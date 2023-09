LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 108-73, Serie A basket 2022 in DIRETTA: dominio assoluto del Banco di Sardegna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

TOP SCORER – SASSARI: Bendzius 23; BOLOGNA: Mannion 21

FINISCE QUI: partita letteralmente dominata dal Banco di Sardegna, che approfitta di una Virtus Bologna mentalmente scarica e domina al PalaSerradimigni.

108-73 Appoggio di Ceron.

108-71 Bucchi manda in campo Pitirra, che ruba palla a Mannion e serve poi Treier.

106-71 Due tiri liberi per Marco Ceron a 2’29” dalla fine, li segna entrambi.

106-69 Bell’appoggio di Diop.

104-69 1/2 Mannion in lunetta.

104-68 E ora è anche showtime Dinamo, con due spettacolari di Gentile.

102-68 Diop appoggia.

100-68 Appoggia Logan, quota 100 Dinamo.

98-68 Si svita e segna Sampson.

98-66 Altri due di Logan in terzo tempo rallentato.

96-66 Tripla di Stefano Gentile, e c’è un altro time out di Scariolo.

93-66 2/2 Treier.

Treier prende il rimbalzo in attacco, sfiora il canestro, subisce il fallo di Mannion: liberi.

91-66 Segna anche l’altro libero Mannion.

91-65 Dopo la tripla di Mannion è stato assegnato anche un fallo tecnico, per cui libero da solo per Mannion che lo segna prima dell’altro.

91-64 Tripla di Mannion dall’angolo, c’è anche il fallo di Logan.

91-61 Tripla di Cordinier.

91-58 Lunetta per Jaiteh, 1/2.

91-57 In precario equilibrio dalla media Bendzius.

89-57 Appoggio di Shengelia.

89-55 Non fa in tempo a iniziare l’ultimo quarto che Bendzius piazza la tripla numero sei!

TOP SCORER – SASSARI: Bendzius 18; BOLOGNA: Mannion 15

La stoppata di Diop su Mannion sigilla un terzo quarto assolutamente clamoroso del Banco di Sardegna: parziale di 39-20!

86-55 Tripla di Bendzius, aggiorna il massimo vantaggio Sassari a +31.

83-55 Mannion-Jaiteh, l’asse produce la schiacciata a una mano.

83-53 2/3 Bendzius.

Finta di Bendzius, abbocca Jaiteh, quarto fallo, tre liberi. -54″4 a fine terzo quarto.

81-53 Da tre anche Kruslin, rischia di trasformarsi nella gara del tiro dall’arco.

78-53 Tripla di Mannion.

78-50 Bendzius alla quarta tripla del quarto.

75-50 Tripla dall’angolo di Mannion, time out immediato di Bucchi con 2′ e poco più a fine terzo quarto.

75-47 Runner di Mannion.

75-45 Schiacciata di Burnell e diventa un clamoroso +30!

73-45 2/2 Bilan con un viaggio in lunetta.

71-45 Shengelia per Jaiteh sotto canestro.

71-43 Kruslin si fa perdonare: tripla.

Sbaglia il libero del tecnico Kruslin.

68-43 Hackett segna dalla media, poi battibecca con il pubblico: fallo tecnico, espulso.

68-41 Chi ferma più Bendzius? Nessuno! Terza tripla di fila.

65-41 Da tre Kruslin, e adesso il Banco dilaga!

62-41 1/2 Bendzius.

Ed effettivamente è antisportivo, di Hackett su Bendzius. Liberi e possesso per Sassari.

Confermato il canestro da due di Hackett, si sta anche rivedendo l’ultima azione per capire se c’è un antisportivo.

Dopo un fallo con Sassari in attacco, arriva la revisione di Paternicò sul precedente tiro di Hackett.

61-41 Robinson è un treno, sbaglia, ma Burnell appoggia la correzione: +20 Sassari!

59-41 Bendzius entra nella fase infuocata: altra tripla!

56-41 Replica di Hackett dai 6.74 (forse), 6’30” a fine terzo quarto. Paternicò però andrà a rivedere se è da due o da tre.

56-39 Scocca la tripla Bendzius, che si sblocca nella partita con il +17.

53-39 Gran palla di Cordinier per il taglio sulla linea di fondo di Ruzzier.

53-37 Dalla media Robinson: +16 Sassari.

51-37 Appoggia di nuovo Bilan.

49-37 Replica di Bilan.

47-37 Subito a segno Tessitori.

Si riparte.

21:34 Squadre pronte a ripartire!

21:31 Squadre di nuovo sul parquet, ci si avvicina all’inizio del terzo quarto, cui mancano tre minuti.

