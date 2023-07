LIVE Perugia-Trento 3-1, Finale Coppa Italia volley 2022 in DIRETTA: delirio Sir Safety! Battuti i trentini per il tris!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

17.10: Wilfredo Leon alza la Coppa Italia e la nostra diretta si chiude qui. Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento alle prossime sfide di volley, a partire dalla Champions di questa settimana

17.07: 23 i punti di Leon, best scorer di Perugia, 21 punti per Rychlicki, 12 punti per Anderson, 11 per Mengozzi, altro grande protagonista della finale. In casa Trento 19 punti per Michieletto, 16 per Kaziyski, mentre Lavia si è fermato a quota 9 punti

17.05: E’ Wilfredo Leon il miglior giocatore della final four della coppa Italia

17.03: Perugia sale sul gradino più alto del podio. Siamo in atteso del tabellino per fornirvi i numeri di questa partita

17.00. E’ il momento della premiazione. Si può dire che tutto è partito dal servizio di Perugia: grande efficacia dei battitori umbri, da Leon ad Anderson, da Rychlicki a Giannelli. Troppo spesso Trento, soprattutto nei primi due set, è andata in difficoltà in ricezione, soffrendo poi in attacco

16.58: Esce a testa alta anche Trento. Nei primi due set la squadra di Lorenzetti ha subito il gioco della formazione umbra. Non era facile raccogliere i cocci e provare a rimetterli assieme ma l’Itas c’è riuscita vincendo il terzo set e tenendo sulle spine Perugia nel quarto parziale. Due finali per i trentini in stagione, vittoria in Supercoppa, secondo posto in Coppa Italia e terzo al Mondiale per Club ma non è finita qui perchè l’Itas è terza in campionato ed è nei quarti di Champions

16.56: Perugia porta a casa il primo trofeo della stagione. Potrebbe puntare al triplete perchè è ancora in corsa per la Champions League, dove è già in semifinale e per il campionato dove è in testa alla regular season

16.53: Simone Giannelli, che ha chiuso la partita, ha giocato un grande match, probabilmente meria il trofeo di MVP. Molto bene anche Rychlicki in casa Perugia. per Trento Michieletto ha incontrato diversi problemi in avvio, poi da metà del secondo set è cresciuto tanto e nel finale ha tenuto in piedi Trento. Grande continuità per Kaziyski

16.52: La Sir Safety Perugia conquista la sua terza Coppa Italia e raggiunge proprio i trentini nel numero di Coppa Italia vinte. Perugia batte 3-1 (25-17, 25-17, 23-25, 25-23) Trento al termine di una partita dai due volti

25-23 Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Azione interminabile e la chiude l’ex di turno con un colpo vincente di prima intenzione!!!

24-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooo con l’aiuto del nastro

24-22 Vincente la pipe di Michieletto!

24-21 Errore al servizio Perugia

24-20 Tocco di seconda intenzione di Giannelli vincente

23-20 Miracolo di Michieletto con palla staccata in parallela sulle mani del muro da zona 4

23-19 In rete l’attacco di Kaziyski da sei metri

22-19 Vincente l’attacco di Lavia da zona 2

22-18 Mano out Leon da zona 4

21-18 Mano out di Michieletto in pipe

21-17 Mano out Leon da zona 4

20-17 Errore al servizio Trento

19-17 La pipe di Michieletto! Non è finita!

19-16 Che giocatore Kaziyski!!! Attacco staccato da rete vincente da zona 4

19-15 Primo tempo Mengozzi

18-15 Mano out Kaziyski da zona 4

18-14 Errore al servizio Trento

17-14 Errore al servizio Perugia

17-13 Fallo di seconda linea di Lavia

16-13 Anderson sopra al muro! Da zona 4

15-13 Errore al servizio Leon

15-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooooon

14-12 Mano out Leon da zona 4

13-12 Mano out Michieletto da zona 4

13-11 Primo tempo Solè

12-11 La pipe di Michieletto

12-10 Out il primo tempo di Lisinac

11-10 Mano out Rychlicki da zona 2

10-10 Mano out Kaziyski da zona 2

10-9 Murooooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaaaaaac

10-8 Errore al servizio Perugia

10-7 Mano out Rychlicki da zona 4

9-7 Errore al servizio Perugia

9-6 Out il primo tempo di Podrascanin

8-6 Primo tempo Mengozzi

7-6 Vincente Sbertoli

7-5 Errore al servizio Trento

6-5 Mano out Michieletto da 4

6-4 Vincente Leon da zona 4

5-4 La pipe di Kaziyski

5-3 Primo tempo senza muro Solè

4-3 Errore al servizio Trento

3-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Kaziyskiiiiiiiiiiiiiii

3-2 Pipe Michieletto

3-1 Muroooooooooooooooo Ryhlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2-1 Vincente il tocco di Rychlicki sulle mani del muro da zona 2

