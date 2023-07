LIVE MotoGP, GP Qatar 2022 in DIRETTA: il segreto della vittoria di Bastianini. Bagnaia, così non va

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.00 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. L’Italia oggi ha vinto in Moto3, Moto2 e MotoGP: un avvio da sogno. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.59 L’ordine d’arrivo della gara:

1 25 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 42’13.198 168.2

2 20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’13.544 168.1 0.346

3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 42’14.549 168.1 1.351

4 13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 42’15.440 168.0 2.242

5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 42’17.297 167.9 4.099

6 10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42’18.041 167.8 4.843

7 9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42’22.008 167.6 8.810

8 8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 42’23.734 167.5 10.536

9 7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’23.741 167.5 10.543

10 6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 42’28.165 167.2 14.967

11 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’29.910 167.1 16.712

12 4 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 42’36.414 166.6 23.216

13 3 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 42’40.481 166.4 27.283

14 2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 42’40.572 166.4 27.374

15 1 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 42’54.305 165.5 41.107

16 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 42’54.317 165.5 41.119

17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 42’54.547 165.5 41.349

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 42’55.555 165.4 42.357

Non classificati:

89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 21’13.800 167.2 11 laps

63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’13.835 167.2 11 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’19.886 166.9 12 laps

73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 17’25.782 166.6 13 laps

72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 11’41.321 165.6 16 laps

43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 11’42.306 165.4 16 laps

16.58 La scelta di Bastianini di montare una gomma media al posteriore si è rivelata vincente, mentre le Honda sono calate nei giri conclusivi con le soft. Grande sorpresa per il 2° posto della KTM con il sudafricano Brad Binder.

16.55 I favoriti per il Mondiale non hanno raccolto tanti punti. Quello che ha fatto meglio è Marc Marquez: per lui 5° posto e 11 punti. Malissimo la Yamaha: nono Quartararo, undicesimo Morbidelli ed entrambi autori di una gara anonima. I problemi che erano stati evidenziati nel finale della passata stagione sembrano essersi ingigantiti.

16.54 E’ chiaramente troppo presto per dire se Bastianini potrà diventare un fattore per il Mondiale. Di sicuro sarà un osso duro per diverse gare e potrà giocarsi altre singole vittorie di tappa.

16.53 Come insegna Casey Stoner, ogni pilota sa che ha un jolly da giocarsi nell’arco della stagione, riferendosi alle cadute con conseguenti ‘zero’ in classifica. Bagnaia se lo è giocato subito…Da ora non si potrà più sbagliare.

16.51 Bastianini, con un team non ufficiale, ha salvato il bilancio della Ducati. Miller e Bagnaia ritirati, Martin finito a terra dopo il contatto con lo stesso Bagnaia: non è stato di certo un buon inizio.

16.49 Gli altri italiani: 11° Morbidelli, 13° Marini, 14° Dovizioso, 17° Di Giannantonio. Fuori Bagnaia e Bezzecchi.

16.47 Bastianini ha vinto con 0.346 su Binder e 1″351 su Pol Espargarò. Seguono Aleix Espargarò, Marc Marquez, Mir, Rins, Zarco, Quartararo e Nakagami.

16.45 Grande emozione per la commozione della moglie di Fausto Gresini. Ricordiamo che Bastianini corre proprio nel team Gresini.

16.44 Prima vittoria in carriera in MotoGP per ‘la bestia’ Enea Bastianini. Piange di gioia, piangono anche ai box. Piangono tutti, sono lacrime di gioia!

E VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! BASTIANINIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! LUSAIL E’ COLONIA ITALIANA: TRE VITTORIE SU TRE TRA MOTO3, MOTO2 E MOTOGP!

-1 Binder a 6 decimi, attenzione….

-1 Scende sotto il secondo il margine di Bastianini. Deve amministrare, ma non troppo.

-1 ULTIMO GIRO! 1″1 di vantaggio, vai ENEAAAAAAAAAAAAAAA!!!

-2 Resta di 1″2 il vantaggio di Bastianini su Binder, va bene così. Aleix Espargarò a 7 decimi dal fratello Pol per il terzo posto. Marc Marquez sembra poter difendere la top5 dal ritorno di Mir.

-3 Attenzione a Binder che non si arrende, si porta a 1″3 dall’italiano. Fa fatica Pol Espargarò, che potrebbe perdere anche il podio a favore del fratello Aleix. La Honda sta pagando la scelta della doppia gomma soft.

