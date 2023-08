LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Martinenghi secondo assoluto nei 100 rana, Scalia da record italiano nei 50 dorso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 17.00 (LUNEDI’ 11 APRILE)

LA CRONACA DELLA GIORNATA DEI CAMPIONATI ITALIANI

LA CRONACA DELLA GARA DI MARTINENGHI

LA CRONACA DELLA GARA DI CECCON

LA CRONACA DELLA GARA DI SCALIA

MARTINENGHI: “HO ANCORA TANTA FAME, MI MANCA LA MEDAGLIA AI MONDIALI”

CECCON: “HO SOFFERTO IL COVID. IN FUTURO PROVERO’ I 200”

18.21 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Italiani 2022 di scena a Riccione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento!

18.20 Per i ragazzi dell’Esercito è record italiano: battuto il record italiano che risaliva al 2019.

18.17 Come da pronostico, è il Centro Sportivo Esercito a prevalere in 7’10”49 con Stefano Ballo, Gabriele Detti, Matteo Ciampi e Federico Burdisso. Canottieri Aniene (Marco De Tullio, Filippo Bertoni, Pietro Paolo Sarpe, Lorenzo Galossi) secondo in 7’12”38, terze le Fiamme oro di Thomas Ceccon, Mattia Zuin, Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri in 7’16”74.

18.15 Matteo Ciampi porta l’Esercito in testa ai 600 metri.

18.13 3’33”43 il tempo ai 400 metri della Marina Militare, grazie a Stefano Di Cola.

18.11 Canottieri Aniene al primo posto dopo i primi 200 metri grazie a Marco De Tullio.

18.10 Partita la gara!

18.05 Sarà curioso vedere Paltrinieri alle prese con i 200 metri.

17.55 Fra pochi minuti l’ultima gara di giornata, la staffetta 4×200 con grandi nomi: Michele Lamberti e Alberto Razzetti nelle Fiamme Gialle, Marco De Tullio nel Canottieri Aniene, Gabriele Detti, Matteo Ciampi e Federico Burdisso nell’Esercito, Thomas Ceccon e addirittura Gregorio Paltrinieri nelle Fiamme Oro.

17.50 La Scarabelli chiude in 1.59.93, avanti a Noemi Cesarano terza in 2’00”11.

17.49 Alice Mizzau riesce a contenere Alice Scarabelli e vince in 1.59.59. Gara intensa sotto il profilo agonistico, ma non arriva il tempo Mondiale.

17.48 Ai 100 metri è Alice Mizzau la prima a toccare la vasca in 57.77.

17.47 PARTITE!

17.46 La startlist dei 200 stile libero donne

Alice Scarabelli

Noemi Cesarano

Alice Mizzau

Antonietta Cesarano

Giulia Vetrano

Rachele Ceracchi

Sara Gailli

Linda Caponi

Difficile che da questa gara emerga un tempo utile per i Mondiali.

17.45 Giorgia Romei si prende la scena nella finale B in 2’00”38. Ora ci si gioca il titolo nazionale.

17.40 È Helena Musetti, classe 2006 della Tirrenica Nuoto, a prendersi il titolo di categoria in 2’03”15. Ora la finale B.

17.38 Andiamo subito con i 200 stile libero donne, penultima gara in programma. Ora la finale Junior.

17.37 Al secondo posto c’è il giovane Simone Cerasuolo, classe 2003, che per 75 metri ha reso la vita difficile a Martinenghi, tempo finale di 1’00”62. Terzo Andrea Castello in 1’00”71.

17.34 Martinenghi in carrozza ai Mondiali! 58.57, a meno di tre decimi dal record italiano, e secondo crono assoluto al mondo! Meglio di Adam Peaty, che quest’anno ha fermato il cronometro in 58.58.

17.33 27.34 ai 50 metri per Martinenghi, siamo in linea con i tempi mondiali…

17.32 La startlist della finale dei 100 rana:

Alessandro Pinzuti

Gabriele Mancini

Andrea Castello

Nicolò Martinenghi

Simone Cerasuolo

Tommaso Baravelli

Ludovico Viberti

Alessandro Fusco.

