LIVE Snowboardcross Veysonnaz 2022 in DIRETTA: a Sommariva e Moioli le small final. Vittorie per Grondin e Bankes

15:57 Con la cerimonia di premiazione si conclude ufficialmente la tappa di Veysonnaz e, di conseguenza, la stagione di Coppa del Mondo di snowboardcross 2022. Un saluto ed un arrivederci a tutti gli amici ed i lettori di OA Sport, che seguirà in maniera capillare tutto ciò che concerne gli sport invernali anche nella off season.

15:55 Pur non brillando Martin Noerl fa sua la classifica generale maschile. Il classe 93 tedesco non va oltre i quarti di finale, risultato che però gli basta grazie alla prematura uscita di scena del suo più diretto inseguitore presente in terra svizzera, ovvero Jakob Dusek, eliminato agli ottavi.

15:53 Si è dunque conclusa la stagione di Coppa del Mondo di snowboardcross con le vittorie al femminile di Charlotte Banker, ed al maschile di Eliot Grondin. Per la britannica nuova vittoria e timbro finale sulla sfera di cristallo. Migliori degli azzurri Lorenzo Sommariva e Michela Moioli, entrambi vittoriosi nelle small final.

15:50 ELIOT GRONDIN!!! Seconda vittoria in carriera per il canadese che con un sorpasso capolavoro a tre curve dal rettilineo finale supera Surget, terzo gradino del podio per Le Ble.

15:48 Fuori Bozzolo, a terra poco prima del primo intermedio.

15:47 Lorenzo Sommariva si impone nella small final maschile conquistando un pur buono quinto posto dinanzi a De Blois (NED), Eguibar (ESP), e Beckhous. Ora l’ultimo atto con il canadese Eliot Grondin che cerca di rovinare la festa transalpina. Saranno tre i francesi in finale A: si tratta di Merlin Surget, Loan Bozzolo, e Leo Jaques Le Ble.

15:45 Ultime due heat della stagione. Si parte con la small final maschile. In gara Lorenzo Sommariva, Glenn De Blois (NED), Lucas Eguibar (ESP), e Leon Beckhous (GER).

15:43 CHARLOTTE BANKES!!! La britannica mette la ciliegina sulla torta alla stagione aggiudicandosi per dispersione la tappa conclusiva del 2022. Salgono sul podio con merito l’americana Feye Gulini e la francese Petit Lenoir. Quarta una sfortunata McManiman.

15:41 Caduta per McManiman.

15:40 Big final con Charlotte Bankes (GBR), Audrey McManiman (CAN), Faye Gulini (USA), e Manon Petit Lenoir (FRA).

15:39 Nessun problema per Moioli, che vince agevolmente la small final conquistando il quinto posto finale in quel di Veysonnaz. Sesta piazza conclusiva per Pia Zerkhold (AUT), seguita da Baff (AUS) e Odine (CAN).

15:37 Via alla small final con Michela Moioli che si è ripresa dalla brutta botta patita in semifinale. La bergamasca se la vedrà con Pia Zerkhold (AUT), Meryeta Odine (CAN), e Josie Baff (AUS).

15:35 Ora le finali. Il tempo di rimettere in sesto le zone maggiormente rovinate della pista e si inizia con gli ultimi atti al femminile.

15:31 Nulla da fare per Sommariva. Nell’ultimo atto della Coppa del Mondo gli azzurri vanno dunque a secco. Lorenzo non è stato mai in partita in questa semifinale, dominata dal francese Merlin Surget, ispiratissimo quest’oggi, che passa in big final con il connazionale Le Ble. Small final per Sommariva e De Blois (NED).

15:30 Parte a razzo Surget, Sommariva terzo.

15:28 Grande battaglia nella prima semifinale maschile, ma ancora una volta è il canadese Elias Grondin ad aggiudicarsi la heat. Passa in big final anche il francese Leon Bozzolo. Small final infine per lo spagnolo Lucas Eguibar e per il tedesco Leon Beckhous. Ora la semifinale in cui Lorenzo Sommariva se la vedrà con Merlin Surget (FRA), Glenn De Blois (NED), e Leo Jaques Le Ble (FRA).

15:26 BRUTTA CADUTA PER MICHELA MOIOLI! La bergamasca ci fa spaventare, non rialzandosi immediatamente. Per fortuna è tutto ok. Passano in finale la canadese Audrey McManiman e la francese Petit Lenoir. Spazio ora alle semifinali maschili.

15:23 Ancora un’ottima partenza per Moioli, prima con margine al primo intermedio.

15:22 Nessun problema per Bankes, che domina la heat e vola in finale. Con lei nella big final l’americana Faye Gulini. Small final infine per Pia Zerkhold (AUT) e Meryeta Odine (CAN). A brevissimo la semifinale di Michela Moioli. Avversarie della bergamasca Audrey McManiman (CAN), Manon Petit Lenoir (FRA), e Josie Baff (AUS).

15:21 Prima semifinale femminile con Charlotte Bankes (GBR) avanti al primo intermedio.

