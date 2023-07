Masters1000 Miami 2022: Jannik Sinner affronterà Francisco Cerundolo nei quarti, avanzano Medvedev, Zverev e Alcaraz. Tsitsipas ko

Tutto comincia ad avere una forma sempre più chiara. Giornata di ottavi di finale quella andata in scena a Miami, in Florida, sede del prestigioso Masters1000 di tennis. Sul cemento americano incontri appassionanti che vale la pena raccontare.

SINNER SFIDA CERUNDOLO NEI QUARTI – Jannik Sinner (n.11 del ranking) ha risposto presente e superato l’esame “Nick Kyrgios”. Grazie a una prestazione molto solida e concreta, l’altoatesino ha piegato per 7-6 (3) 6-3 in 1 ora e 40 minuti l’aussie, molto nervoso e in polemica con l’arbitro dal tie-break del primo parziale in avanti dopo aver subito un penalty-point. Una furia Nick, costretto a partire anche sotto 1-0 nel secondo parziale (break) per un altro provvedimento disciplinare subìto. Bravo Sinner a non lasciarsi scomporre dalle “follie” del suo avversario, eseguendo in maniera puntuale il proprio piano tattico. E così il ragazzo di Sesto Pusteria avrà sulla sua strada il sorprendente argentino Francisco Cerundolo. Il sudamericano, per la prima volta nel tabellone principale di un 1000, continua a sognare in Florida e ha sconfitto per 6-7 (2) 7-6 (3) 6-2 Frances Tiafoe (n.31 del ranking). Un match nel quale è stata la tensione a farla da padrona e alla fine il sudamericano ha saputo gestirla meglio del suo più qualificato avversario.

MEDVEDEV E ZVEREV OK – Missione compiuta per Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Il russo (n.2 del mondo), dopo una partenza non propriamente felice, ha regolato l’americano Jenson Brooksby (n.39 ATP) per 7-5 6-1, mettendo in mostra tutto il proprio repertorio. Sul suo cammino ci sarà il polacco Hubert Hurkacz (vincitore del torneo l’anno scorso contro Sinner in Finale), impostosi per 7-6 (3) 6-2 contro il sudafricano Lloyd Harris. Vittoria in due set anche per Zverev (n.4 del mondo) opposto all’australiano Thanasi Kokkinakis: 6-4 6-4 per Sascha che ha saputo ben interpretare il match al cospetto di un Kokkinakis sofferente alla spalla. Per il tedesco il prossimo incrocio sarà con il norvegese Casper Ruud (n.8 del ranking), vittorioso per 6-3 6-4 contro il mancino britannico Cameron Norrie.

ALCARAZ IMPRESSIONANTE – Nella notte italiana fuochi d’artificio con la sfida tra il nuovo fenomeno del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, e Stefanos Tsitsipas. Un match di altissimo livello tecnico, ricordando quanto accadde l’anno scorso agli US Open 2021, con il greco (n.5 ATP) che ha cominciato in maniera molto convinta, trovandosi 5-2 e con la chance di far suo il parziale. Poi però è salito in cattedra Alcaraz e con grandissima qualità e determinazione ha infilato una serie di cinque giochi a zero (7-5).

Con il vento in poppa il classe 2003 iberico ha espresso un tennis scintillante e il 6-3 della seconda frazione ha fatto calare il sipario. Il 18enne spagnolo, dunque, prosegue nel suo cammino regale in questo 2022, dove in 17 match stagionali ne ha persi solo 2: agli Australian Open contro Matteo Berrettini e a Indian Wells contro Rafael Nadal. Il nome del suo prossimo avversario è quello del serbo Miomir Kecmanovic. Il balcanico (n.48 del mondo) ha dato conferma di vivere un grande momento di forma, prendendosi la rivincita nei confronti dell’americano Taylor Fritz, che lo aveva sconfitto a Indian Wells (torneo poi vinto dal californiano). Sullo score di 3-6 6-1 6-4 Kecmanovic ha potuto festeggiare.

Foto: LaPresse