1-1 Primo tempo Mengozzi

0-1 Invasione Perugia

23-25 Murooooooooooooooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Si riapre la partita con Trento che accorcia le distanze! 2-1 Perugia

23-24 Primo tempo Podrascanin

23-23 Out l’attacco di Kaziyski da zona 4. Errore grave del bulgaro

22-23 Out l’attacco di Lavia da seconda linea

21-23 Errore al servizio Perugia

21-22 Mano out Rychlicki da seconda linea

20-22 Muroooooooooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

20-21 Muroooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiin

20-20 Errore al servizio Trento

19-20 Diagonale vincente di Michieletto da zona 4

19-19 La pipe di Anderson

18-19 Murooooooooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

18-18 Murooooooooooooooooo Leooooooooooooooon

17-18 La pipe di Anderson

16-18 Vincente la diagonale stretta di Kaziyski da zona 4

16-17 La pipe di Leon

15-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiin

15-16 Vincente Kaziyski da zona 4

15-15 Muroooooooooooooooooo Andersoooooooooooooon

14-15 Invasione Trento

13-15 Mano out Michieletto da zona 4

13-14 Murooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

12-14 Vincente Rychlicki da seconda linea

11-14 Errore al servizio Perugia

11-13 Mano out di Rychlicki da seconda linea

10-13 Errore al servizio Perugia

10-12 La pipe di Anderson

9-12 Primo tempo Lisinac

9-11 Errore al servizio Trento

8-11 Muroooooooooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-10 Mano out di Lavia da seconda linea

8-9 Mano out di Leon in pipe

7-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiin

7-8 Errore al servizio Perugia

7-7 Murooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiii a chiudere un’azione rocambolesca

6-7 Muroooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

6-6 Errore al servizio Lavia

5-6 Invasione Perugia

5-5 Primo tempo Podrascanin

5-4 Giannelli vincente di seconda intenzione

4-4 Errore al servizio Rychlicki

4-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2-3 Errore al servizio Trento

1-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Ci prova Trento

1-2 La pipe di Michieletto

1-1 Primo tempo Mengozzi

25-17 Stesso punteggio del set precedente, non c’è partita al momento! Mette fuori Michieletto e Perugia è avanti 2-0 a un passo dal trionfo

24-17 Mano out Rychlicki da zona 4

23-17 Mano out Michieletto da zona 4

23-16 Murooooooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

22-16 Muroooooooooooooooooooo Andersooooooooooooon a uno su Kaziyski

21-16 Errore al servizio Trento

20-16 Errore al servizio Perugia

20-15 Il tocco vincente di Mengozzi sulla free ball

19-15 Errore al servizio Trento

18-15 Lavia sulle mani alte del muro da seconda linea

18-14 La diagonale stretta di Kaziyski da zona 4

18-13 Vincente Rychlicki dalla seconda linea in parallela ma la battuta di Leon sta facendo danni

17-13 Primo tempo di Solè

16-13 Mano out Solè in primo tempo

15-13 Muroooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

15-12 Leon vincente sulle mani del muro da zona 4

14-12 Il primo tempo di Lisinac

14-11 Vincente Rychlicki da zona 2

13-11 Muroooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooo su Leon

13-10 La pipe di Anderson

12-10 Primo tempo Mengozzi

11-10 Kaziyski vincente in pipe

11-9 Si è svegliato Michieletto che mette a terra un attacco senza rincorsa da zona 2

11-8 Mano out di Michieletto da zona 4

11-7 La pipe di Leon

10-7 Out l’attacco di Anderson. Tanta fatica per Michieletto oggi

10-6 Vincente Rychlicki da zona 2

9-6 Primo tempo dietro di Podrascanin

9-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooooon! DE-VA-STAN-TE!!!