-4 Ora Bastianini deve ragionare! Ha 1″5 su Binder e Pol Espargarò. A 3″ Aleix Espargarò.

-4 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOO!!! ENEAAAAAAAAAAAAA!!! Bastianini ha sverniciato Pol Espargarò sul rettilineo. Lo spagnolo è finito lunghissimo in frenata, venendo passato anche da Binder!

-5 Pol Espargarò e Bastianini sono insieme. Binder a 1″5, Aleix Espargarò a 3″2, Marc Marquez a 3″5. Occhio che arriva Mir, sesto a 4″.

-5 L’HA PRESOOOOOOOOOOOOO!!! Giro veloce di Bastianini, si porta a soli 2 decimi da Pol Espargarò!

-6 PASSA ALEIX ESPARGARO’! Staccata all’interno su Marc Marquez, l’Aprilia è quarta!

-6 E’ battaglia tra Marc Marquez e Aleix Espargarò per il 4° posto.

-6 SETTE DECIMI! Continua a rosicchiare decimi Bastianini! Marc Marquez finisce larghissimo in frenata, Aleix Espargarò è alle sue spalle!

-7 Scatenato Aleix Espargarò, sta andando a riprendere Marc Marquez: che Aprilia!

-7 BASTIANINI A 9 DECIMI! Ci crede, e noi con lui!

-8 Bastianini sembra poter staccare Binder, ma per ora non recupera nulla su Pol Espargarò. Che sorpresa lo spagnolo della Honda…

-8 Pol Espargarò guida il GP del Qatar con 1″1 su Bastianini, Binder e Marc Marquez, 2″5 su Aleix Espargarò, 3″2 su Mir, 5″5 su Rins. 8° Quartararo a 8″.

-9 PASSA BASTIANINI! Svernicia Binder sul rettilineo e riesce in qualche modo a tirare la staccata! Ora è secondo a 1″1 da Pol Espargarò. La gara è ancora lunga…

-10 Binder sta facendo da tappo a Bastianini, Pol Espargarò ha oltre un secondo di vantaggio sul terzetto al suo inseguimento.

-10 Pol Espargarò in fuga. 7 decimi su Binder, che ora sembra ‘impiccato’ e viene tallonato da Bastianini e Marquez.

-11 Bagnaia è andato subito a sincerarsi delle condizioni di Martin. Per fortuna nessuno si è fatto male.

-11 Bagnaia completa il fine settimana disastroso. Attacca Martin in fondo al rettilineo, scivola e porta a terra anche lo spagnolo. Così il Mondiale non si vince…

-12 Pol Espargarò ha 4 decimi su Binder, 9 su Bastianini e 1″0 su Marc Marquez. Bagnaia è 9° a 4″8. Caduta per Oliveira.

-13 Caduta per Alex Marquez. Pol Espargarò prova un nuovo strappo. I primi 4 si stanno staccando dal resto del gruppo: Pol Espargarò, Binder, Bastianini e Marc Marquez.

-13 Binder ha colmato il gap da Pol Espargarò. Ricordiamo che il sudafricano monta una coppia di gomme medie, contro le soft dell’iberico.

-14 Gli altri italiani: 15° Morbidelli, 16° Marini, 18° Dovizioso, 22° Di Giannantonio.

-14 Bagnaia finalmente si sbarazza di Quartararo sul rettilineo ed è nono. Bisogna limitare i danni. Intanto Binder non molla e si riporta a mezzo secondo da Pol Espargarò. Bastianini fa più fatica in questa fase, ma sappiamo come l’italiano spesso venga fuori nel finale.

-15 Si è ritirato Jack Miller (Ducati).

-15 Allunga ancora Pol Espargarò, 6 decimi su Binder.

-15 Caduta per Bezzecchi, peccato. I primi sei stanno prendendo un vantaggio nei confronti di Rins, Martin, Quartararo e Bagnaia.

-15 Botta e risposta tra Aleix Espargarò e Mir per il quinto posto.

-16 Prova l’allungo Pol Espargarò: ha mezzo secondo su Binder.

-16 BASTIANINIIIIIIIIIIIIIII!!! Che attacco su Marquez, che furore! Lo ha affiancato sul rettilineo, poi lo ha infilato con una staccata brutale all’interno! E’ terzo! Bagnaia invece sta facendo fatica, resta alle spalle di Quartararo in decima posizione.