Il tempo massimo per il Mondiale è di 59.29.

17.31 La spunta Edoardo Giorgetti, in 1’02”11. Ora la finale A con Nicolò Martinenghi.

17.29 Ora la finale B, in cui è presente alche l’ucraino Maksym Ovchinnikov.

17.28 Ed è il classe 2004 Alex Sabattani a trionfare in 1’02”22.

17.26 Ai blocchi di partenza la finale junior dei 100 rana.

17.19 Ora è il momento delle prime premiazioni, la prossima gara fra pochi minuti con i 100 rana, dove vedremo Nicolò Martinenghi all’opera.

17.17 Lisa Angiolini è seconda in 2’25”64, terzo posto per Arianna Castiglioni in 2’27”17. Per la Fangio rimane una gara di spessore nonostante non abbia staccato il biglietto per Budapest.

17.16 2’23”60 il tempo di Francesca Fangio, che ha fatto il vuoto dalla terza vasca in poi. Qualificazione ai Mondiali mancata, lo schiaffo che rifila all’acqua sottolinea la sua rabbia.

17.15 Ai 100 metri Francesca Fangio è al primo posto in 1’09”11, avanti alla Angiolini e alla Castiglioni.

17.13 Ora la finale principale. La startlist:

Francesca Zucca

Sofia Amati

Lisa Angiolini

Francesca Fangio

Arianna Castiglioni

Natalia Foffi

Marta Verzi

Lucia Principi

17.12 Vanessa Cavagnoli vince la finale B in 2’30”54. Ora la finale A.

17.08 Finale junior dei 200 rana che viene vinta da Elisa Branca, classe 2005, in 2’34”06.

17.04 Michele Lamberti in 54.55 e Lorenzo Mora in 54.58 a completare il podio tricolore.

17.03 Lo aveva detto Ceccon, voleva il tempo mondiale e lo ha ottenuto! 52.99, titolo italiano e volo per Budapest in cascina!

17.02 Ceccon in 25.69 ai 50 metri, attenzione…

17.00 La startlist della finale A:

Matteo Brunella

Michele Lamberti

Lorenzo Mora

Thomas Ceccon

Matteo Restivo

Christopher Ciccarese

Alessandro Baffi

Mattia Alessandro.

Ceccon è alla ricerca del pass mondiale, come da lui dichiarato.

16.59 Jacopo Bietti vince la finale B in 55.56. Ora la finale A con gli occhi puntati su Thomas Ceccon.

16.57 Nicolò Accadia si prende il titolo junior in 55.63. Ora le finali ‘dei grandi’.

16.55 Il podio è completato da Ilaria Bianchi in 58.81 e Silvia Di Pietro in 58.93. Ora i 100 dorso.

16.53 Con una rimonta nella seconda corsia, è Elena Di Liddo a prendersi l’ennesimo titolo italiano in 58.70. Il tempo però non è abbastanza per il pass mondiale.

16.50 Dalla prima corsia:

Claudia Tarzia

Silvia Di Pietro

Helena Biasibetti

Elena Di Liddo

Ilaria Bianchi

Federica Greco

Alice Beltrame

Giulia D’Innocenzo

16.48 Nella finale B è invece Antonella Delfino a vincere in 1’00”19. Ora la finale A.

16.47 Ora si passa ai 100 farfalla donne: la gara giovanile ha visto Giulia Zambelli trionfare in 1’01”10.

16.45 Alle sue spalle Lorenzo Gargani, che è arrivato dietro di 12 centesimi, terzo Matteo Rivolta in 23.88.

16.44 Piero Codia, dalla corsia 4, viene incoronato campione italiano con il tempo di 23.56. Non abbastanza per staccare il pass per Budapest.

