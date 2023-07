LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun 2022 in DIRETTA: addio e vittoria per Therese Johaug, tra gli uomini vince Toenseth

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:13 Giunge dunque il tempo di salutarci per questa intensa, e anche molto norvegese, giornata di sci di fondo a Falun. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

15:12 Questo invece il quadro della top ten odierna di questa 10 km a tecnica libera:

1 Johaug NOR 22’34″4

2 Sundling SWE +35″9

3 Diggins USA +36″3

4 Parmakoski FIN +38″2

5 H. Weng NOR +42″7

6 Andersson SWE +42″9

7 K. Niskanen FIN +50″2

8 Brennan USA +59″8

9 Skaanes NOR +1’01″1

10 Claudel FRA +1’04”

15:09 Questo il risultato finale delle italiane:

39 Ganz +2’21″7

42 Scardoni +2’36″3

15:06 Finisce dunque così questa gara, con Johaug da ultima a partire, ultima ad arrivare e prima per tempo finale, salutata da tutto il pubblico di Falun dopo aver rivoluzionato a suon di successi la storia degli ultimi anni di sci di fondo femminile.

15:06 ULTIMO TRIONFO DI THERESE JOHAUG! Saluta tutti, con le mani e con tutto quel che ha, dopo aver rifilato 35″9 a Sundling chiudendo in 22’34″4 per questa che è la gara che chiude la sua carriera!

15:05 Calo di Heidi Weng nel finale, 6″8 di ritardo da Sundling e niente podio per la norvegese.

15:05 Delphine Claudel assicura la top ten alla Francia, 28″1 di ritardo da Sundling.

15:04 Johaug 35″4 su Sundling al km 9.1, ma oramai è solo questione di metri per l’ultima vittoria!

15:03 JONNA SUNDLING IN TESTA PER QUATTRO DECIMI! 23’10″3 il suo tempo finale mentre Heidi Weng è sui tempi di Diggins al km 9.1.

15:02 24’56″1 per Caterina Ganz, nettamente fuori dalle 30 e subito davanti a Scardoni. Attorno alla quarantesima posizione dovrebbe essere la proiezione.

15:01 Ritorna davanti Sundling al km 9.1, 1″7 su Parmakoski! Per il primo posto la storia è già scritta, ma per il secondo assolutamente no!

15:01 Johaug non si ferma più, addirittura 30″6 di vantaggio su Parmakoski al km 7.7!

15:00 Attenzione anche a Heidi Weng, la norvegese passa a 3″ da Parmakoski al km 7.7, ma come abbiamo visto può ancora succedere qualsiasi cosa!

14:59 CHE FINALE DI JESSIE DIGGINS! L’americana vola in testa e poi crolla dalla fatica, totalmente esausta, 23’10″7 il tempo che le permette di passare per 1″9 Parmakoski!

14:58 Passa Sundling al km 7.7, e stavolta non riesce a passare Parmakoski, la finlandese dunque resta al comando e la svedese è terza a 5″4!

14:57 Intanto passa Johaug al km 6.3, 13’41″5 il suo tempo e aumenta il vantaggio, che sale a 17″7 su Sundling. Ma c’è da registrare Jessie Diggins a soli sei decimi da Parmakoski al km 9.1, gara tutta percorsa sulle sue linee per lei e adesso sarà interessante vedere il tempo finale!

14:56 Intanto aumenta il divario di Caterina Ganz al km 7.7, ed è chiaro che con 1’25″9 di ritardo da Parmakoski la sua situazione non sembra consentire un ingresso nelle 30 a meno di un gran finale.

14:54 Non ce la fa Ebba Andersson a scalzarla, la svedese chiude a 4″7 dalla finlandese!

14:53 Assolo impressionante di Johaug al km 4.3, va al comando con 14″1 di vantaggio su Sundling ed è l’unica sotto i 10 minuti! E a proposito di leadership, va in testa alla fine Krista Parmakoski con il tempo di 23’12″6.

14:52 Continua ad andar forte invece Ebba Andersson, la svedese è a 5 secondi da Parmakoski al km 9.1 mentre chiude Frida Karlsson ed è terza parziale a 5″9 da Skaanes.

14:51 Parmakoski al km 9.1 ed è 21’14″5 il suo tempo, mentre cede nettamente Karlsson che è finita dietro anche Skaanes in questa fase, a oltre 20 secondi di ritardo.

