LIVE Ginnastica artistica, Deutscher Pokal 2022 in DIRETTA: secondo posto per le Fate, pioggia di medaglie nelle finali di specialità!

21:40 L’appuntamento è a domani con le finali di specialità delle ragazze. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata.

21:39 Vi ricordiamo anche il secondo posto ottenuto oggi dalle Fate nella prova a squadre femminile. Insomma, una grande giornata per la ginnastica azzurra.

21:37 L’Italia ha concluso questa giornata di finali di specialità con 3 podi senior e 4 junior, prestazione di squadra mostruoso.

21:35 Questo invece quello delle parallele maschili: 1. Fred Richard (13.666), 2. Nicolas Diez (13.066), 3. Alfred Schwaiger (12.433).

21:32 Questo il podio conclusivo della sbarra: 1. Carlo Horr (13.833), 2. Felix Dolci (13.766), 3. Nicolò Mozzato (13.466).

21:30 Mozzato è sul podio anche alla sbarra!

21:27 Alle parallela il francese Nicolas Diez è momentaneamente primo (13.066).

21.24 Purtroppo non arriva un punteggione per Mozzato: 13.466 (D:5.5, E:7.966) e terza posizione provvisoria per lui.

21:22 Peccato per due piccole imprecisioni su due elementi non complessi, aspettiamo il punteggio.

21:20 Horr vola in testa con 13.833, ma adesso tocca Mozzato!

21:18 Felix Dolci rischia di conquistare l’ennesimo podio di giornata, 13.766 per il canadese alla sbarra.

21:15 Alle parallele arriva un 12.433 per l’austriaco Alfred Schwaiger.

21:12 Alla sbarra si parte con un 13.200 abbastanza debole di Adam Tobin.

21:09 Si chiude con la sbarra senior e con le parallele pari junior.

21:06 Incredibile il numero di podi che sta raccogliendo l’Italia questa sera.

21:03 Questo invece quello delle parallele senior: 1. Nicolau Mir (14.600), 2. Glenn Trebing (14.533), 3. Lorenzo Minh Casali (14.533).

21:00 Questo il podio del volteggio junior: 1. Fred Richard (14.033), 2. Daniel Carrion (13.916), 3. Tommaso Brugnani (13.899).

20:57 14.533 PER CASALI! L’azzurro è terzo, come terzo è al volteggio Brugnani!

20:55 Nicolau Mir con 14.600 vola in testa alle parallele, tocca a Casali!

20.53 Tommaso Brugnani si inserisce in seconda posizione al volteggio (13.899), buona giornata di gare per l’azzurro.

20:51 Esercizio stupendo ed uscita stoppata per Glenn Trebing che totalizza 15.533 (D:5.5, E:9.033).

20:49 Zachary Clay non riesce a balzare al comando della classifica delle parallele, il canadese si ferma a 14.000.

20:47 L’iberico Daniel Carrion va in testa alla tavola nonostante una caduta sul secondo salto (13.916).

20:45 Hugo Carmona inizia la gara del volteggio juniors con 13.766 di media.

20.42 Subito un ottimo 14.166 alle parallele per il francese Léo Saladino.

20.39 Adesso tocca alla finale del volteggio junior e delle parallele pari senior.

20.36 Questo invece quello degli anelli junior: 1.Vahe Petrosyan (13.400), 2.Paco Fernandes Henriques (13.066), 3. Jukka Nissinen (13.033).

20.33 Questo il podio del volteggio senior: 1.Khoi Young (14.916), 2.Nicolò Mozzato (14.233), 3.Felix Dolci (14.199).

20:30 Khoi Young stampa un assurdo 14.916 e vince il volteggio senior.

20:27 Anche Whitehouse (13.916) resta dietro Mozzato, adesso tocca a Young, favorito per la vittoria.

20:24 Vahe Petrosyan vola in testa agli anelli con 13.400.

