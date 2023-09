LIVE Civitanova-Perugia 3-0, Finale volley 2022 in DIRETTA: i marchigiani sono Campioni d’Italia per la settima volta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

22.33: La Lube Civitanova è campione d’Italia! Per questa sera e questa edizione del campionato è tutto ma la stagione dei club si chiuderà il 22 maggio con le finali di Champions League e con Trento e Conegliano in campo. Grazie per averci seguito e buonanotte

22.32: Zaytsev top scorer per Civitanova con 13 punti, 11 punti per Yant, 10 punti a testa per Lucarelli e Simon. In casa Perugia un solo giocatore in doppia cifra, 12 punti

22.31: Simon il lacrime sta salutando il pubblico di Civitanova che per la terza volta a fila festeggia la vittoria dello scudetto. E’ la fine di un’epoca perchè se ne andranno il centrale e anche Lucarelli, la Lube rischiava di chiudere la stagione senza trionfi, travolta dalla sfortuna, e invece i marchigiani sono riusciti a ritrovarsi al momento giusto

22.30: De Cecco su tutti in casa Lube ma benissimo anche Anzani, autore di una partita impeccabile! Bene Zaytsev e benissimo Lucarelli, per continuità e qualità

22.29: Non è stata la partita spettacolare che ci si poteva aspettare, Civitanova aveva qualcosa in più, Perugia ha perso tante occasioni nel primo e nel terzo set e ha subito una dura lezione nel secondo parziale. Male Giannelli e Rychlicki oggi e anche Leon non è stato incisivo come in gara3

22.27: Pur senza il suo faro Juantorena, allenatore aggiunto, la Lube Civitanova vince il suo settimo scudetto, il terzo consecutivo! E’ stata la squadra più forte in questa finale. Ha saputo cambiare passo dopo essere stata sotto 0-2 nella serie di semifinale contro Trento

25-21 LA LUIBE CIVITANOVA E’ CAMPIONEEEEEEEEEEEEEEE D’ITALIAAAAAAAAAAAAA!!! L’errore al servizio di Rychlicki

24-21 Errore al servizio Civitanova

24-20 Fuori il primo tempo di Mengozzi! Prima palla scudetto

23-20 Primo tempo Simon!!!

22-20 Muroooooooooooooooooooooo Yaaaaaaaaaaaaaaant su Leon!

21-20 Out l’attacco da zona 2 di Rychlicki

20-20 Errore al servizio Perugia

19-20 Primo tempo Solè

19-19 E’ out l’attacco di Leon! Ogni azione è una battaglia!

18-19 Invasione di Lucarelli! Che azioneeeeeee!!! Difese da una parte e dall’altra

18-18 Mano out di Lucarelli da zona 4

17-18 Quattro tocchi Perugia. Occasione mancata dagli umbri

16-18 Primo tempo Solè

16-17 Out l’attacco di Rychlicki

15-17 Lucarelli mano out da zona 4

14-17 Muroooooooooooooooooo Andersoooooooooooooooooon

14-16 Errore in primo tempo di Simon

14-15 Errore di Zaytsev dalla seconda linea

14-14 Vincente l’attacco di Anderson da zona 4

14-13 La parallela di Anderson da zona 4 ma Civitanova sta difendendo l’impossibile

14-12 Ancora un fallo in palleggio di Giannelli, pallone bagnato

13-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Yaaaaaaaaaaaaaaaant

12-12 Errore al servizio Perugia

11-12 La free ball di Anderson

11-11 Primo tempo Mengozzi

11-10 La diagonale stretta di Yant da zona 4

10-10 La pipe di Anderson

10-9 Primo tempo Anzani

9-9 Mano out Leon da zona 4

9-8 Di forza Zaytsev vince un contrasto sulla rete da zona 4

8-8 Mano out di Leon in pipe

8-7 La diagonale di Lucarelli da zona 4 ma che difesa di Yant!

7-7 Errore al servizio Perugia

6-7 Muroooooooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

6-6 Errore al servizio Civitanova

6-5 Magia di De Cecco e primo tempo di Simon a chiudere un’azione spettacolare

5-5 Vincente Rychlichki da zona 2

5-4 Errore al servizio Perugia

25-16 Muroooooooooooooooooooo Simoooooooooooooooooon! La Lube è avanti 2-0!!!