14:50 10’06” per Jonna Sundling, la svedese ha 3″9 di vantaggio su Parmakoski mentre arriva Charlotte Kalla, a proposito di Svezia: terza a 16″7 da Skaanes.

14:50 10’48″5 per Ganz al km 4.3 mentre sta sopraggiungendo Sundling.

14:49 E sempre rimanendo in Norvegia, si chiude la prova di Ragnild Haga, che non riesce a superare la connazionale Marte Skaanes (23’35″5) di 3″8.

14:48 Si riduce il divario tra Johaug e Sundling, ora è di 2″6 al km 2.5.

14:47 35″7 di ritardo per Caterina Ganz nei confronti di Karlsson dopo 2.5 km. 31° posto temporaneo, scenderà per forza di cose.

14:47 A proposito di Sundling, passaggio ai 2.5 km in 5’12”, sempre in testa con 6″5 su Karlsson. Quest’ultima sta passando ora al km 7.7, dove si porta al comando con 18’23″7.

14:46 Nemmeno Johaug inizialmente riesce a fermare la furia di Sundling, si trova dietro di 4 secondi al km 1.5!

14:44 25’10″7 il tempo finale di Lucia Scardoni, che non le dovrebbe permettere di entrare nelle 30.

14:43 E mentre Therese Johaug, all’ultima partenza della sua vita, viene accolta da un tripudio, esplosiva Jonna Sundling al km 1.5, ha un clamoroso vantaggio di 8″1 su Karlsson!

14:41 Va forte anche Jessie Diggins, l’americana è a 1″6 da Karlsson al km 2.5.

14:41 Sorpasso Parmakoski al km 4.3, la finlandese è avanti di 1″3 rispetto a Karlsson!

14:40 3’19″1 per Ganz, che è a 8″5 da Karlsson e ora come ora rientrerebbe in un modo o nell’altro nelle 30.

14:39 Frida Karlsson passa al km 4.3 in un tripudio di folla, ed è al comando con il tempo di 10’11″2. Si attende il passaggio di Ganz al km 1.5.

14:37 Nel frattempo sono partite tanto Jessie Diggins quanto Caterina Ganz, l’azzurra subito dopo l’americana.

14:36 5’18″5 di Karlsson al km 2.5, aumenta il suo vantaggio anche su Parmakoski che diventa di 5″3.

14:35 Ancora Svezia sul podio temporaneo, con Ebba Andersson che firma il terzo tempo a 2″4 da Karlsson dopo i primi 1500 metri.

14:34 Parmakoski subito dietro a Karlsson, 1″6 il suo ritardo al km 1.5.

14:33 Balza al comando Frida Karlsson al km 1.5! Per la svedese 2″8 di vantaggio su Kern, 3’10″6 il tempo.

14:31 Leadership per Julia Kern al km 4.3: l’americana ferma il cronometro sul tempo di 10’35”.

14:30 10’58″4 per Scardoni al km 4.3, è a 21″9 da Janatova e visto l’andazzo è un rendimento da bassa classifica. Continuano a partire i calibri pesanti: c’è Krista Parmakoski (Finlandia).

14:29 La svedese Moa Lundgren migliora il tempo di Kern al km 2.5, 5’26″5 per lei. Intanto alla partenza c’è Frida Karlsson, boato ancora superiore per lei rispetto a Kalla.

14:27 Kern davanti anche al km 2.6 in 5’28″8 mentre il pubblico è in tripudio per la partenza di Charlotte Kalla, beniamina di casa.

14:25 Scardoni a 9″7 da Janatova al km 2.5.

14:24 Al km 1.5 passa davanti l’americana Julia Kern, partita con il 10: di 3″7 inferiore il suo tempo rispetto a quello di Dolci. La francese è superata anche dalla ceca Katerina Janatova al km 2.5, in questo caso con il tempo di 5’34″6.

14:22 Scardoni a 8″8 da Dolci al km 1.5.

14:19 Primo passaggio al km 1.5, è quello di Dolci: la francese ci mette 3’17″1.

14:18 Ecco la partenza della prima azzurra in gara.

14:17 Tra pochissimo anche il via di Scardoni.

14:15 E si comincia!

14:12 Ganz partirà in mezzo a Jessie Diggins (USA) e Tiril Udnes Weng (Norvegia). Gara di livello decisamente alto questa, se paragonata a quella maschile che si è ritrovata con diverse assenze di peso.