20:22 Anche il tedesco Felix Remuta e il canadese Felix Dolci restano dietro mozzato, rispettivamente terzo (13.616) e secondo (14.199).

20:20 Daniel Carrion si ferma a 12.900 agli anelli e per un soffio finisce dietro a Villa.

20:19 Pavel Gulidov non impensierisce Mozzato con 12.800 di media.

20:17 Villa viene superato per pochi centesimi dal tedesco Nissinen (13.033).

20:16 Nel frattempo è arrivato un 12.966 agli anelli per Villa.

20:14 14.100 per il secondo salto e 14.233 di media, prova più che solida per Mozzato, aspettiamo gli altri.

20:13 Nicolò tiene con i denti l’arrivo del secondo salto, attenzione perchè potrebbe venire fuori una media interessante.

20:12 Ottimo primo salto di Mozzato alla tavola, 14.366 per lui!

20:10 Adesso toccherà alla finale degli anelli junior e a quella del volteggio senior.

20:07 Il settore maschile azzurro sta vivendo un momento di salute a livello generale con pochi eguali nella storia.

20:04 Questo invece quello degli anelli senior: 1. Asher Hong (14.266), 2. Carlo Horr (13.266), 3. Felix Dolci (13.133).

20:00 Questo il podio del cavallo con maniglie junior: 1. Riccardo Villa (13.700), 2. Axel Breche (12.900), 3. Daniel Mousichidis (12.7669.

19:57 Asher Hong vince agli anelli con 14.266, quarta posizione per Abbadini.

19:55 ARRIVA IL COLPACCIO DI RICCARDO VILLA! L’azzurro con 13.700 (D:5.4, E:8.3) vince la gara!

19:53 Riccardo Villa pronto per il suo esercizio!

19:52 Axel Breche fa meglio di tutti al cavallo e con 12.900 è primo quando manca un solo atleta.

19:49 Abbadini è al momento terzo, dietro Horr e Dolci.

19:46 Arriva un buon esercizio di Daniel Mousichidis, il tedesco balza in testa al cavallo con maniglie (12.766).

19:42 Al cavallo con maniglie al momento c’è in testa l’austriaco Alfred Schwaiger con un modesto 11.233.

19:39 Si ferma a 12.766 l’azzurro, difficile pensare al podio con questo punteggio.

19:36 Grande prova di Abbadini agli anelli, purtroppo sono arrivati un paio di passi pesanti in uscita che gli costeranno caro.

19:33 Adesso toccherà alla finale del cavallo con maniglie junior e alla finale degli anelli senior.

19:30 Sono già arrivati tre podi per l’Italia, due junior ed uno senior.

19:28 Questi invece i primi tre del cavallo con maniglie senior: 1.Khoi Young (15.000), 2. Benjamin Osberger (13.933), 3.Yumin Abbadini (13.866).

19:25 Questo il podio del corpo libero junior: 1. Hugo Carmona (13.166), 2. Maxim Kovalenko (13.100), 3.Tommaso Brugnani (12.466).

19.24 Travolgente 15.000 di Khoi Young, 6.2 di difficoltà e un assurdo 8.8 di esecuzione.

19:22 Arriva un ottimo 13.866 per Abbadini (D:5.9, E:7.966), l’azzurro è secondo!

19:20′ CHE PROVA DI ABBADINI!

19:18 Tocca a Yumin Abbadini al cavallo!

19:16 13.100 per il tedesco Kovalenko, scivola in terza piazza Brugnani.

19:15 Il transalpino Hugo Carmona fa segnare 13.166 al corpo libero e si prenota un posto sul podio.

19:13 Prima prestazione di rilievo a cavallo, arriva 13.933 per il francese Benjamin Osberger.

19:12 12.466 anche per l’austriaco Ivkic, che però resta dietro all’azzurro a causa di un’esecuzione più bassa.

19:10 Non una grande prova al cavallo con maniglie per lo spagnolo Diallo (12.266).