-17 Binder supera Marc Marquez ed è secondo! Bastianini attacca Mir all’interno e si prende la quarta piazza!

-17 Bastianini prova a sorpassare Mir, ma il motore della Suzuki è davvero potente e l’azzurro deve desistere.

-18 Bastianini è arrembante in scia a Mir. Sta davvero scalpitando. Bezzecchi passa Miller ed è 13°! Che debutto per questo ragazzo.

-18 Bagnaia ha ripreso Quartararo!

-18 La sensazione è che nessuno stia veramente spingendo al massimo in questa fase. C’è timore per il degrado delle gomme.

-19 Bagnaia deve chiudere un gap di 8 decimi per riportarsi su Quartararo. I primi 9 sono tutti insieme. Sempre Pol Espargarò in testa.

-19 Gli altri italiani: 14° Bezzecchi, 16° Morbidelli, 18° Marini, 19° Dovizioso, 23° Di Giannantonio.

-19 Dopo un buon avvio, sta precipitando Quartararo: è 9° e tra poco verrà attaccato da Bagnaia.

-20 Bagnaia passa anche Alex Marquez ed è 10°!

-20 Binder è l’unico a montare due gomme medie tra i top10. Doppia soft per le due Honda e per Martin, soft-media per tutti gli altri.

-20 Giro veloce per Bastianini, che rimane saldamente in quinta posizione. Gruppo compatto.

-21 Bagnaia supera Oliveira, Nakagami e Miller nel giro di tre curve ed è già 11°.

-21 Attenzione a Brad Binder, sta guidando davvero bene con la KTM in terza posizione.

-21 A questo punto Bagnaia deve solo pensare a portare a casa più punti possibili, non è stato un buon fine settimana per lui.

-21 Marc Marquez attacca Pol Espargarò in fondo al rettilineo, ma finisce lungo in staccata e resta secondo.

-22 Pol Espargarò al comando su Marc Marquez, Binder, Mir, Bastianini, Aleix Espargarò e Quartararo. 8° Martin, poi Miller e Rins. 14° Bagnaia, 16° Morbidelli.

-22 Pol Espargarò supera Marquez e si prende la vetta. Due Honda davanti. 4° Bastianini, avvio da incubo per Bagnaia, 15°.

-22 giri al termine. Parte malissimo Martin, subito al comando Marc Marquez.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP del Qatar 2022 di MotoGP!

16.00 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza…Ci siamo!

15.59 Nel 2021 vinse la Yamaha con Fabio Quartararo: difficile che il campione del mondo possa ripetersi.

15.58 Giro di ricognizione!

15.57 Saranno 22 i giri da percorrere.

15.55 Curiosità per capire se l’Aprilia avrà compiuto passi in avanti importanti anche sul passo gara. Aleix Espargarò proverà a giocarsela con i primi, mentre Maverick Vinales dovrà partire dalla 19ma casella.

15.52 Inno nazionale del Qatar.

15.51 Jorge Martin a SkySport: “Il passo dei primi 10 è molto simile, nessuno ha qualcosa in più“.

15.50 Attenzione alle Suzuki: sia Mir sia Rins hanno mostrato un passo importante e sanno come gestire il degrado delle gomme. Potrebbero recuperare sino alla zona podio.

15.46 Bagnaia a SkySport: “Cercherò di partire bene, ma senza strappare le gomme, perché sarà importante averle alla fine. Il warm-up è andato bene“.

15.45 Sarà una gara difficile per Francesco Bagnaia, che partirà dalla nona posizione. I valori sono però molto livellati e nel warm-up ha ottenuto le risposte che cercava. Rimontare si può, ma fino a dove?

15.42 Si prospetta una gara molto equilibrata. Martin e Bastianini, pur con delle Ducati non ufficiali, possono giocarsela sino in fondo, anche se l’uomo da battere sembra Marc Marquez. Lo spagnolo non solo è tornato in salute, ma dispone di una Honda che non era così competitiva da anni. Un problema di non poco conto per gli avversari…

15.40 A proposito di costruttori, sinora a Losail hanno primeggiato tre differenti Case. La Yamaha vanta ben 10 affermazioni, di cui peraltro tre consecutive con tre uomini diversi (!) tra il 2015 e il 2017. Segue poi la Ducati con 5 vittorie, mentre chiude a quota 3 la Honda, storicamente mai davvero a proprio agio su questa pista.