14:09 Ultimi preparativi prima della gara, che si disputa ancora sotto un interessante strato di sole.

14:06 Prima a partire sarà la francese Flora Dolci, ultima proprio Johaug, con il 56.

14:03 Due in questo caso le italiane coinvolte, e cioè Lucia Scardoni, tra le prime a partire, e Caterina Ganz, al via con il 43.

14:00 Eccoci tornati: stiamo per raccontarvi la 10 km femminile da Falun, con Therese Johaug all’ultima gara della carriera e da favorita numero uno.

12:45 Termina qui la DIRETTA LIVE per la gara maschile; ci ritroveremo dalle 14:15, raccontandola dalle 14:00, per la 10 km femminile.

12:43 Questi i risultati degli italiani:

21 Salvadori +1’36”

23 De Fabiani +1’38″4

35 Gardener +1’50″9

36 Pellegrino +1’53″6

64 Mocellini +3’51″2

12:42 Questa dunque la top ten:

1 Toenseth NOR 31’57″6 (prima vittoria a tecnica libera per lui)

2 Halfvarsson SWE +9″

3 Amundsen NOR +20″4

4 Holund NOR +21″2

5 Nyenget NOR +23″6

6 Roethe NOR +28″2

7 Patterson USA +42″

8 Parisse FRA +46″

9 Leveille CAN +48″9

10 Niskanen FIN +51″

10 Musgrave GBR +51″

12:40 Dal 71 in poi le posizioni sostanzialmente non cambieranno più.

12:39 36° Federico Pellegrino a 1’53″7 da Toenseth, finisce anche subito dietro a Gardener.

12:37 Parisse finisce ottavo a 46″, ottava posizione per lui.

12:36 Nono posto per Musgrave, che è a 51″ da Toenseth e chiude con lo stesso tempo di Niskanen.

12:34 Si attende soltanto una coppia di arrivi significativi, quelli del britannico Andrew Musgrave e del francese Clement Parisse. Oltre a quello di Pellegrino, naturalmente.

12:32 De Fabiani chiude dietro a Salvadori, è al momento 19° a 1’38″4 mentre Salvadori è 17° a 1’36”. Prova che non può certo dirsi positiva per lui.

12:30 Ha chiuso anche Simone Mocellini, nei bassifondi a 3’51″2 da Toenseth; ad ora è già 50° e sta scivolando fuori dai punti anche Gardener. Dovrebbero rientrarvi Salvadori e De Fabiani.

12:29 Podio per Amundsen! Sarà lui a finire terzo, 20″4 di ritardo con un gran finale!

12:28 Chiude Holund e per ora è terzo! 21″2 di ritardo per il norvegese che contiene la rimonta del connazionale Nyenget.

12:27 28″2 di ritardo per Sjur Roethe, che termina certamente fuori dal podio: è quarto, dovrebbe scendere di due o tre posti.

12:25 TOENSETH TRIONFALE! 9 secondi per lui di vantaggio, segnate questo tempo di 31’57″6 perché sarà quello del vincitore!

12:24 Ed è proprio Nyenget a chiudere a 14″6 da Halfvarsson.

12:23 S’infiamma intanto la lotta per il podio con Holund, Nyenget, Amundsen e forse anche Roethe coinvolti. Chiude Niskanen a 42″ da Halfvarsson.

12:22 De Fabiani nella zona della ventesima posizione al km 9.3, quasi un minuto di ritardo per lui.

12:21 Vola Toenseth, 13″3 di vantaggio su Halfvarsson, il norvegese diventa il primo candidato alla vittoria!

12:20 E chiude la sua prova Calle Halfvarsson! Lo svedese finisce in 32’06″6: basterà per vincere o anche “solo” per il podio?

12:18 Non lontano nemmeno Clement Parisse, il francese al km 6.8 è quarto a 9″1.

12:18 Pellegrino a 35″7 da Toenseth al km 5.2. Nel frattempo quest’ultimo continua a guidare al km 11.3, 5″2 di vantaggio su Halfvarsson.

12:17 Conclude Giandomenico Salvadori, 33’33″6 e per il momento 47″1 di ritardo da Leveille.

12:16 Al km 6.8 De Fabiani continua a scendere di ritmo, mentre l’americano Patterson stacca un Halfvarsson che inizia a faticare tantissimo a 2 km dal termine.

12:15 Ora che gli è stato riattribuito il tempo al km 1.8, a Pellegrino è accordato un interessante 22° posto a 16″6 da Amundsen al km 3.8.