19:08 12.466 per Brugnani, che ha pagato una nota D leggermente bassa (D:4.6, E:7.866).

19:06 Ottima acrobatica, arrivi bene tenuti, potrebbe arrivare un punteggio interessante.

19:03 Tommaso Brugnani sarà il primo ad esibirsi al corpo libero!

19:00 Adesso toccherà alla finale al corpo libero junior e alla finale al cavallo con maniglie senior.

18:56 Questi invece i primi tre della sbarra junior: 1. Vahe Petrosyan (13.133), 2. Riccardo Villa (12.933), 3. Danny Crouch (12.866).

18:54 Questo il podio del corpo libero senior: 1. Felix Dolci (14.300), 2. Asher Hong (14.166), 3. Milan Hosseini (13.600).

18:52 Bella prova di Asher Hong, lo statunitense è secondo al quadrato (14.166).

18:50 Il giovane Riccardo Villa è secondo alla sbarra (12.933), prima posizione provvisoria per lo statunitense Petrosyan.

18:48 11.800 per l’azzurro, peccato per gli errori perchè 5.8 come nota D era un ottimo più che buono.

18:46 Purtroppo arriva una caduta in prima diagonale per Nicolò, non arriverà il podio.

18:44 Tocca a Nicolò’ Mozzato!

18:42 Grande prova del canadese Felix Dolci al corpo libero: (D:6.0, E:8.4) con un decimo di penalità, per un totale di 14.300.

18:40 Danny Crouch resta in testa alla sbarra, l’austriaco Nicolas Ivkic si inserisce in seconda piazza (12.766).

18:37 Nel mentre si sta svolgendo anche la finale al corpo libero seniores: in testa, dopo tre esercizi, c’è il tedesco Milan Hosseini (13.600).

18:35 Esecuzione più pulita per il britannico che, con 12.866 (D:4.1), si mette al comando.

18:34 Il prossimo a salire sull’attrezzo sarà il britannico Danny Crouch.

18:33 Esercizio molto semplice per l’iberico: 12.466 (D:4.0, E:8.466).

18.31 Il primo atleta ad esibirsi sarà lo spagnolo Oriol Rifà.

18:28 Tocca alle finali di specialità maschili, si partirà con la sbarra.

18:25 Amici di OA Sport ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della Deutscher Pokal.

16:30 Il programma della giornata non è ancora finito, OA Sport vi da l’appuntamento alle 18:30 con le finali di specialità maschili.

16:27 Otto finali di specialità conquistate dalle azzurre, che comunque si sono espresse leggermente al di sotto delle aspettative.

16:25 Arriva la vittoria per gli Stati Uniti, che hanno chiuso con 164.929, seconda piazza per l’Italia con 163.598, l’Australia completa il podio con 153.297.

16.21 Buon 13.833 di Andreoli, che però purtroppo non basterà.

16:20 Il 13.566 di Mcclain porta gli Stati Uniti ad un passo dalla vittoria.

16:19 ARRIVA LA STOCCATA DI ASIA D’AMATO: 14.200 (D:6.0, E:8.2)! Possiamo ancora sperare.

16:18 Blakely stampa un 13.366 al quadrato, si mette male. Servono due grandi esercizi di D’Amato ed Andreoli.

16.16 Problemi purtroppo per Martina Maggia, 12.566 troppo debole.

16:15 Sullivan risponde con un 13.533 al corpo libero.

16.13 ESERRCIZIO ENORME DI GIORGIA VILLA! Collegamenti stupendi ed esecuzione eccellente: 14.433 (D:5.8, E:8.633).

16.10 Si decide tutto adessso!

16:07 Questo l’ordine di discesa delle azzurre: Villa, Maggio, D’Amato, Andreoli.

16:04 Inizia l’ultimo riscaldamento di giornata!

16:01 Arriva il sorpasso dell’Australia sul Canada, Olanda troppo staccata.

