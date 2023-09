DIRETTA F1, GP Spagna 2022 LIVE: Ferrari bene sul giro secco, male sul passo. Mercedes di nuovo veloce

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.10: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

18.07: Bene dunque la Ferrari nella simulazione da qualifica, ma in difficoltà sul passo gara. Tanto degrado per la Rossa e il problema è che si ha a che fare con una Mercedes che sembra risorta e Verstappen fortissimo sul passo gara.

18.05: Sorriso a metà per la Ferrari in questa FP2. Il monegasco Charles Leclerc ha terminato in vetta all’ordine dei tempi in 1:19.670 a precedere di 0.117 la Mercedes di George Russell, di 0.204 l’altra W13 di Lewis Hamilton. Quarta posizione per Sainz a 0.320 e quinta piazza per Verstappen.

18.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

18.00: Leclerc, montando gomme soft, ottiene 1:24.974 che è il miglior crono d’attacco. Sono però gomme nuove.

17.59: Campanello d’allarme chiaro per la Ferrari, con Verstappen veramente pazzesco come passo gara.

17.58: Spaventoso Verstappen che gira in 1:25.8, un secondo più veloce della Ferrari.

17.57: Ferrari in crisi con le gomme sul passo gara purtroppo, rispetto ai rivali.

17.56: Situazione complicata per la Rossa che sta salendo di prestazione sul passo gara sia rispetto alla Mercedes che alla Red Bull.

17.55: Ferrari che appare in difficoltà con la prestazione salita a 1:26.619, con Russell con le medie che fa 1:26.225. Non buoni segnali.

17.52: 1:25.704 per Verstappen che è molto costante, mentre giro lento per le Ferrari probabilmente per il traffico.

17.50: 1:25.980 per Leclerc con le medie, 1:25.880 per Verstappen con le medie. Attenzione ad Hamilton con le soft a 1:25.126, mentre giro lento per Sainz. Sono considerazioni commisurate anche al traffico.

17.49: Dopo un giro di cool, Verstappen da 1:25.178 che fa un grande giro.

17.48: 1:25.853 per Leclerc con gomme medie, giro lento di Verstappen e Sainz che fa 1:25.668 con le soft.

17.46: 1:26.995 per Leclerc e 1:27.546 per Verstappen con le medie, attenzione a Sainz che fa 1:25.628 con le soft.

17.45: Tornano in pista Leclerc e Verstappen con gomme medie per la simulazione passo gara.

17.42: Arrivano notizie dall’Alfa Romeo che ha ravvisato un problema alla power unit di Bottas, mentre si attende ora il rendimento in prospettiva gara.

17.40: Ecco che con la simulazione di qualifica la Mercedes sembra risorta, con Leclerc a comandare:

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.670 3

2 George RUSSELL Mercedes+0.117 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.204 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.320 4

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.533 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.962 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.033 3

9 Esteban OCON Alpine+1.075 3

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.087 2

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.247 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.343 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.579 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.615 2

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.196 4

17 Alexander ALBON Williams+2.649 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren+3.460 1

19 Nicholas LATIFI Williams+3.527 2

20 Lando NORRIS McLaren+3.718 2

17.37: Suona la campana Hamilton ed è terzo a 0.204 con le soft. Sainz 4° a 0.320.

17.32: Attenzione alla Mercedes! Russell si porta in seconda posizione a 0.117 da Leclerc, dimostrando grande velocità.

17.30: ECCOLA LA FERRARI! UNO-DUE!!! Leclerc in vetta con il crono di 1:19.670 a precedere di 0.320 Sainz e di 0.336 Verstappen. Grande giro di Alonso in quarta posizione a 0.533, mentre Perez è quinto a 0.962. Attendiamo i piloti Mercedes.

17.28 Attendiamo ora il giro di Leclerc con gomme soft.

17.26: Eccola la risposta della Ferrari con Sainz in 1:19.990 a precedere di 16 millesimi Verstapen, con record nel secondo e terzo settore dello spagnolo.