12:14 Pellegrino passa intorno alla trentesima posizione al km 1.8, mentre Toenseth balza davanti al km 9.3! 20’21″6 il suo tempo.

12:13 Ha intanto terminato la sua prova Stefano Gardener in 33’48″5. De Fabiani 18° al km 5.2 a 18″6 da Toenseth, che in quel momento era leader.

12:12 A proposito di Halfvarsson, lo svedese è passato in 23’59” al km 11.3.

12:11 4″1 di ritardo per Amundsen rispetto a Halfvarsson, diventano ben sei i norvegesi dietro di lui.

12:10 Al km 6.8 ci sono cinque norvegesi dietro Halfvarsson.

12:09 Salvadori però guadagna nettamente, sale posizioni su posizioni: al km 11.3 è a 29″2 da Leveille mentre al km 1.8 passa Parisse a mezzo secondo da Amundsen, tanti brividi in un attimo! Tra poco il passaggio anche di Pellegrino al km 1.8 citato.

12:08 Toenseth non riesce a stare davanti a Halfvarsson per 1″4. Intanto cala De Fabiani, 13″8 di ritardo per lui al km 3.8.

12:06 Niskanen a 18″9 dal 14’14″8 di Halfvarsson al km 6.8. Il finlandese non andrà sul podio, cosa che potrebbe invece fare lo svedese.

12:05 Toenseth va forte, al km 5.2 11’30″1 per lui, ma Amundsen al 3.8 aveva 2″2 di vantaggio su di lui.

12:04 Molto bene De Fabiani! 4″6 di ritardo al km 1.8 per lui rispetto ad Amundsen, e si trascina dietro anche Salvadori che ne può trarre beneficio!

12:03 Ecco l’arrivo di Leveille, il primo a partire e naturalmente a chiudere. Tempo di 32’46″5, potrebbe portargli in dote una posizione dignitosissima.

12:02 Nel frattempo la performance di Lindholm diventa sempre meno brillante col passare dei chilometri, aumenta il vantaggio di Leveille. Il canadese dovrebbe precedere di tanto il finlandese all’arrivo, che ormai è prossimo.

12:01 Amundsen davanti al km 1.8, precede Toenseth di sette decimi: 4’26″7!

12:00 Nelle posizioni di coda Simone Mocellini al km 1.8, a 22″9 da Toenseth, mentre Gardener passa a 30″6 dal canadese Leveille al km 9.3.

11:59 17’03″5, con un ritardo di 24″5 da Lindholm, per Salvadori. Intanto è partito anche Francesco De Fabiani, che su questo tipo di percorso può far bene.

11:58 Cominciano forte i norvegesi: Toenseth davanti in 4’27″4 al km 1.8!

11:57 Partito Simone Mocellini, mentre Gardener è passato a 23″6 da Lindholm al km 7.5, 17’02″6 per l’italiano, 16’39” per il finlandese.

11:56 Cominciano a cambiare le cose! Halfvarsson al comando al km 3.8, lo svedese fa 7’59″5. E nel frattempo anche Niskanen passa in 4’33″5 al km 1.8, dietro anche lui a Lindholm. In pratica, per adesso il miglior finlandese non è lui, paradossalmente.

11:55 Salvadori viaggia sui tempi di Gardener: è a 18″1 da Lindholm (il suo connazionale è a 19″8).

11:54 Al km 9.3 cambia la leadership di questa prima parte di gara: la prende il canadese Leveille, che è stato il primo a partire, in 21’04″4.

11:53 19″6 di ritardo per Gardener rispetto a Lindholm al km 6.8, leggerissimo guadagno e sostanziale passo uguale rispetto al finnico.

11:52 Al km 1.8 anche Halfvarsson è dietro a Lindholm, mentre parte Martin Loewstroem Nyenget, vincitore a Holmenkollen: per il norvegese è stato anche il primo trionfo in Coppa del Mondo.

11:51 Al via intanto Iivo Niskanen, già certo di vincere la Coppa del Mondo distance. Il finlandese chiude così un’annata davvero da ricordare, comprensiva di oro olimpico.

11:50 19″8 il ritardo di Gardener da Lindholm (11’48″9) al km 5.2, per quanto riguarda invece Salvadori il divario è di 13″9 al 3.8.

11:48 Intanto continua a candidarsi per una buona posizione Lindholm, per il finlandese diversi nomi di peso preceduti finora. Poi arriveranno i big e quello è un altro discorso.