16.43 Partendo dalla corsia più alta:

Cladyslav Bukhov

Giovanni Izzo

Christian Ferraro

Matteo Rivolta

Piero Codia

Lorenzo Gargani

Giulio Brugnoni

Gianluca Andolfi

Luca Todesco

Edoardo Valsecchi.

16.42 Nella gara B è Giorgio Cesari ad affermarsi in 24.13. Ora ci si gioca il titolo nazionale.

16.41 Siamo passati ai 50 farfalla uomini: Elia Codardini è il vincitore del titolo junior in 24.23. Ora la finale B.

16.38 Al secondo posto Margherita Panziera in 28.22, non male per lei abituata ai 200 metri. Terzo gradino del podio per Federica Toma in 28.33.

16.36 27.66! TEMPONE di Silvia Scalia, che aggiorna il record nazionale limando altri otto centesimi! E ovviamente, qualificazione ai Mondiali in tasca!

16.36 Il tempo limite per la qualificazione ai Mondiali è di 27.79. SI PARTE!

16.35 Francesca Romana Furfaro vince la finale B in 29.23, ora la finale principale con Silvia Scalia sugli scudi.

16.32 La gara juniores è appannaggio di Sara Curtis, classe 2006 del Team Dimensione Nuoto. Ora la finale B.

16.30 Si comincia però ovviamente con la finale junior.

16.27 Ricordiamo che questa manifestazione è anche valida per le qualificazioni ad Europei e Mondiali.

16.24 Altri sette i titoli che verranno assegnati durante questa giornata. Si inizia con i 50 dorso, dove in mattinata Silvia Scalia ha firmato il nuovo record nazionale in 27.74.

16.21 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla sessione di finali della seconda giornata degli Assoluti di nuoto di scena a Riccione.

11.48: L’appuntamento è per le 16.30 con la sessione di finali della seconda giornata. Grazie per averci seguito, a più tardi!

11.46: Si chiude qui la sessione di batterie della seconda giornata di gare agli Assoluti. Qualche squillo c’è stato. Il record italiano di Silvia Scalia nei 50 dorso, l’ottimo tempo di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, un buon Thomas Ceccon nei 100 dorso

11.45: Queste le finaliste dei 200 stile libero: A. Cesarano, Vetrano, Mizzau, Ceracchi, N. Cesarano, Gailli, Scarabelli, Caponi

11.43: L’ultima batteria dei 200 stile va a Noemi Cesarano in 2’01″54, secondo posto per Caponi in 2’01″70

11.41: Alice Mizzau vince la quarta batteria con il tempo di 2’00″98, secondo posto per Gailli in 2’01″58

11.38: Antonietta Cesarano vince la terza batteria in 2’00″83 davanti a Giulia Vetrano in 2’00″92

11.36: Lucia Scartozzoni si impone nella seconda batteria dei 200 stile libero in 2’03″90

11.33: Aurora Zanin vince in 2’03″59 la prima batteria dei 200 stile libero donne

11.31: Questi i finalisti dei 100 rana maschili: Martinenghi, Cerasuolo, Castello, Baravelli, Mancini, Viberti, Pinzuti, Fusco

11.29: E’ subito un grande Nicolò Martinenghi che, apparentemente senza forzare, chiude in 58″78 dominando l’ultima batteria davanti a Castello in 1’00″75

11.27: Vittoria a pari merito per Tommaso Baravelli e Gabriele Mancini in 1’01″57, terzo Pinzuti in 1’01″66: non straordinaria la sua prestazione

11.25: Prima parte di gara devastante per Simone Cerasuolo che poi rallenta nel finale e chiude in 1’00″59 la terz’ultima batteria

11.22: Stefano Garau vince la terza batteria in 1’03″06

11.19: Andrea Prapugicu vince la seconda batteria dei 100 rana in 1’03″98

11.16: Non parte Fabio Scozzoli che era stato bloccato da un attacco influenzale la settimana scorsa. La prima batteria vede il successo di Corazza in 1’04″56

11.14: Queste le finaliste dei 200 rana donne: Fangio, Castiglioni, Angiolini, Foffi, Amati, Verzi, Zucca, Principi

11.12: Dominio assoluto di Francesca Fangio nell’ultima batteria dei 200 rana: successo in 2’27″03 nuotati in totale controllo, seconda Verzi in 2’31″87

11.09: Lisa Angiolini vince la penultima batteria in 2’29″33 davanti a Foffi in 2’30″58

11.06: Qualche minuto di ritardo nel programma per un problema tecnico. Parte la penultima batteria dei 200 rana

11.00: Dominio di Arianna Castiglioni nella seconda batteria, con tanta fatica nel finale: 2’29″33 il tempo

10.56: Aurora Venturi vince la prima batteria dei 200 rana in 2’35″03

10.51: Questi i finalisti dei 100 dorso: Ceccon, Restivo, Ciccarese, Lamberti, Baffi, Brunella, Alessandro e Milli

10.50: Vittoria in scioltezza per Thomas Ceccon in 54″57 davanti a Ciccarese in 55″15

10.48: Attenzione! Squalifica per Lorenzo Mora, forse per subacquea troppo lunga

10.47: Rimonta vincente di Matteo Restivo che vince in 54″91 la quarta batteria davanti a Lorenzo Mora in 55″01

10.43: Bene Michele Lamberti che vince la terza batteria in 55″18, rallentando un po’ nel finale, secondo posto per Baffi in 55″53

10.41: Davide Lazzari vince la seconda batteria dei 100 dorso in 57″43

10.37: Daniele Del Signore vince la prima batteria dei 100 dorso uomini con il tempo di 57″15

10.34: Queste le finaliste dei 100 farfalla: Di Liddo, Bianchi, Biasibetti, Greco, Di Pietro, Beltrame, Tarzia, D’Innocenzo

10.33: Elena Di Liddo vince in 58″87 l’ultima batteria dei 100 farfalla, seconda Tarzia con 1’00″29

10.31: Ilaria Bianchi vince con 59″35 davanti a Greco in 59″66 e Beltrame in 59″82

10.28: Helena Biasibetti vince la terza batteria in 59″43, secondo posto per Silvia Di Pietro in 59″67

10.26: Anita Bottazzo con 1’01″12 si aggiudica la seconda batteria dei 100 farfalla

10.24: Sara Paolina Marconi vince la prima batteria dei 100 farfalla donne in 1’02″11

10.22: Questi i finalisti dei 50 farfalla: Codia, Gargani, Rivolta, Brugnoni, Ferraro, Bukhov, Lamberti, Andolfi, Izzo

10.20: Matteo Rivolta vince in 23″90 l’ultima batteria, Stefanì delude e con 24″29 esce dalla finale

10.19: Giulio Brugnoni con 23″93 vince la quinta batteria davanti a Lamberti con 24″01

10.17: Vittoria e miglior tempo provvisorio per il veterano Piero Codia nella quarta batteria: 23″74, secondo Gargani in 23″82, terzo Todesco in 24″27

10.15: Gianmarco Sansone si aggiudica la terza batteria con 24″32

10.13: Lorenzo Bellavia con 24″79 si impone nella seconda batteria dei 50 farfalla

10.12: Andrea Trevisan vince la prima batteria dei 50 farfalla in 25″29

10.10: Queste le finaliste dei 50 dorso: Scalia, Toma, Panziera, Gastaldi, Zofkova, Gaetani, Quaglieri, Pasquino

10.09: RECORD ITALIANO DI SILVIA SCALIA!!! Dominio assoluto della atleta delle Fiamme Gialle che chiude in 27″74. Sarebbe tempo per la qualificazione ai Mondiali ma andrà ripetuto al pomeriggio. Secondo posto per Gastandi in 28″86

10.07: Margherita Panziera vince in 28″58 la quarta batteria davanti a Carlotta Zofkova in 29″15

10.05: Federica Toma vince i 50 dorso con 28″35, secondo posto per Erika Gaetani in 29″15, terza Bianchi in 29″25