24-16 Muroooooooooooooooooo Zaytseeeeeeeeeeeeeeeeev

23-16 Primo tempo Simon! C’è solo la Lube

22-16 Murooooooooooooooooo Yaaaaaaaaaaaaaaaaant

21-16 Mano out in primo tempo di Anzani

20-16 Out il primo tempo di Anzani

20-15 Mano out di Anderson da zona 4

20-14 La diagonale di Yant da zona 4

19-14 Muroooooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

18-14 Fallo in palleggio di Giannelli

17-14 La pipe di Yant

16-14 La diagonale di Rychlicki da seconda linea

16-13 Muroooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiii sulla pipe di Leon

15-13 Al terzo tentativo il mano out di Lucarelli da zona 4

14-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooon

14-12 Errore al servizio Civitanova

14-11 Errore al servizio Perugia

13-11 La diagonale di Rychlicki da zona 2

13-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Yaaaaaaaaaaaaaant

12-10 Primo tempo Simon

11-10 Mano out in primo tempo di Solè

11-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeev

10-9 Primo tempo Simon

9-9 Primo tempo Solè

9-8 Errore al servizio Perugia

8-8 Muroooooooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-7 Vincente Rychlicki da seconda linea ma che difesa di Lucarelli!

8-6 Diagonale vincente di Zaytsev da zona 4

7-6 Fallo di doppia De Cecco

7-5 Murooooooooooooo Lucarelliiiiiiiiiiiiiii

6-5 Incredibile alzata dai nove metri di Balaso per Lucarelli che mette il mano out da zona 4

5-5 Murooooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-4 La pipe senza muro di Anderson

5-3 In rete l’attacco di Leon staccato da rete da zona 4

4-3 La piazzata di Lucarelli da zona 4

3-3 Murooooooooooooooo Leoooooooooooooon

3-2 Primo tempo Simon!

2-2 Primo tempo Simon

1-2 Errore al servizio Civitanova

1-1 Vincente Yant da zona 4

0-1 Diagonale vincente di Leon da zona 4, subito una lunga azione

25-23 Chiude Lucarelli con una grande diagonale da zona 4!| Civitanova è avanti 1-0

24-23 Vincente la diagonale lunga di Anderson

24-22 Errore al servizio Perugia

23-22 Murooooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

23-21 Out l’attacco di Yant da zona 4

23-20 Errore al servizio Civitanova

23-19 Muroooooooooooooooo Simoooooooooooooooooooon ancora su Leon

22-19 Diagonale vincente di Zaytsev da zona 2

21-19 Il pallonetto vincente di Leon

21-18 Errore al servizio Perugia

20-18 Errore al servizio Civitanova

20-17 Murooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Leon

19-17 Vincente la diagonale da zona 4 di Zaytsev

18-17 Murooooooooooooooo Ter Hoooooooooooooorst

18-16 Primo tempo Solè

18-15 Invasione Perugia

17-15 La diagonale vincente di Lucarelli! In questo momento meglio Civitanova a muro. Non un grande spettacolo ma c’è tanta tensione

16-15 Muroooooooooooooooooo Lucarelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

15-15 Primo tempo Anzani

14-15 Errore al servizio Civitanova

14-14 Ancora murooooooooooooooooo De Ceccoooooooooooooo ancora a uno

13-14 Primo tempo forzato di Simon, vincente

12-14 Errore al servizio Civitanova

12-13 Murooooooooooooooooooo De Ceccooooooooooooooo

11-13 Vincente Yant da zona 4

10-13 Mano out Leon da zona 4

10-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeeeev

9-12 Errore al servizio Perugia

8-12 Primo tempo Mengozzi

8-11 Vincente Zaytsev da zona 2

7-11 Muroooooooooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

7-10 Primo tempo dietro Mengozzi

7-9 Mano out Leon da zona 4

7-8 Mano out Zaytsev da zona 4

6-8 La pipe di Anderson a chiudere un’azione convulsa

6-7 Vincente Anderson da zona 2

6-6 Mano out Lucarelli da zona 4

5-6 Invasione Lucarelli

5-5 Diagonale vincente da Anderson da zona 4

5-4 Zaytsev vincente in parallela da seconda linea

4-4 Mano out di Anderson da zona 4 ma De Cecco è andato a difendere il tribuna

4-3 La diagonale stretta di Zaytsev da seconda linea

3-3 Errore al servizio Civitanova

3-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeeeeeeeeeeeeev

2-2 Errore al servizio Perugia

1-2 Primo tempo Mengozzi

1-1 La parallela di Zaytsev da zona 2

0-1 La diagonale vincente di Leon da zona 4

20.44: Sestetto confermato per Perugia, stessa cosa per Civitanova

20.42: Inno di Mameli per le due squadre schierate in campo

20.41: Il rientro da titolare di Mengozzi al centro, poi, ha aiutato la squadra perugina a limitare lo strapotere in attacco di Simon, fermato a più riprese dall’esperto romagnolo.