15.33 Va peraltro rimarcato come Casey Stoner sia stato l’unico centauro in grado di vincere su due moto diverse. L’australiano ha ottenuto i primi tre successi in sella alla Ducati, mentre l’ultimo è stato raccolto sulla Honda.

15.30 LUSAIL – VITTORIE TOP CLASS

4 – STONER Casey [AUS] (2007, 2008, 2009, 2011)

4 – ROSSI Valentino [ITA] (2005, 2006, 2010, 2015)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2012, 2013, 2016)

2 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2018, 2019)

2 – VIÑALES Maverick [SPA] (2017, 2021 Qatar)

1 – GIBERNAU Sete [SPA] (2004)

1 – MARQUEZ Marc [SPA] (2014)

1 – QUARTARARO Fabio [FRA] (2021 Doha)

15.28 Sono quattro gli uomini in attività a vantare nel proprio palmares una vittoria a Lusail. Hanno trionfato 2 volte Andrea Dovizioso (2018, 2019) e Maverick Viñales (2017, 2021). Inoltre si sono in posti in 1 singola occasione anche Marc Marquez (2014) e Fabio Quartararo (2021).

15.25 I piloti più vincenti a Lusail sono Casey Stoner e Valentino Rossi, entrambi issatisi a quota 4 affermazioni. L’australiano si è imposto nel 2007, 2008, 2009 e 2011, mentre il Dottore lo ha fatto nel 2005, 2006, 2010 e 2015. Come si può notare, il centauro nativo di Southport detiene il primato di successi consecutivi, essendo l’unico riuscito a realizzare un filotto di tre vittorie. Al tempo stesso, l’italiano possiede il record di longevità, avendo primeggiato nell’arco di un decennio.

15.20 La classe regina ha disputato 18 gare a Lusail, una in meno rispetto alle categorie inferiori. Questo perché nel 2020 la competizione venne cancellata a causa della rampante pandemia di Covid-19. Moto2 e Moto3 poterono scendere in pista comunque, in quanto piloti e team erano già presenti in loco prima della “stretta” sui viaggi internazionali. Va inoltre rimarcato come, delle 18 prove mandate in scena, “solo” 17 abbiano avuto la denominazione di GP di Qatar. Lo scorso anno, infatti, si disputò un double header allo scopo di recuperare l’annullato GP d’Argentina. Pertanto è stato aggiunto un estemporaneo Gran Premio di Doha.

15.14 Il palcoscenico del primo dei ventuno atti programmati per questa stagione sarà il Lusail International Circuit, dove si disputerà il Gran Premio del Qatar. Il contesto mediorientale è ormai diventato abituale per il campionato iridato, essendo entrato in calendario nell’ormai lontano 2004. Dal 2007 ha assunto il ruolo pressoché fisso di opening della nuova annata agonistica e, dal 2008, può godere dello status di unica gara in notturna dell’intera stagione. Andiamo, dunque, a scoprire le statistiche e le curiosità legate all’appuntamento.

15.10 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’54.519 4 10 350.6

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’54.615 10 11 0.096 0.096 352.9

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’54.755 8 10 0.236 0.140 352.9

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’54.766 4 10 0.247 0.011 345.0

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.781 3 10 0.262 0.015 342.8

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’54.882 7 10 0.363 0.101 348.3

7 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’54.897 3 9 0.378 0.015 350.6

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.928 6 10 0.409 0.031 342.8

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.940 6 10 0.421 0.012 349.5

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.992 4 11 0.473 0.052 352.9

11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.068 6 10 0.549 0.076 346.1

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’55.207 8 10 0.688 0.139 349.5

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.304 5 11 0.785 0.097 349.5

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.313 7 10 0.794 0.009 348.3

15 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’55.366 4 9 0.847 0.053 350.6

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.379 6 9 0.860 0.013 346.1

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’55.408 5 6 0.889 0.029 343.9

18 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’55.421 2 10 0.902 0.013 352.9

19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’55.468 9 9 0.949 0.047 348.3

20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.514 9 10 0.995 0.046 345.0

21 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’55.579 8 10 1.060 0.065 346.1

22 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’55.662 10 10 1.143 0.083 343.9

23 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’55.880 8 9 1.361 0.218 346.1

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’56.711 6 10 2.192 0.831 346.1

15.07 Sinora l’Italia ha festeggiato i successi di Andrea Migno in Moto3 e di Celestino Vietti in Moto2. Proviamo allora a fare tris: non sarà facile, ma vogliamo crederci!