15:19 Passano nuovamente a braccetto l’olandese Glenn De Blois ed il francese Leo Jaques Le Ble. Eliminato a sorpresa il ceco Radek Houser. Termina la tappa di Veysonnaz anche per il canadese Liam Moffat. Si prosegue con le semifinali femminili.

15:17 Lorenzo Sommariva in semifinale! L’azzurro stavolta è secondo alle spalle dello scatenato francese Merlin Surget, ma controlla agevolmente gli attacchi di Senna Leith (USA). Quarto posto per il canadese Evan Bichon.

15:15 Portato fuori col toboga lo sfortunato Pachner. Si riparte con Sommariva!

15:13 Attesa dunque per la heat di Lorenzo Sommariva, con Pachner fortunatamente cosciente, che però fa fatica a rimettersi in piedi. Nel frattempo gli addetti alla pista sistemano i tratti di pista più consumati dai passaggi degli atleti.

15:10 Secondo quarto di finale in cui Elias Grondin (CAN) fa la voce grossa, passando in semifinale assieme al tedesco Leon Beckhaus. Eliminati Cameron Bolton (AUS) e l’austriaco Lukas Pachner. Quest’ultimo è caduto rovinosamente di schiena nel mezzo della run ed ha bisogno del soccorso medico. Gara momentaneamente sospesa.

15:07 Sorpresa nel primo quarto di finale, con Lucas Eguibar (ESP) che vince la run dinanzi al francese Loan Bozzolo (FRA). Fuori dunque il tedesco Martin Noerl, che si consola con la coppa di cristallo. Eliminato infine l’altro spagnolo Alvaro Romero.

15:03 Run letteralmente superba per Michela Molioli, che passa in semifinale. Eliminata sorprendentemente Lindsey Jacobellis (USA), beffata nel finale dall’australiana Josie Baff. Fuori anche la svizzera Lara Casanova. Si prosegue con i quarti maschili.

15:02 Partenza perfetta per Moioli, che prende il comando delle operazioni.

15:00 Audrey McManiman (CAN) rovina la festa transalpina dominando la heat. Seconda posizione e passaggio alle semifinali per Manon Petit Lenoir (FRA), eliminata dunque Chloe Trespouch (FRA), che non potrà impensierire Michela Molioli per la seconda posizione finale nella classifica generale. E ora il turno proprio della bergamasca!

14:58 Che peccato! Sofia Belingheri risale in seconda posizione ma viene beffata sulla linea del traguardo dallo sprint dell’austriaca Pia Zerkhold. Vittoria per la canadese Meryeta Odine, ultima piazza per Stacy Gaskill (USA). Spazio ora al terzo quarto di finale, con tre francesi ed una canadese.

14:57 Primo intermedio in quarta posizione per Sofia, chiamata alla rimonta.

14:56 Nessun problema per Charlotte Bankes, che domina la prima heat di quarti di finali femminili e vola di slancio in semifinale. La britannica precede l’americana Faye Gulini, eliminate le canadesi Tess Critchlow e Zoe Bergermann. Tocca a Sofia Belingheri!

14:55 Sommariva sarà impegnato nel terzo quarto di finale e dovrà avere la meglio di due tra Merlin Surger (FRA), Evan Bichon (CAN), e Leith Senna (USA).

14:53 Passano ai quarti il ceco Radek Houser ed il canadese Liam Moffat. Si continua con i quarti femminili!

14:52 – Clamorosamente Dusek perde il controllo della tavola nelle prime battute e consegna la Coppa del Mondo al tedesco Martin Noerl!

14:50 Settima batteria che promuove l’olandese Glenn De Blois ed il francese Leo Jaques Le Ble, eliminati Adam Lambert (AUS), e Kevin Hill (CAN). Ora l’ultima heat con Jakob Dusek chiamato a tenere aperta la lotta alla coppa di cristallo.

14:47 Fuori Visintin, che ancora una volta si congeda agli ottavi. L’azzurro forza troppo nel tentativo di agguantare la seconda posizione, uscendo dal tracciato svizzero. Avanzano ai quarti Merlin Surget (FRA), ed Evan Bichon (CAN).

14:46 Partenza difficoltosa per Visintin, costretto a rincorrere.

14:44 Con autorità e tranquillità Lorenzo Sommariva domina la quinta heat. Nessun rischio corso dall’azzurro, al comando dall’uscita del cancelletto sino al traguardo. Passa ai quarti anche Senna Leith (USA), eliminati Quentin Sodogas (FRA), e Kalle Koblet (SUI). Si prosegue con Omar Visintin!

14:43 Sommariva si porta subito al comando della batteria!

14:42 Nessun problema come previsto per Grondin (CAN), supera il turno anche il tedesco Leon Beckhaus, eliminati Adam Dickson (AUS), e David Pickl (AUT). Ora tocca a Lorenzo Sommariva!

14:40 Proteste dell’americano Jake Vedder, che è stato retrocesso in quarta posizione dopo il contatto con il tedesco Kichwehm, ma la giuria non cambia decisione. Spazio alla quarta batteria con il canadese Eliot Grondin favorito.

14:37 Terza heat con Umito Kichwehm (GER) che si stacca immediatamente dagli avversari. Avanzano ai quarti l’australiano Cameron Bolton e l’austriaco Lukas Pachner.