15:58 Arriva anche un solido 13.233 per Emily Whitehead, il Canada sta invece facendo fatica alla Trave.

15:55 Ottimo 13.600 alle parallele per Romi Brown, l’Australia vuole il terzo posto.

15:52 Un possibile recupero dell’Italia sembra infattibile, servono degli errori al corpo libero degli Stati Uniti e tre esercizi ai limiti della perfezione alle parallele per le azzurre.

15:49 Quando manca una rotazione alla fine gli Stati Uniti sono al comando con 124.464, l’Italia è seconda con 121.132, Canada terzo con 115.162. La lotta per il terzo posto è infuocata con Australia e Olanda rispettivamente quarta e quinta con 114.331 e 113.430.

15:47 Vertiginoso 13.766 per Mcclain.

15:45 13.000 solido per Frazier (D:5.5, E:7.5).

15:44 13.600 e 12.900 alla trave per Sullivan e Blakely, si mette male per l’Italia.

15:42 Chiude Mandriota con 13.666. Rotazione leggermente debole rispetto a quella degli Stati Uniti.

15:40 Doppio salto anche per Angela Andreoli che totalizza 13.366 di media.

15:39 12.700 sul secondo salto per Asia D’Amato, non una grande giornata per lei. Media di 13.350.

15:38 14.000 sul primo salto per D’Amato.

15:37 Buon DTY per D’Amato, peccato per qualche passo di troppo in arrivo.

15:36 Ottimo 13.900 per Martina (D:4.6, E:9.3)!

15:35 AI LIMITI DELLA PERFEZIONE IL SALTO DI MARTINA MAGGIO!

15:33 Riscaldamento in corso per le azzurre!

15:30 Adesso si decide tanto, Italia al volteggio e Stati Uniti alla trave.

15:28 Rotazione debole dell’Olanda alla trave, attenzione al possibile rientro del Canada per il terzo posto.

15:25 Martina Maggio porterà un avvitamento e mezzo dallo yurchenko.

15:23 Ha completato il proprio giro l’Australia, aspettiamo che anche le altre squadre finiscano i propri esercizi.

15:20 Maggio, D’Amato, Andreoli e Mandriota impiegate nell’ordine alla tavola.

15:17 Stati Uniti all’ostica trave, dopo questa rotazione ne capiremo di più.

15:15 Italia al volteggio, servono quattro salti solidi.

15:12 Gli Stati Uniti chiudono con un grande 14.033 di Matthews. A parità di rotazione Stati Uniti in testa con 84.098, Italia seconda con 79.399, servirà una grande seconda parte di gara alle azzurre.

15:10 Arriva la stoccata di Konnor Mcclain: 13.933 (D:5.4, E: 8.533). Matthews a chiudere.

15:07 12.000 debolissimo per Blakely, serve una grande prestazione di Mcclain agli Stati Uniti.

15:05 Frazier paga una caduta e non va oltre 13.333 (D: 5.6, E: 7.733). Adesso toccherà a Skye Blakely.

15:02 La prima atleta impegnata sarà Emjae Frazier.

15:00 Gli Stati Uniti sono pronti a salire sugli staggi.

14:58 Arriva il primo esercizio di spessore alle parallele: enorme 14.333 per l’olandese Sanna Veerman con un 6.5 di difficoltà impressionante.

14:56 Le azzurre, da adesso in poi, dovranno viaggiare intorno al 14.000 di media per nutrire qualche speranza di vittoria, la prima rotazione statunitense è stata oltremodo solida.

14:53 Discreto 12.866 di Tisha Volleman alle parallele, anche l’Olanda prova ad inserirsi nella lotta per la terza piazza.

14:50 Debolissimo 10.900 alla trave per Anna-Lena Konig, le tedesche non stanno riuscendo a tenere il passo del Canada per la terza posizione.