17.25: Verstappen si porta in vetta con il crono di 1:20.006 con le soft a precedere Vettel di 0.697 e Perez di 0.786. Attendiamo la risposta della Ferrari.

17.24 Si spinge ora con le gomme soft. In pista anche Verstappen, Leclerc e Sainz.

17.21 Attenzione, iniziano a venir fuori le gomme morbide: Vettel si porta in vetta con il crono di 1:20.702, c’è anche Perez con la Red Bull (gomme soft).

17.19 Vedremo se le due Rosse e Max Verstappen si rilanceranno o se cambieranno mescole.

17.17 Si riprende a spingere, con le due Ferrari che non migliorano le loro prestazioni, ma per centesimi. Prestazione molto solida della Rossa.

17.16 I piloti ne approfittano per fare prove di partenza essendoci la Virtual Safety Car. Nel frattempo Bottas ha segnalato via radio in maniera laconica: “Qualcosa si è rotto”.

17.13 ATTENZIONE VIRTUAL SAFETY-CAR! Bottas fermo nel primo settore.

17.11 Tanto traffico in questo momento, non facile avere un giro pulito.

17.09: Attenzione, Hamilton migliora e si porta a 0.551 dalla vetta in quarta posizione.

17.08: Nel frattempo Russell è quarto a 0.882 dalla vetta, mentre Hamilton è a 0.962 in quinta posizione.

17.07 Leclerc è terzo a 0.063 da Verstappen con il ferrarista danneggiato dal traffico nel terzo settore.

17.06: Si scalda subito il clima con Verstappen che con le gomme medie ottiene il miglior tempo di 1:20.932 a precedere di 0.046 Sainz, terzo Hamilton a 0.962.

17.04 Sul tracciato anche Max Verstappen con la Red Bull.

17.03 Sulla pista anche Carlos Sainz con la Ferrari.

17.02 Sul tracciato Albon, Mick Schumacher, Vettel, Ocon, Stroll, Perez, Magnussen e Latifi.

17.01 Subito in pista Sergio Perez con la Red Bull (gomme medie).

17.00 VIA ALLA FP2!!!

16.59 Temperature elevate: 30°C in aria, 45°C sull’asfalto.

16.57 Per questo sarà fondamentale trovare la prestazione pura, viste le difficoltà nei sorpassi.

16.54 Se guardiamo alle statistiche, emergono le seguenti conclusioni:

– A Montmelò in 23 occasioni su 31 (74,2%) il vincitore è partito dalla pole position.

– A Montmelò in 28 occasioni su 31 (90,3%) il vincitore è partito dalla prima fila!

– Da quando il Gran Premio di Spagna si disputa su questa pista, gli unici piloti capaci di vincere senza partire dalla prima fila sono stati Michael Schumacher (terza casella di partenza nel 1996), Fernando Alonso (quinto sulla griglia nel 2013) e Max Verstappen (quarto in qualifica nel 2016)!

16.51 La Ferrari, pertanto, dovrebbe essere favorita anche per la trazione in uscita, ma attenzione a Red Bull che soprattutto in gara ha dimostrato di saper sfruttare meglio le gomme in alcuni casi.

16.48 Il rettifilo porta alla Caixa e alla combinazione di curve, la 11 e la 12, una chicane sinistra-destra di media velocità. La parte finale è formata dalla curva 13, veloce a destra, e da una lenta chicane sinistra-destra che porta alla curva New Holland, verso destra, che immette le vetture sul rettifilo di partenza.

16.45 Si prosegue poi in discesa verso la lenta curva 5 (Seat), a sinistra, e la 6, che invece si percorre in piena accelerazione, per poi ritrovarsi in uno dei punti chiave del tracciato: il rapido cambio di direzione sinistra-destra, aperto dal tornante in salita della Wurth, e la Campsa. Quest’ultima immette nel rettilineo dove si può usare l’ala mobile.