15.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara di MotoGP del GP del Qatar 2022. Partenza alle 16.00 a Lusail!

12.10: Da sottolineare il fatto che le temperature che i piloti incontreranno in gara saranno più basse, visto che si gareggerà in “notturna” e con le luci artificiali.

12.08: Due Rosse davanti, ancora una volta non del team ufficiale. Bagnaia è sesto a 0.363 e a quanto pare ha girato con una mescola morbida sul posteriore, immediatamente dietro a Fabio Quartarato (Yamaha) a 0.262. Bene anche Morbidelli con l’altra M1 ufficiale a 0.409 in ottava piazza a precedere le due Suzuki di Rins e di Mir, nonché la Honda di Marc Marquez caduto in questo turno.

12.05: Enea Bastianini si conferma velocissimo, dopo le qualifiche di ieri. Il pilota romagnolo del Gresini Racing MotoGP ha ottenuto il miglior tempo di 1:54.519 a precedere di 0.096 il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) e lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró di 0.236.

12.02: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 23 E. BASTIANINI 1:54.519 2 5 J. ZARCO +0.096 3 41 A. ESPARGARO +0.236 4 88 M. OLIVEIRA +0.247 5 20 F. QUARTARARO +0.262 6 63 F. BAGNAIA +0.363 7 89 J. MARTIN +0.378 8 21 F. MORBIDELLI +0.409 9 42 A. RINS +0.421 10 36 J. MIR +0.473

12.00: Zarco si porta in seconda posizione con la Ducati Pramac a 0.096 da Bastiani con la GP22 Pramac. La combinazione è quella della hard/soft.

12.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

11.58: Aleix Espargaro sale in seconda posizione con l’Aprilia con una combinazione hard/soft a 0.236 da Bastianini, mentre Bastianini, Quartararo e Bagnaia girano più o meno sullo stesso ritmo.

11.57: Bastianini rimane in vetta con il crono di 1:54.519 a precedere di 0.247 Oliveira con la KTM e di 0.262 la Yamaha di Fabio Quartarato. Il francese gira con due soft, mentre bene Morbidelli sesto a 0.409 dal vertice.

11.55: Bagnaia si scuote e migliora il proprio riferimento, portandosi in quarta posizione a 0.363 da Bastianini.

11.54: Marc Marquez realizza ora un tempo ed è 11° a 0.549, mentre Rins e Mir sono sesti e settimi a 0.421 e a 0.473.

11.52: Bagnaia sta girando con una soft nuova la posteriore, mentre Marc Marquez potrebbe aver affrontato questo turno con gomme usurate.

11.51: BASTIANINI!! 1:54.519 per Enea che con una combinazione (soft/medium) si è portato in vetta con 247 millesimi di margine su Oliveira e 262 con Quartararo, che sta girando con due soft. Bagnaia settimo a 0.510.

11.50: Quartararo forza il ritmo e migliora il suo crono (1:54.654) potendo vantare 112 millesimi su Oliveira e 243 Martin. Bagnaia 6° a 0.375 che ha duellato con Marquez in questo giro, superandolo. Spagnolo caduto in curva-10, ma senza conseguenze e di nuovo in sella.

11.48: La Yamaha di Quartararo comanda con il crono di 1:54.781 a precedere di 0.116 Martin e di 0.235 Zarco. Bagnaia aveva realizzato il sesto crono, ma il suo tempo è stato cancellato.

11.45: Cominciano ad arrivare i primi tempi: la Yamaha di Quartararo comanda con il crono di 1:55.349 a precedere Vinales di 0.072 e Bezzecchi di 0.072 con la Ducati Mooney VR46 Racing Team. Ma siamo solo all’inizio…

11.42: Tutti in pista per testare il passo gara.

11.40: SI COMINCIA!!!

11.37: Ci aspettano 20′ minuti intensi per il setting e la comprensione del funzionamento delle gomme. Tuttavia, le temperature di questo turno saranno diverse rispetto a quelle che i piloti avranno in gara (ore 16.00 italiane).

11.34: Sono tante, dunque, le risposte ci attendiamo in questo warm-up.

11.31: Sarà interessante capire come approccerà alla gara Enea Bastianini: “È la prima volta che mi trovo davanti in partenza, non so come dovrò gestire la gara, di solito è sempre in rimonta, domani fortunatamente no… non so se saremo tutti più vicini, ma credo che Honda e Suzuki abbiano fatto un salto in avanti importante. Sicuramente la gestione gara sarà diversa. Non abbiamo ancora la risposta, dobbiamo vedere i dati. Media e soft hanno pro e contro. In questo momento direi media, ma dobbiamo verificare ulteriormente“.

11.28: Grande fiducia nelle parole di Marc Marquez: “In Qatar un podio vale come una vittoria. Domani ci saranno tante cose da gestire, mi aspetto una gara in gruppo, dovremo vedere cosa faranno gli altri. Siamo alla prima gara, dobbiamo spingere, daremo il 100%, ma allo stesso tempo sappiamo che non siamo i piu veloci. Hanno faticato oggi dopo essere partiti alla grande nelle prime libere, ma nel complesso quelli che vanno più forte sono i due piloti Suzuki“.

11.25: Situazione difficile per la Yamaha, come sottolineato da Fabio Quartararo: “Gli altri hanno fatto uno step molto, molto grande, le moto sono cambiate, non è la stessa situazione dell’anno scorso. Mi aspettavo di fare meglio, ma non so onestamente cosa dire… Quando non abbiamo grip dietro fatichiamo, non possiamo accelerare in certe situazioni, questa è la differenza maggiore. Domenica proveremo qualcosa perché sul passo non sono messo male. E darò il massimo, stando attento ai pneumatici. Se facciamo una bella partenza, possiamo chiudere con un buon piazzamento“.

11.22: “Mi sentivo limitato meccanicamente fino alle quarte prove libere, non avevo feeling davanti, avevo una brutta sensazione, non riuscivo ad essere fluido come piace a me, poi nelle FP4 abbiamo fatto una modifica alla moto che mi ha fatto ritrovare questo feeling. Sarebbe stato meglio trovarlo già ieri, sappiamo che nelle prove bisogna sacrificare sempre qualcosa, secondo me abbiamo sbagliato a sacrificarlo nel weekend di gara ma ci sta“, le parole di Bagnaia dopo le qualifiche.

11.19: Joan Mir partirà ottavo, appena davanti a Bagnaia, ed è un serio candidato al podio. In ogni caso, se davvero Ducati dovesse avere qualcosa di più degli altri, non sarebbe poi così sorprendente l’affermazione di un outsider. Al riguardo, rischia di essere decisiva l’esperienza nel gestire gli pneumatici, come avvenuto nel 2021.

11.16: Dunque, fra i tre pretendenti al titolo, chi sembra messo meglio è proprio Marquez. Comunque attenzione a non sottovalutare neppure le Suzuki, solitamente più performanti in gara di quanto non lo siano sul giro secco.

11.13: Lo stesso proposito di Joan Mir e Alex Rins, costretti a recuperare dopo un time-attack negativo. Aspirazioni in comune anche in casa Yamaha, dove i problemi di accelerazione della M1 sono ormai arcinoti.

11.10: Assisteremo, comunque, a una sessione molto incerta, con Suzuki e Honda che potrebbero farla da padrone e Marc Marquez desideroso di far vedere quanto sia forte in gara.

11.07: Ancor più necessario intervenire nel caso di Francesco Bagnaia. Il centauro piemontese solo nel corso della FP4 ha avuto le risposte desiderate dalla sua GP22 e per questo dovrà sfruttare questo warm-up per avere maggior chiarezza anche sulle gomme da usare.

11.04: Lo spagnolo Jorge Martin (Team Pramac) ed Enea Bastianini (Gresini Racing) sono quelli che nel corso delle qualifiche han fatto meglio, ma hanno la necessità di mettersi a posto con l’assetto per essere costanti nel proprio ritmo.

11.01: Sarà un turno importante per capire gli equilibri in pista. La Ducati dovrà trovare delle risposte sia in chi partirà davanti in griglia e chi indietro.

10.58: Sulla pista di Lusail i team dovranno mettere a punto gli ultimi particolari in vista della gara domenicale.

10.55: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2022 di MotoGP.

Sarà un turno importante per capire gli equilibri in pista. La Ducati dovrà trovare delle risposte sia in chi partirà davanti in griglia e chi indietro. Lo spagnolo Jorge Martin (Team Pramac) ed Enea Bastianini (Gresini Racing) sono quelli che nel corso delle qualifiche han fatto meglio, ma hanno la necessità di mettersi a posto con l’assetto per essere costanti nel proprio ritmo.

Foto: MotoGP.com Press