11:47 10″6 di ritardo per Salvadori al km 1.8 rispetto al finlandese.

11:46 15″6 di ritardo per Gardener al km 3.8 rispetto a Lindholm, è al momento nono l’azzurro.

11:43 Ha preso il via anche Giandomenico Salvadori.

11:42 Passa al km 1.8 Jules Lapierre, e per il francese tempo superiore a quello di Lapierre di 3″3. Passato anche Gardener con un ritardo di 11″4.

11:40 Lindholm è davanti anche al km 3.8 in 8’04” per il momento.

11:39 Cominciata la 15 km di Stefano Gardener.

11:37 Passa davanti il finlandese Remi Lindholm, 4’29″2 a 1800 metri.

11:35 Leveille passa al km 1.8 in 4’31″4.

11:33 Partito il primo interessante, il polacco Dominik Bury con il 6.

11:30 Ecco il via di Leveille!

11:27 Tutti pronti al via! Il primo sarà il canadese Oliver Leveille.

11:24 Ultime fasi di riscaldamento prima che si gareggi. Due giri da 7.5 km, neve piuttosto compatta, ma che potrebbe prossimamente peggiorare viste le questioni di temperature che si alzano.

11:21 Splende il sole a Falun, dove sta per prendere il via questa 15 km maschile.

11:18 Va comunque detto che oggi il contingente norvegese ha più forza rispetto alla scorsa settimana. E arriva in fiducia, visto che a Holmenkollen, nella 50 km, è arrivata una memorabile tripletta.

11:15 Tecnicamente la Coppa distance sarebbe ancora in palio, ma con l’assenza dei soli contendenti in grado di superare Iivo Niskanen, il finlandese se l’è già portata a casa (Bolshunov è out perché sono banditi i russi, Klaebo per le conseguenze del Covid).

11:12 Alle 14:15, come si diceva, la gara femminile, che sarà anche l’ultima di Therese Johaug nel corso della sua lunga carriera, contrassegnata da tanti alti e bassi su più fronti, ma che, alla fine, l’ha portata a essere tra le più vincenti della storia della disciplina.

11:09 Italia al via con cinque rappresentanti quest’oggi, che sono esattamente Stefano Gardener, Giandomenico Salvadori, Simone Mocellini, Francesco De Fabiani e il già citato Federico Pellegrino.

11:06 Si tratta dell’ultima gara distance della stagione, dal momento che domani si tornerà a effettuare una coppia di gare miste dopo diversi lustri. Se la staffetta mista è comprensibile, meno lo è il sistema della team sprint mista.

11:03 Sono 76 gli uomini che prenderanno il via, a intervalli, dalle 11:15 all’ultima partenza prevista per le 12:08, anche se l’ultimo uomo significativo dovrebbe essere Federico Pellegrino con il 70, almeno per posizioni non tanto da podio quanto di guadagno punti.

11:00 Buon mattino a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE delle due gare distance di oggi. Si parte alle 11:30 con la maschile, proseguendo poi con la femminile alle 14:15.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime due gare distance della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo, la 15 km maschile e la 10 km femminile a tecnica libera con partenza a intervalli di scena in quel di Falun, Svezia.

Si inizierà con la gara maschile e poi si proseguirà con quella femminile, e la sequenza è ancor più avvalorata dal fatto che questa è l’ultima gara di Therese Johaug. La norvegese, infatti, ha annunciato il ritiro prima di Holmenkollen, dove ha ricevuto un notevole omaggio da parte di tutto il mondo di questa disciplina. La vera domanda sarà: chi le succederà come punto di riferimento?

Al maschile, invece, l’uomo da battere è diventato Iivo Niskanen, anche se il finlandese in questo si è ritrovato facilitato dalle problematiche dei norvegesi. Rimane comunque una gara più aperta rispetto a quella femminile, in cui, stanti le circostanze, sotto situazione favorevole possono anche inserirsi i nomi dall’Italia.

A proposito di italiani, questi sono gli iscritti tricolori con annessi numeri: Stefano Gardener 15, Giandomenico Salvadori 24, Simone Mocellini 49, Francesco De Fabiani 58 e Federico Pellegrino 70 in campo maschile, Lucia Scardoni 6 e Caterina Ganz 43 in campo femminile.

La gara maschile inizierà alle ore 11:30, quella femminile alle ore 14:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse