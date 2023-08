MXGP, GP Trentino 2022: Tim Gajser fa sua Gara-1 di Pietramurata dopo una bella sfida con Coldenhoff, 9° Forato

Tim Gajser non si ferma mai e si aggiudica Gara-1 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2022. Sul tracciato di Pietramurata lo sloveno della Honda ha battagliato con Glenn Coldenhoff per due terzi della manche, prima di affondare l’attacco decisivo sull’olandese per andare a prendere di forza il successo.

Al traguardo Tim Gajser ha preceduto proprio Glenn Coldenhoff (Yamaha) di 3.6 secondi, mentre completa il podio lo spagnolo Jorge Prado (Gas Gas) a 6.7. Quarta posizione per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 18.4, quinta per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 20.7, quindi sesta per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 22.0. Chiude al settimo posto il belga Jeremy Van Horebeek (Beta) a 22.7, davanti all’olandese Brian Bogers (Husqvarna) che si ferma a 24.6, quindi è nono il nostro Alberto Forato (Gas Gas) a 27.8, mentre completa la top10 l’australiano Mitchell Evans (Honda) a 38.7. Per i colori italiani conclude 22° Ismaele Guarise (KTM) a un giro di distacco.

A questo punto la classifica generale vede Tim Gajser raggiungere quota 211 punti contro i 185 di Jorge Prado, portando quindi il suo margine a 26 lunghezze. Terzo Maxime Renaux con 162, quarto Jeremy Seewer con 140.

LA GARA

Alla partenza scatta bene Prado, ma è Coldenhoff a prendere il comando davanti a Gajser e proprio allo spagnolo. Quarto Evans, quindi Seewer, Renaux e Tixier. 11° Forato, primo degli italiani. Le fasi iniziali della manche scorrono senza problemi ed il gruppo si sgrana in maniera tranquilla.

Dopo 10 minuti di gara Coldenhoff mantiene la vetta ma Gajser è a soli 781 millesimi di distacco, quindi terzo Prado a 5.0 secondi, quarto Seewer a 8.9, mentre Evans quinto accusa già 10.3. Si arriva al ventesimo minuto di Gara-1 con il duello tra Coldenhoff e Gajser che regala grande spettacolo al pubblico di Pietramurata. Lo sloveno insidia in diverse occasioni il rivale che risponde colpo su colpo, fino all’attacco decisivo che vede il sorpasso del portacolori della Honda proprio a 10 minuti dal termine.

Dopo aver preso il comando della gara Gajser scappa via in maniera inesorabile, andando a gestire senza problemi le ultime fasi, mentre alle sue spalle Prado prova a riagganciare Coldenhoff ma l’olandese tiene duro e mantiene la piazza d’onore.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP TRENTINO 2022 – MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:25.634 19 0:00.000 0:00.000 1:47.343 5 52.654

2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 34:29.318 19 0:03.684 0:03.684 1:47.479 4 52.587

3 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 34:32.399 19 0:06.765 0:03.081 1:47.853 4 52.405

4 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:44.054 19 0:18.420 0:11.655 1:48.680 6 52.006

5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:46.415 19 0:20.781 0:02.361 1:48.444 5 52.119

6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 34:47.673 19 0:22.039 0:01.258 1:48.798 13 51.949

7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 34:48.390 19 0:22.756 0:00.717 1:48.291 17 52.193

8 189 Bogers, Brian NED KNMV Husqvarna 34:50.282 19 0:24.648 0:01.892 1:47.746 17 52.457

9 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 34:53.491 19 0:27.857 0:03.209 1:48.005 13 52.331

10 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:04.334 19 0:38.700 0:10.843 1:48.927 9 51.888

11 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 35:04.870 19 0:39.236 0:00.536 1:48.916 11 51.893

12 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:10.735 19 0:45.101 0:05.865 1:49.021 7 51.843

13 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:14.468 19 0:48.834 0:03.733 1:49.697 17 51.524

14 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 35:20.811 19 0:55.177 0:06.343 1:49.578 8 51.58

15 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 35:22.159 19 0:56.525 0:01.348 1:48.809 4 51.944

16 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:37.149 19 1:11.515 0:14.990 1:50.476 4 51.16

17 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 35:41.324 19 1:15.690 0:04.175 1:50.883 16 50.973

18 919 Watson, Ben GBR ACU Kawasaki 35:42.732 19 1:17.098 0:01.408 1:49.562 15 51.587

19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:49.357 19 1:23.723 0:06.625 1:50.407 15 51.192

20 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 34:27.154 18 1 lap 1 lap 1:52.675 3 50.162

21 99 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 34:28.489 18 1 lap 0:01.335 1:52.263 4 50.346

22 644 Guarise, Ismaele ITA FMI KTM 34:58.773 18 1 lap 0:30.284 1:53.587 5 49.759

23 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 35:33.029 18 1 lap 0:34.256 1:54.547 5 49.342

Foto: LPS Valerio Origo