14:48 Per quanto visto gli Stati Uniti presentano un quintetto oltremodo solido, l’Italia, dopo due prime rotazioni non prive di errori, dovranno esibirsi al top sui due attrezzi di punta.

14:45 L’Italia riposerà nella terza rotazione, occhi puntati sugli Stati Uniti alle parallele.

14:43 79.399 un po’ debole per le azzurre, che sono comunque in testa, aspettando però che gli Stati Uniti recuperino una rotazione.

14:41 Ottima acrobatica per Angela Andreoli, l’azzurra è la migliore al corpo libero fino a questo momento: 13.500 (D:5.6, E:7.9).

14:38 13.300 anche per Mandriota (D:5.3, E: 8.0).

14:36 Esercizio pulito ed elegante di Veronica Mandriota: triplo avvitamento stoppato in prima diagonale, un avvitamento e mezzo collegato ad un avvitamento in seconda e doppio carpio con un passo in chiusura. Nel frattempo è arrivato un 12.600 per D’Amato.

14:34 Purtroppo mani a terra sul doppio carpio per D’Amato, questo punteggio andrà assolutamente scartato.

14:32 Enorme 42.799 per gli Stati Uniti alla tavola, non sarà facile battere le ragazze a stelle e strisce.

14:30 Esercizio non particolarmente complesso per Martina Maggio, brava comunque l’azzurra a tenere bene gli arrivi: 13.300 (D: 5.2, E: 8.1).

14:28 Gli Stati Uniti partono con un ottimo doppio avvitamento di Ashlee Sullivan e Skye Blakely, entrambe oltre quota 14.000.

14:26 La prima ad esibirsi sarà Martina Maggio.

14:23 Iniziato il riscaldamento dell’Italia.

14:21 L’australiana Emily Whitehead si inserisce in seconda posizione al corpo libero con 12.966 (D: 5.0, E: 7.966).

14:18 Che fatica alle parallele per le tedesche, fino a questo momento livello decisamente più basso rispetto a quanto visto ieri con gli uomini.

14:15 Adesso l’Italia passerà al corpo libero, inizierà anche la gara per gli Stati Uniti, ne capiremo di più sulla caratura tecnica di quelle che dovrebbero essere le nostre principali avversarie.

14:13 Questa la situazione dopo la prima rotazione (mancano ancora gli Stati Uniti e l’Olanda): 1.Italia (39.299), 2.Germania (38.799), 3.Canada (37.965), 4.Spagna (37.532), 5.Australia (37.333).

14:12 Andreoli si ferma ad 11.433, ma con un grande 5.8 di difficoltà, le potenzialità sono enormi, ma questo lo sapevamo già.

14.11 Trave ricca di difficoltà per Andreoli, Angela ha però subito lo scotto del debutto internazionale e ha collezionato tre cadute.

14:09 Precisa anche Alice D’Amato, 13.133 per lei (D:5.3, E:7.833).

14:07 13.500 pesante per Maggio, 5.5 di difficoltà e 8.0 di esecuzione, potrebbe essere un esercizio da finale.

14:06 BENE MARTINA MAGGIO! Siamo tornati a vedere la serie flic, flic smezzato, flic smezzato. Ottimo doppio raccolto in uscita per avere il bonus.

14:04 12.666 (D: 5.2, E: 7.466) per Villa.

14:02 Non uno dei migliori esercizi per Giorgia, che purtroppo ha pagato una caduta sull’elemento più difficile, piccolo sbilanciamento sulla ruota senza e uscita abbastanza semplice in doppio avvitamento.

14:00 La prima ad esibirsi sarà Giorgia Villa.

13:58 L’Australia ha finito il proprio proprio giro alla trave, inizia il riscaldamento per le azzurre.

13:56 Arriva un discreto 12.866 (D: 5.0, E: 7.866) per la canadese Sydney Turner.