21:28 Virtus che sconta anche parecchi problemi di falli, soprattutto con Mannion e Jaiteh che ne hanno tre a testa.

21:25 Valutazione complessiva ancora più comprensiva della situazione attuale del Banco: 60-38.

21:22 72% da due delle V nere finora, ma 1/10 da tre contro il 5/6 di una Sassari più convincente a livello di intensità.

TOP SCORER – SASSARI: Logan, Bilan 9; BOLOGNA: Sampson 8

47-35 Ottima palla di Ruzzier per Jaiteh, si chiude così il secondo quarto con la Virtus che subisce una grande Sassari, ma è soprattutto preoccupata per Milos Teodosic.

47-33 Segna l’aggiuntivo Bilan.

46-33 Danza di Bilan vicino a canestro contro Jaiteh, c’è l’appoggio e ci sono anche i due liberi.

44-33 Coppia di liberi per Nico Mannion: 2/2.

C’è altro time out in campo, presumibilmente chiamato da Bucchi.

44-31 Gran palla dentro di Pajola per Shengelia che appoggia.

44-29 2/2 Kruslin.

Due falli in un amen di Ceron, il secondo è lontano dalla palla e manda Kruslin in lunetta.

Scivolata sulla caviglia destra per Teodosic. Attenzione perché è dolorante, vedremo se ha preso una spigolata su una goccia di sudore con 1’52” da giocare nel quarto.

42-29 Palla che da di Mannion si trasforma in vagante per mezzo campo, alla fine va a trasformarla in appoggio Robinson.

40-29 Realizza l’aggiuntivo Mannion.

40-28 Non ci sta Mannion: penetra dal lato destro contro Logan, segna e subisce il fallo, ci sarà l’aggiuntivo.

40-26 Logan scippa Teodosic da dietro, contropiede Sassari 4 contro 1 e Bilan appoggia: che spettacolo!

0/2 Mannion.

Secondo fallo di Diop, liberi per Mannion che di furbizia ha trovato questo viaggio in lunetta.

38-26 Logan alla Logan: parte, appoggia dal lato sinistro e nuovo +12.

36-26 La tripla di Hervey sblocca una Virtus in difficoltà in questo momento.

36-23 Segna il libero del tecnico Logan.

Fallo tecnico fischiato contro Milos Teodosic per proteste, time out Scariolo, siamo a metà secondo quarto mentre il pubblico di Sassari non le manda a dire al numero 44.

35-23 Gentile! In appoggio, è +12 Sassari.

33-23 Tripla di Treier, ed è il primo vantaggio in doppia cifra del Banco!

30-23 Diop indiavolato, rimbalzo in attacco e appoggio a canestro.

28-23 Appoggio facile di Tessitori.

28-21 Lotta a rimbalzo, la vince Diop e dopo 3’10” di secondo quarto è di nuovo +7 Sassari.

26-21 CHE TRIPLA DI GENTILE! Da otto metri, e costringe Scariolo al time out.

23-21 Logan piazza ancora la tripla!

20-21 1/2 Tessitori.

Tessitori va su, gli si para davanti Diop, fallo, liberi.

20-20 Movimento spettacolare, artistico di Sampson che trova l’appoggio!

20-18 Gran tripla costruita da Sassari, che crea lo spazio per il tiro da oltre l’arco di Burnell.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – SASSARI: Burnell, Bilan, Robinson 4; BOLOGNA: Sampson 6

Treier riesce a segnare da tre, ma appena oltre la sirena: finisce dunque un interessantissimo primo quarto con il punteggio di 17-18. A Paternicò bastano pochi secondi per la review per vedere l’evidente.

17-18 2/2 Sampson.

Furbata di Sampson che prende il fallo di Treier alzandosi verso canestro, due liberi.

17-16 2/2 Bilan.

Tessitori commette due falli in pochi secondi, quello su Bilan manda in lunetta il croato quando scocca l’ultimo minuto.

15-16 Sampson riesce a girare intorno a Bilan e segna.

15-14 Robinson tira dalla media, in allontanamento, con rilascio forzatamente rapidissimo, contro Hervey: non fa nulla, per lui nulla è impossibile!

13-14 Hervey si fa largo nel pitturato e segna.

13-12 David Logan c’è: tripla! 3’20” alla prima sirena.

10-12 Teodosic con la magia per Hervey che schiaccia! Primo vantaggio Virtus.

10-10 Mannion trova la parità.

10-8 Arrivano liberi per Burnell, che fa 2/2.

8-8 Sampson per il pari!