20.39: In casa Sir Safety da registrare il ritorno alla continuità di Rychlicki in attacco, bravo a non farsi condizionare dall’errore letale nel finale del primo set, e dalla crescita rispetto alle prime due sfide di Giannelli in regia, tornato su livelli stratosferici, sia dal punto di vista tattico che nella precisione, che aveva lasciato un po’ a desiderare soprattutto in gara2.

20.36: Da una parte la Lube ha avuto un apporto inferiore alle attese da Yant e Zaytsev, micidiali nelle prime due sfide, dall’altra Blengini era riuscito dal terzo set a trovare una soluzione credibile come quella di Gabi Garcia, non sfruttata fino in fondo dalla squadra marchigiana, soprattutto nel quarto parziale.

20.33: Gara3 ha cambiato qualche equilibrio in una serie che ogni volta regala emozioni e aggiunge imprevisti: Leon ha ripreso per mano Perugia dopo le prime due gare al di sotto delle aspettative e gli umbri sono finalmente riusciti a tenere un livello di battuta più elevato, in grado di mettere costantemente in difficoltà la ricezione di Civitanova che ha perso qualche punto di riferimento importante, uno su tutti Simon, per la prima volta realmente in difficoltà in questa serie ma si potrebbe allargare la visuale a tutti i playoff

20.30: La Lube ha espugnato la tana di Perugia al tie-break di gara-1 e poi si è imposta con uno schiacciante 3-0 nel secondo appuntamento di fronte al proprio pubblico ma domenica Perugia ha accorciato le distanze vincendo 3-1 in casa e quindi la serie ora è sul 2-1 per i marchigiani che oggi possono cercare di chiuderla tra le mura amiche.

20.27: Civitanova si trova ad un passo dalla conquista del suo settimo Scudetto, che sarebbe il terzo consecutivo

20.23: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della gara4 della finale playoff di Superlega tra Lube Civitanova e Sir Safety Perugia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara4 della finale playoff di Superlega tra Lube Civitanova e Sir Safety Perugia. Civitanova si trova ad un passo dalla conquista del suo settimo Scudetto, il terzo consecutivo. La Lube ha espugnato la tana di Perugia al tie-break di gara-1 e poi si è imposta con uno schiacciante 3-0 nel secondo appuntamento di fronte al proprio pubblico ma domenica Perugia ha accorciato le distanze vincendo 3-1 in casa e quindi la serie ora è sul 2-1 per i marchigiani che oggi possono cercare di chiuderla tra le mura amiche.

Gara3 ha cambiato qualche equilibrio in una serie che ogni volta regala emozioni e aggiunge imprevisti: Leon ha ripreso per mano Perugia dopo le prime due gare al di sotto delle aspettative e gli umbri sono finalmente riusciti a tenere un livello di battuta più elevato, in grado di mettere costantemente in difficoltà la ricezione di Civitanova che ha perso qualche punto di riferimento importante, uno su tutti Simon, per la prima volta realmente in difficoltà in questa serie ma si potrebbe allargare la visuale a tutti i playoff. Da una parte la Lube ha avuto un apporto inferiore alle attese da Yant e Zaytsev, micidiali nelle prime due sfide, dall’altra Blengini era riuscito dal terzo set a trovare una soluzione credibile come quella di Gabi Garcia, non sfruttata fino in fondo dalla squadra marchigiana, soprattutto nel quarto parziale.

In casa Sir Safety da registrare il ritorno alla continuità di Rychlicki in attacco, bravo a non farsi condizionare dall’errore letale nel finale del primo set, e dalla crescita rispetto alle prime due sfide di Giannelli in regia, tornato su livelli stratosferici, sia dal punto di vista tattico che nella precisione, che aveva lasciato un po’ a desiderare soprattutto in gara2. Il rientro da titolare di Mengozzi al centro, poi, ha aiutato la squadra perugina a limitare lo strapotere in attacco di Simon, fermato a più riprese dall’esperto romagnolo.

La somma di tutto ciò preannuncia una gara4 che, oltre a sfuggire ad ogni pronostico, è destinata a regalare spettacolo e divertimento ma soprattutto emozioni fortissime alle due tifoserie, fin qui esemplari nell’appoggio alle due squadre protagoniste. La partita a scacchi è ancora tutta da giocare e Grbic e Blengini sono pronti a fare le loro mosse.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara4 della finale playoff di Superlega tra Lube Civitanova e Sir Safety Perugia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.45!