10.03: Asia Ricci con 29″75 si aggiudica la seconda batteria dei 50 dorso e va in testa alla classifica provvisoria

10.02: Arianna Tava vince la prima batteria con 29″80

9.58: Tra pochi istanti il via della prima batteria dei 50 dorso donne

9.55: Nei 100 rana uomini curiosità per vedere al via Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico e protagonista di un 2021 da sogno. I suoi avversari sono il veterano Fabio Scozzoli, il giovane Simone Cerasuolo e il compagno di allenamenti Alessandro Pinzuti. Si chiude con i 200 stile libero donne “orfani” di Federica Pellegrini ma con qualche giovane emergente in rampa di lancio.

9.52: Si prosegue con uno spettacolare 100 dorso uomini con al via tre atleti di ottimo livello come Thomas Ceccon, quarto al mondo, Lorenzo Mora e Michele Lamberti, plurimedagliati in vasca corta. Francesca Fangio si preannuncia come protagonista assoluta nei 200 rana donne, dove sono iscritte anche Castiglioni e Pilato.

9.49: Nei 50 farfalla uomini torna la sfida tra i grandi protagonisti della stagione in vasca corta, Rivolta e Lamberti e l’emergente Stefanì, che ieri ha impressionato nei 50 dorso. Nei 100 farfalla donne prosegue la sfida diretta tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, con qualche possibile inserimento fra le più giovani.

9.46: Si parte con i 50 dorso donne che vedono Silvia Scalia grande favorita, con il debutto di Margherita Panziera e la presenza di qualche giovane interessante come Toma, Cenci, Pasquino e soprattutto Gaetani.

9.43: Intenso il programma internazionale del 2022. Mondiali a giugno a Budapest, Europei ad agosto a Roma Mondiali in vasca corta a dicembre ancora da assegnare. Nei cinque giorni riccionesi si iniziano a formare le squadre azzurre per Mondiali ed Europei.

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga

Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione – I tempi limite per i Mondiali di Budapest e gli Europei di Roma – La presentazione dei Campionati Italiani di Riccione – I nomi nuovi da seguire agli Assoluti di Riccione – Le stelle azzurre agli Assoluti – La cronaca della prima giornata

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri riprendono il loro cammino dopo la pausa invernale ed un 2021 ricchissimo di eventi. Non da meno sarà il 2022 con Mondiali a giugno a Budapest, Europei ad agosto a Roma Mondiali in vasca corta a dicembre ancora da assegnare. Nei cinque giorni riccionesi si iniziano a formare le squadre azzurre per Mondiali ed Europei.

Si parte con i 50 dorso donne che vedono Silvia Scalia grande favorita, con il debutto di Margherita Panziera e la presenza di qualche giovane interessante come Toma, Cenci, Pasquino e soprattutto Gaetani. Nei 50 farfalla uomini torna la sfida tra i grandi protagonisti della stagione in vasca corta, Rivolta e Lamberti e l’emergente Stefanì, che ieri ha impressionato nei 50 dorso. Nei 100 farfalla donne prosegue la sfida diretta tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, con qualche possibile inserimento fra le più giovani.

Si prosegue con uno spettacolare 100 dorso uomini con al via tre atleti di ottimo livello come Thomas Ceccon, quarto al mondo, Lorenzo Mora e Michele Lamberti, plurimedagliati in vasca corta. Francesca Fangio si preannuncia come protagonista assoluta nei 200 rana donne, dove sono iscritte anche Castiglioni e Pilato. Nei 100 rana uomini curiosità per vedere al via Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico e protagonista di un 2021 da sogno. I suoi avversari sono il veterano Fabio Scozzoli, il giovane Simone Cerasuolo e il compagno di allenamenti Alessandro Pinzuti. Si chiude con i 200 stile libero donne “orfani” di Federica Pellegrini ma con qualche giovane emergente in rampa di lancio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina, mentre quella pomeridiana è in programma alle 16.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse