1

Prima giornata della Coppa del Mondo di canoa slalom in quel di Praga che si conclude con le batterie di qualificazione della canoa. Così come in mattinata con il kayak, arrivano buone notizie per l’Italia.

Nella gara femminile, sia Marta Bertoncelli che Elena Borghi superano immediatamente il primo taglio nonostante siano partite con pettorali relativamente alti. Bertoncelli è la meglio piazzata in 108.55, tempo valido per il tredicesimo posto, mentre Borghi è sedicesima in 109.67 (due penalità) nella prova che ha visto in prima posizione la ceca Gabriela Satkova in 101.35.

Anche Paolo Ceccon e Roberto Colazingari approdano immediatamente alla semifinale di domenica. Nella gara in cui è Kacper Sztuba a chiudere con il miglior tempo, Ceccon è dodicesimo in 93.72 mentre Colazingari supera per pochi centesimi il taglio, titolare del diciannovesimo posto (94.64).

Più tortuosa invece la strada di Raffaello Ivaldi, che nella prima batteria aveva chiuso ventunesimo e quindi escluso per una sola posizione; nel ripescaggio gli basta un crono di 95.86 per potersi qualificare alle semifinali di domenica 12 giugno.

Foto: Pier Colombo