16.42 La linea di partenza dista oltre 700 m dal punto di staccata prima di affrontare una chicane di media velocità. Successivamente i piloti devono affrontare la curva 3, leggermente in salita, piuttosto lunga e con raggio variabile dove è molto importante curare il sovrasterzo che si può avere in uscita. Un breve rettilineo conduce alla curva 4, la Repsol dove i piloti arrivano a circa 290 km/h e si entra in curva in terza marcia, a 130 km/h.

16.39 Parlando del circuito di Barcellona, ci troviamo ad analizzare una pista da medio/alto carico con tre settori differenti tra loro.

16.36 Giusto sottolineare la presenza di Juri Vips con Red Bull 20° a 5.657, al posto del messicano Sergio Perez, che si è concentrato su un lavoro aerodinamico. Terzo pilota anche per l’Alfa Romeo, con il polacco Robert Kubica 13° a 2.147 al posto del cinese Guanyu Zhou, e per la Williams, con l’olandese Nyck De Vries 18° a 3.092 al posto di Alexander Albon.

16.33 Da notare una Aston Martin praticamente in versione B, con il canadese Lance Stroll 12° a 2.092 e il tedesco Sebastian Vettel 16° a 2.336.

16.30 A seguire, nella top-10, troviamo il britannico della Mercedes George Russell, con una W13 dotata di nuove soluzioni aerodinamiche nel fondo e nelle ali. 762 millesimi il distacco dalla vetta per lui a precedere l’Alpine dello spagnolo Fernando Alonso (+0.940), il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.983), il britannico della McLaren Lando Norris (+1.451), il francese dell’AlphaTauri Pierre Gasly (+1.594) , l’australiano della McLaren Daniel Ricciardo (+1.909) e il giapponese dell’AlphaTauri Yuki Tsunoda (+1.986).

16.27 Il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo di 1:19.828 a precedere di 0.079 lo spagnolo Carlos Sainz e di 0.336 l’olandese Max Verstappen. Da sottolineare che l’alfiere della Red Bull sia stato eccellente con le hard e non abbia avuto modo di massimizzare la sua prestazione nel giro con le morbide a causa del traffico, potendo vantare l’intertempo migliore nel t-1 (22.289).

16.24 Il pacchetto evolutivo della Ferrari concentra quindi le novità al posteriore. Il diffusore è nuovo, con la rampa centrale ristretta che va così ad allargare le due sezioni di uscita dei canali Venturi laterali per migliorare sia il rendimento dell’effetto suolo e nello stesso tempo la gestione delle gomme.

16.21 La Ferrari ha risposto presente montando per questo weekend fondo e ala posteriore rinnovati e, soprattutto con le gomme soft, ha messo in mostra una grande velocità. Un risultato frutto di una messa a punto più precisa, rispetto a quanto fatto nel primo run con gomme dure.

16.18 Sul tracciato del Montmeló tanto interesse nel notare monoposto rinnovate per risolvere le proprie criticità legate in particolare al pompaggio aerodinamico, oltre che a girare con un corpo vettura più “alleggerito” (prossime ai 798 kg previsti dal regolamento come peso minimo).

16.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2022, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2022, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al Montmelò i team scendono nuovamente in pista per gli ultimi 60 minuti a disposizione oggi, in attesa della FP3 e delle qualifiche di domani.

In FP1 la Ferrari ha piazzato un incoraggiante uno-due firmato da Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre la Red Bull di Max Verstappen si è inserita in terza piazza a tre decimi dalle Rosse anche a causa del traffico trovato dall’olandese nel T3 in occasione del suo primo tentativo di time-attack con gomme soft.

Segnali discreti (soprattutto sul passo gara) ma nulla di trascendentale per il momento in casa Mercedes, che si conferma terza forza in campo con un distacco importante dai due top team nonostante gli aggiornamenti introdotti a Barcellona.

Appuntamento fissato dunque alle ore 17 per l’inizio della seconda sessione di prove libere al Montmelò. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale del turno con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della sfida totale per il titolo tra Ferrari e Red Bull: buon divertimento!

Foto: Lapresse