13:54 Ottima la parte artistica della canadese Turner, per quanto riguarda l’acrobatica: doppio raccolto in prima diagonale, salto teso avanti collegato a due avvitamenti in seconda e doppio avvitamento e mezzo in chiusura, la nota D non sarà elevata.

13:52 La tedesca Karina Schonmaier è la prima ad avere presentato due salti al volteggio, media di 13.166 per lei.

13:50 Non bene la Germania al volteggio, le tedesche non riescono ad andare oltre un modesto 38.799, punteggio debole considerando che si tratta della tavola.

13:48 Si parte con un esercizio non strabiliante alle parallele asimmetriche per la spagnola Emma Fernandez (12.333).

13:46 L’Italia girerà insieme all’Australia, le Fate saranno le seconde ad esibirsi sui vari attrezzi.

13:43 Le squadre hanno fatto il proprio ingresso in campo gara!

13:41 Gli occhi saranno puntati specialmente su Angela Andreoli, si tratta del debutto internazionale da senior per la giovane 2006. Le azzurre hanno già nelle gambe alcune tappe di Serie A, nelle quali hanno dimostrato uno stato di forma più che discreto.

13:38 Le fate saranno sicuramente felici di tornare a gareggiare alla Porsche Arena di Stoccarda, dove nel 2019 riuscirono a conquistare una fantastica medaglia di bronzo nella gara a squadre del Mondiale.

13:35 Visti i nomi presenti in gara oggi l’Italia parte con l’obiettivo minimo del podio, ma se tutto dovesse andare secondo i piani potrebbe arrivare anche qualcosa in più.

13:32 Le azzurre partiranno all’ostica trave, per poi passare al corpo libero, al volteggio e infine alle parallele asimmetriche.

13:29 L’Italia schiera di fatto quasi tutte le big: Martina Maggio, Asia D’Amato, Angela Andreoli, Veronica Mandriota e Giorgia Villa.

13:26 Saranno otto le formazioni impegnate oggi in gara: Italia, Spagna, Norvegia, Germania, Olanda, Stati Uniti, Canada e Australia.

13:23 In quel di Stoccarda, dopo la fantastica seconda posizione degli uomini di ieri, oggi le Fate andranno a caccia del colpo grosso.

13:20 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Challenge femminile della Deutscher Pokal.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Challenge femminile della Deutscher Pokal. Si tratta del concorso a squadre di questa prestigiosa competizione internazionale che mette di fronte alcune delle migliori Nazionali in circolazione a livello globale e che si preannuncia altamente spettacolare. Si va in scena alla Porsche Arena di Stoccarda (Germania) ed è un luogo tanto caro all’Italia, perché ai Mondiali 2019 si conquistò una leggendaria medaglia di bronzo nel team event.

Le Fate tornano sul “luogo del delitto” e vogliono risplendere in questa prima uscita internazionale della stagione. Le ragazze del DT Enrico Casella puntano al colpaccio pieno dopo aver già messo nelle gambe un paio di tappe di Serie A ed essere in crescendo di forma in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Ci si presenta con la formazione al gran completo, eccezion fatta per l’infortunata Alice D’Amato.

Giorgia Villa e Asia D’Amato sono reduce da una spumeggiante prova in campionato, Elisa Iorio è tornata in maniera convincente, Martina Maggio è un punto saldo, Desiree Carofiglio vuole riprendersi l’azzurrro. Poco più di due anni fa fecero festa in terra tedesca. Attesissimo il debutto internazionale da seniores di Angela Andreoli e Manila Esposito, in gruppo anche l’altra giovane Veronica Mandriota. L’Italia se la dovrà vedere con gli USA di Skye Blakely, eMjae Frazier, Konnor McClain. In gara anche Germania, Canada, Olanda, Svizzera anche se mancheranno alcuni effettivi di riferimento.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del Team Challenge femminile dellla Deutscher Pokal: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.45. Buon divertimento a tutti.

Foto: Federica Salvatelli