14:35 Passano comodamente ai quarti i due spagnoli. Staccato sensibilmente Hagen Kearney (USA), mentre scivola nelle prime battute l’austriaco Julian Lueftner.

14:34 Nella seconda heat dopo il primo intermedio guida lo spagnolo Eguibar dinanzi al connazionale Alvaro Romero.

14:33 Bozzolo brucia Noerl nel finale. Passano dunque il francese ed il leader della Coppa del Mondo. Eliminati Herpin e Leoni.

14:32 Noerl primo al secondo intermedio. Leoni attardato in ultima posizione.

14:30 Noerl (GER), Leoni (ITA), Bozzolo (FRA), Herpin (FRA). Si parte!

14:28 1040 metri da percorrere nella heat, con un dislivello di 150 metri. Cielo velato in quel di Veysonnaz. Due minuti e si comincerà con gli ottavi maschili. Prima heat subito interessantissima, con il tedesco Martin Noerl chiamato a cristallizzare la prima posizione nella generale. Scenderà in pista l’azzurro Tommaso Leoni, che cercherà di staccare il pass per i quarti.

14:25 In campo femminile si parte alle 14:48 con i quarti di finale. Come detto in anteprima, saranno due le azzurre in gara. Nella seconda heat Sofia Belingheri sfiderà Stacy Gaskill (USA), Pia Zerkhold (AUT), e Meryeta Odine (CAN), mentre nella quarta Michela Moioli dovrà rivaleggiare contro la campionessa Olimpica Lindsey Jacobellis (USA), Lara Casanova (SUI), e Josie Baff (AUS).

14:22 Sesta heat infine per Omar Visintin. L’atleta di Merano vedrà al suo fianco al cancelletto di partenza il francese Merlin Surget, lo statunitense Mick Dierdoff, ed il canadese Evan Bichon.

14:20 Lorenzo Sommariva sarà impegnato nella quinta batteria. Il vincitore della prova di Reiteralm sarà opposto allo svizzero Kalle Koblet, al transalpino Quentin Sodogas, ed all’americano Senna Leith.

14:15 Buongiorno e ben trovati nella DIRETTA LIVE della tappa di coppa del mondo di snowboardcross di Veysonnaz. Ultimo appuntamento dell’anno con diversi italiani a caccia di un piazzamento di prestigio. Si parte alle 14:30 con gli ottavi maschili e subito Tommaso Leoni in pista. L’azzurro battaglierà con il tedesco Martin Noerl, in lotta per la classifica generale, e con i francesi Leon Bozzolo e Guillaume Herpin.

Amici e lettori di OA Sport benvenuti nella diretta live scritta della gara di snowboardcross di Veysonnaz (Svizzera), ultimo atto della Coppa del Mondo 2022.

Ad una settimana da Reiteralm gli azzurri tenteranno di conquistare l’ultimo podio stagionale sulle nevi elvetiche, dopo le ottime prestazioni offerte in Austria. Lorenzo Sommariva si presenta con il morale al massimo a pochi giorni dalla straordinaria vittoria austriaca, mentre Michela Molioli vorrà riprendersi il gradino più alto del podio dopo la seconda piazza colta durante lo scorso week-end.

Per quel che riguarda la classifica generale di Coppa del Mondo ricordiamo che sulle nevi di Reiteralm la britannica Charlotte Bankes ha chiuso qualsivoglia discorso aggiudicandosi la sfera di cristallo con una gara di anticipo. La nostra Moioli dovrà difendere la seconda piazza dagli attacchi della francese Chloe Trespeuch, staccata dalla bergamasca di soli 21 punti. Dopo aver saltato l’ultima tappa, rientra per salutare l’annata che le ha consegnato l’oro Olimpico Lindsey Jacobellis. L’americana sarà ovviamente tra le favorite. Per l’Italia presente anche la lombarda Sofia Belingheri.

Al maschile la situazione è certamente più incerta, con il titolo ancora da consegnare. Sarà lotta a due tra il tedesco Martin Noerl, primo con 431 punti, e l’austriaco Jakob Dusek, che vanta 364 punti. Purtroppo si è dovuto chiamare fuori il campione Olimpico Alessandro Haemmerle, secondo nella generale. Per il fenomeno austriaco è sopraggiunto il covid a negargli le chance di vittoria. Passando a casa azzurra Sommariva ha la possibilità di bissare il successo di Reiteralm, approfittando dei pensieri di generale che aleggeranno nella mente dei suoi diretti avversari. Potrà certamente inserirsi nella battaglia per la tappa anche Omar Visintin, chiamato a riscattare la prematura uscita agli ottavi di sabato scorso. Terzo azzurro ai nastri di partenza infine il classe 91 Tommaso Leoni.

OA Sport vi offre DIRETTA LIVE scritta della gara di snowboardcross di Veysonnaz (Svizzera), ultimo appuntamento di Coppa del Mondo 2022. Si comincerà alle ore 14.30. Restate sintonizzati per rimanere aggiornati sull’andamento della gara!

Foto: LaPresse