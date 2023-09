Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Gwangju 2022: Italia a caccia di conferme positive a casa dei maestri coreani

Dopo tre settimane di pausa, riparte domani la Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2022 con la seconda tappa stagionale in programma da martedì 17 a domenica 22 maggio in quel di Gwangju, in Corea del Sud. Il circuito maggiore va di scena dunque a casa dei maestri coreani in uno degli appuntamenti più prestigiosi e competitivi dell’intero anno solare post-olimpico.

La sola presenza della formazione padrona di casa (assente invece nel primo round di Antalya) aumenta a dismisura il livello della competizione, paragonabile di fatto ad un Campionato Mondiale. L’Italia va a caccia di riscontri positivi in questo contesto, dopo aver raccolto un podio significativo in Turchia grazie al secondo posto del terzetto di ricurvo maschile formato da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e David Pasqualucci.

Confermati in blocco i tre protagonisti della cavalcata tricolore ad Antalya, lo staff tecnico ha deciso di convocare il veterano Marco Galiazzo al posto di Federico Musolesi per la trasferta asiatica. Un cambio anche al femminile per quanto riguarda l’arco olimpico, con Chiara Rebagliati che si riprende il posto da titolare a discapito di Vanessa Landi dopo aver saltato il primo impegno della nuova stagione di Coppa del Mondo.

Le altre ragazze impegnate a Gwangju nel ricurvo saranno Tatiana Andreoli (brillante in Turchia con il secondo posto nel ranking round), Karen Hervat ed il bronzo olimpico individuale in carica Lucilla Boari. Questo trio ha sfiorato il podio nella prova a squadre di Antalya, ottenendo comunque un quarto posto incoraggiante per il prosieguo del lungo cammino verso Parigi 2024.

Foto: World Archery