8-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leoooooooooooooooooon

7-5 Vincente Rychlicki da seconda linea

6-5 Out l’attacco di Leon tutto spostato sulla sinistra, è il terzo errore di Leon in questo set

6-4 Errore al servizio Perugia

6-3 Aceeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-3 La pipe di Anderson

4-3 L’errore di Perugia

4-2 Vincente Kaziyski da zona 4

4-1 Mano out di Leon da zona 4

3-1 Out l’attacco di Leon da zona 4

3-0 Vincente sulle mani del muro Leon. Trento fatica a scuotersi

2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Andersooooooooooooon

1-0 La pipe imperiale di Leon

25-17 La diagonale stretta di Rychlicki da zona 2 chiude il primo set. Tutto facile per Perugia trascinata dal protagonista che non ti aspetti, Stefano Mengozzi, implacabile a muro ed efficace in attacco. Giannelli perfetto nella distribuzione finora

24-17 Mano out di Lavia da zona 4

24-16 Vincente Leon da zona 4

23-16 Pipe Lavia

23-15 Mano out Anderson da zona 2

22-15 Errore al servizio Perugia

22-14: Muroooooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

21-14 Primo tempo Mengozzi

20-14 Errore al servizio Perugia

20-13 Errore al servizio Trento

19-13 errore al servizio Leon

19-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Leoooooooooooon

18-12 Il pallonetto vincente di Rychlicki da seconda linea

17-12 Kaziyski vincente senza muro da zona 4 al termine di un’azione rocambolesca

17-11 Muroooooooooooooooooo Soleeeeeeeeeeeeeeeeee

16-11 Muroooooooooooooooooo Leoooooooooooooooooon

15-11 Errore al servizio Trento

14-11 Kaziyski le trova le mani alte del muro da zona 4

14-10 Leon cerca le mani alte del muro, i trentini tolgono le mani e l’attacco da zona 4 esce

14-9 La pipe di Anderson

13-9 Primo tempo Lisinac

13-8 Murooooooooooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

12-8 Murooooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11-8 La pipe di Leon

10-8 Difesa e attacco vincente di Michieletto da zona 4

10-7 Primo tempo Podrascanin

10-6 Errore al servizio Trento

9-6 Vincente Kaziyski da zona 4

9-5 Mano out Rychlicki da zona 2

8-5 Mano out di Lavia da seconda linea

8-4 Vincente Lavia da zona 2

8-3 Muroooooooooooo Soleeeeeeeeeeeeeeeee

7-3 Mano out di Rychlicki da zona 2

6-3 Muroooooooooooo Kazyiskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

6-2 Mano out di Leon da zona 4, staccato da rete, grande difesa di Colaci

5-2 Mano out Rychlicki da zona 2

4-2 Errore al servizio Perugia

4-1 Primo tempo Mengozzi

3-1 Vincente Michieletto da zona 4

3-0 Mano out Leon da zona 4

2-0 Ancora Leon vincente da zona 4. Poco decisi in attacco i trentini

1-0 Perugia, Leon vincente da zona 4

15.03: Per Perugia-Giannelli-Rychlicki, Anderson-Leon, Solè-Mengozzi, Colaci libero

15.02: Sestetto confermato per Trento con Sbertoli-Lavia, Michieletto-Kaziyski, Lisinac-Podrascanin, Zenger

15.01: I 6000 dell’Unipol Arena cantano l’inno di Mameli dopo quello ucraino di ieri

14.58: Trento ha le armi per mettere in difficoltà la squadra avversaria. I centrali sono i due serbi Podrascanin e Lisinac, Michieletto e Lavia in attacco, Sbertoli in regia e poi Kaziyski in grado di fare la differenza con la sua esperienza

14.55: E’ una partita con una favorita che è Perugia, finora dominatrice della stagione. Ieri non è stata la miglior versione degli umbri che contro Piacenza si sono salvati con le battute di Leon e gli attacchi di Anderson, denotando qualche problema al centro (bene l’ingresso di Mengozzi) e nella diagonale Giannelli-Rychlicki

14.52: Da una parte c’è un vero e proprio caterpillar: Perugia ha vinto le ultime sette gare disputate e, in stagione, ha perso solo tre volte, fra cui però la sfida contro proprio con l’Itas Trentino che regalava un posto in finale nella Supercoppa Italia, poi vinta dai gialloblù.

14.49: Per Trento, invece, quella odierna è l’ottava finale in Coppa Italia (la prima dopo il 2017) e la formazione di Lorenzetti punta al quarto successo dopo quelli ottenuti nel 2010, 2012, e 2013.

14.46: Per Perugia si tratta della sesta finale di Coppa Italia della storia, la quinta consecutiva e la squadra di Grbic va a caccia del terzo trionfo dopo quelli ottenuti nel 2018 e 2019.

14.43: Si assegna il secondo trofeo della stagione in Italia e le semifinali di ieri hanno rispettato i pronostici della vigilia anche se è stato più complicato del previsto il successo di Perugia su Piacenza e più facile del previsto l’affermazione di Trento su Milano.

14.40: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della finale della Coppa Italia 2022 di volley maschile: in campo all’Unipol Arena di Casalecchio Sir Safety Perugia e Itas Trentino.