8-6 Stoppata spettacolo di Jaiteh su Bendzius! E dall’altra parte arriva l’appoggio.

8-4 Magnifica palla di Mannion per Shengelia che schiaccia!

8-2 Shengelia appoggia al vetro per i primi due punti della Virtus.

8-0 Rimbalzo in attacco di Burnell ed è 8-0 Sassari, che partenza dopo 3’30”!

Sbaglia l’aggiuntivo Robinson.

6-0 Robinson col turbo! Canestro e fallo.

4-0 Bilan si muove da Bilan, gira attorno a Jaiteh e appoggia.

2-0 Primo canestro che arriva, ed è in transizione veloce con Kruslin.

Primo minuto senza canestri da entrambe le parti.

20:32 Qualche problema a uno dei due canestri, ma viene risolto e si alza la palla a due che viene vinta da Jaiteh.

20:30 Quintetti in campo, siamo pronti al via!

20:28 QUINTETTI – SASSARI: Robinson Kruslin Burnell Bendzius Bilan; BOLOGNA: Mannion Teodosic Hervey Jaiteh Shengelia

20:27 Finiti i convenevoli, tra poco palla a due!

20:24 Si sta compiendo la presentazione, a breve l’inno di Mameli.

20:21 Tre vittorie bianconere nelle ultime quattro sfide. Vari gli ex: Bucchi è stato coach bolognese nelle giovanili, Stefano Gentile ha un passato alle V nere e Tessitori al Banco.

20:18 Venticinquesima sfida tra Sassari e Virtus, con la Dinamo avanti 14-10 nei precedenti e 9-3 al PalaSerradimigni.

20:15 Un quarto d’ora all’inizio, poi le due squadre, dopo questo match, si proietteranno verso una giornata finale di campionato dai diversi risvolti.

20:12 Sul fronte Sassari tanta è la voglia di migliorare l’attuale sesta posizione. L’ambiente sardo ha capito da un bel po’ quanto è cambiata la situazione dall’arrivo di Piero Bucchi, che ha risollevato una squadra con ben poca fiducia e l’ha trasformata in una cliente difficilissima per tutte.

20:09 Giornata importante nel basket oggi, perché il Consiglio Federale ha approvato la riforma dei campionati: 16 squadre in Serie A a partire dalla stagione 2024-2025, ma soprattutto 20 in A2 e 32 nel ritorno della B d’Eccellenza, mentre l’Interregionale avrà 96 formazioni.

20:06 Il vero grande argomento di discussione a Bologna, più che la sfida di stasera, è la finale di EuroCup di mercoledì con il Frutti Extra Bursaspor. Già quasi esauriti i biglietti messi in vendita oggi, a prezzi forse non popolari, ma del resto, essendo una finale cui assisterebbe la metà bianconera di Bologna intera, non è che si potesse decidere tanto diversamente.

20:03 Si gioca per l’ultima volta in stagione regolare al PalaSerradimigni, tra due coach di grandissima esperienza come Bucchi e Scariolo, forieri di una spettacolare gara d’andata alla Segafredo Arena, una delle più belle dell’annata.

20:00 Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Dinamo Sassari e Virtus Bologna che chiude la cerchia dei recuperi nel campionato di Serie A 2021-2022.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di recupero del 20° turno di campionato di Serie A 2021-2022 tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna. Al PalaSerradimigni va in scena una sfida a contorni particolarmente interessanti.

All’andata era finita 102-100 dopo un supplementare e dopo quella che, senza ombra di dubbio, è stata una delle partite più belle e imprevedibili dell’anno, dove le V nere si son trovate contro una squadra in grado di dar fondo a tutte le proprie forze umane per provare a sovvertire un pronostico quasi impossibile.

Da allora le cose sono cambiate: la Virtus ha preso in mano la situazione ed è prima in maniera matematica in stagione regolare, mentre la Dinamo è sesta e ha sigillato il discorso playoff. E lo ha fatto con la valorizzazione di Eimantas Bendzius, nonché con la grandissima efficacia di Gerald Robinson, che Piero Bucchi ha voluto di nuovo al proprio fianco dopo la breve e sfortunata esperienza di Roma.

Così il coach del Banco in un frammento della conferenza stampa: “Per la prima volta dopo molto tempo giochiamo due gare così ravvicinate, questo ci aiuterà ad approcciarci allo sforzo fisico e mentale che presenteranno i playoff“. Nessuno si è espresso sul fronte bolognese, se non altro perché è ancora fresca l’impresa di Valencia.

Il match tra Dinamo Sassari e Virtus Bologna inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo