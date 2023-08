MXGP, GP Trentino 2022: Tim Gajser fa sua anche Gara-2 e scappa in classifica generale

Tim Gajser è il “Re” di Pietramurata. Lo sloveno, dopo aver dettato legge già nella prima manche, completa l’opera e si aggiudica anche Gara-2 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2022. Il portacolori del team HRC Honda non ha davvero lasciato scampo ai rivali, capendo perfettamente l’importanza della posta in palio in un momento del campionato nel quale tutto sembra andare nella sua direzione.

Due manche letteralmente impeccabili, da vero fuoriclasse, e 50 punti che ora regalano allo sloveno una fuga importante in graduatoria generale. A questo punto la classifica generale, infatti, vede lo sloveno raggiungere quota 236 contro i 203 di Jorge Prado ed i 184 di Maxime Renaux.

Tim Gajser ha fatto sua Gara-2 del Gran Premio del Trentino scappando sin dai primi metri e non dando la minima speranza di rimonta ai rivali. Alle sue spalle si classifica il rookie francese Maxime Renaux (Yamaha) con un distacco di 5.1 secondi mentre completa il podio lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 6.0. Quarta posizione per lo spagnolo Jorge Prado (Gas Gas) a 7.1 mentre è quinto l’olandese Brian Bogers (Husqvarna) a 8.0 con il britannico Ben Watson (Kawasaki) sesto a 14.2. Settima posizione per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 20.9 ottava per il belga Jeremy Van Horebeek (Beta) a 27.4, nona per l’australiano Mitchell Evans (Honda) a 32.9 infine completa la top10 il francese Jordi Tixier (KTM) a 36.7. Dopo un ottimo avvio si ferma al 23° posto Alberto Forato (Gas Gas) chiudendo con 5 giri d’anticipo. Arriva al traguardo ed è 19°, invece, Ismaele Guarise (KTM) a un giro di distacco.

LA GARA

Al via è Prado a salire subito al comando, ma dopo poche curve lo spagnolo sbaglia tutto, fa spegnere addirittura la moto, e rovina la sua manche. Gajser ringrazia e scappa inseguito da Seewer, Bogers e Renaux.

Dopo i primi 10 minuti della manche la situazione si fa più chiara, con Gajser già ampiamente in fuga con 10.4 secondi su Seewer e 11.5 su Renaux. Quarto Prado a 15.4, mentre è quinto il nostro Forato a 17.0 dopo essersi sbarazzato di Watson. Arrivati al ventesimo minuto di gara, Gajser prosegue indisturbato gestendo al meglio la situazione con un margine di 10.5 secondi su Seewer che è inseguito da vicino da Renaux, Prado e Forato, tutti in lotta per il podio.

Le battute conclusive di Gara-2 vedono Forato crollare oltre la ventesima posizione mentre davanti tutto rimane congelato (tranne Renaux che supera Seewer) con Gajser che va a vincere in carrozza e completa il suo trionfo nel Gran Premio del Trentino.

ORDINE DI ARRIVO GARA-2 GP TRENTINO 2022 – MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:35.096 19 0:00.000 0:00.000 1:47.455 4 52.599

2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:40.266 19 0:05.170 0:05.170 1:48.118 6 52.276

3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:41.144 19 0:06.048 0:00.878 1:48.450 7 52.116

4 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 34:42.271 19 0:07.175 0:01.127 1:47.675 8 52.491

5 189 Bogers, Brian NED KNMV Husqvarna 34:43.163 19 0:08.067 0:00.892 1:48.140 17 52.266

6 919 Watson, Ben GBR ACU Kawasaki 34:49.346 19 0:14.250 0:06.183 1:48.412 16 52.134

7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 34:56.036 19 0:20.940 0:06.690 1:48.731 9 51.981

8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:02.588 19 0:27.492 0:06.552 1:48.634 7 52.028

9 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:08.021 19 0:32.925 0:05.433 1:48.973 11 51.866

10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:11.823 19 0:36.727 0:03.802 1:48.889 11 51.906

11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:20.155 19 0:45.059 0:08.332 1:49.186 7 51.765

12 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:22.877 19 0:47.781 0:02.722 1:49.633 7 51.554

13 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:28.128 19 0:53.032 0:05.251 1:50.470 17 51.163

14 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 35:35.104 19 1:00.008 0:06.976 1:50.576 15 51.114

15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:43.773 19 1:08.677 0:08.669 1:50.335 7 51.226

16 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:13.289 19 1:38.193 0:29.516 1:52.563 11 50.212

17 99 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 36:18.936 19 1:43.840 0:05.647 1:52.490 6 50.244

18 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 36:23.541 19 1:48.445 0:04.605 1:52.311 10 50.325

19 644 Guarise, Ismaele ITA FMI KTM 34:37.804 18 1 lap 1 lap 1:52.966 10 50.033

20 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 35:00.087 18 1 lap 0:22.283 1:53.841 8 49.648

21 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 27:33.561 15 4 laps 3 laps 1:48.511 9 52.087

22 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 26:14.372 14 5 laps 1 lap 1:49.869 7 51.443

23 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 24:59.239 13 6 laps 1 lap 1:47.436 7 52.608

24 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 7:30.840 4 15 laps 9 laps 1:51.912 2 50.504

Foto: Pier Colombo