Ginnastica, Italia sontuosa alla Deutscher Pokal: Bartolini e compagni sfiorano la vittoria, USA a un passo!

L’Italia si mostra in grandissimo spolvero alla Porsche Arena di Stoccarda (Germania) e strabilia nel Team Challenge della Deutscher Pokal. Si tratta di una prestigiosa gara a squadre di livello internazionale, una delle poche al di fuori dei grandissimi eventi. La Nazionale maschile ha illuminato nello stesso impianto in cui ai Mondiali 2019 mancò di un soffio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La marcia riparte proprio dalla terra teutonica e la formazione del DT Giuseppe Cocciaro ha risposto subito presente, conquistando uno stupendo secondo posto con 247.800 punti. Gli azzurri hanno addirittura accarezzato il sogno di conquistare il trofeo, ma gli USA si sono salvati in extremis e si sono imposti con 247.800.

L’Italia si è lasciata alle spalle compagini di grandissima tradizione come Germania (241.800), Gran Bretagna (236.400), Canada (235.500) e Francia (235.050). Vero che non erano presenti tutti gli effettivi di punta, ma si tratta di un risultato davvero di rilievo per il movimento tricolore, che sprizza grande salute e si conferma nelle posizioni che contano a livello internazionale (da non dimenticare il terzo posto conquistato in mattinata dagli juniores). Abbiamo assistito a una prova di squadra decisamente compatta e convincente da parte dei nostri portacolori, che hanno sbagliato poco o nulla offrendo degli esercizi puliti e di estrema sostanza. Un passo in avanti rispetto alle prove individuali delle ultime tappe di Serie A.

Quattro atleti per attrezzo, sono stati conteggiati soltanto i migliori tre punteggi. Nicola Bartolini è stato il grande trascinatore: il Campione del Mondo al corpo libero dopo un avvio tranquillo tra paralle pari (13.150) e sbarra (12.050), poi al suo attrezzo prediletto ha timbrato 14.150 (5.4 il D Score, ha stoppato tutti gli arrivi eccezion fatta per un piccolo passo sulla diagonale conclusiva), 13.500 solidissimo al cavallo con maniglie, 12.950 agli anelli e poi gran chiusura col 14.750 al volteggio.

Il sardo si è dunque prodigato in un all-around di ampio respiro, mentre Ludovico Edalli sta prendendo la strada dello specialista di lusso dopo aver partecipato a due Olimpiadi come generalista e trova un paio di ruggiti di lusso: 14.050 alle parallele (6.1 il D Score, può crescere molto in termini di esecuzione) e 13.850 (5.7) al cavallo, oltre al 13.200 alla sbarra.

Sono piaciuti parecchio i giovani. Yumin Abbadini ha iniziato col 12.600 sul ferro, poi un ottimo 13.800 al quadrato (8.6 di esecuzione) e un sontuoso cavallo con maniglie (14.250, 5.9 il D Score, secondo riscontro assoluto di giornata) e la chiusura col 13.450 agli anelli. Nicolò Mozzato è tornato a vestire stabilmente l’azzurro dopo il lungo infortunio: 12.450 alle parallele, 13.650 alla sbarra, magistrale 14.400 al corpo libero, qualche difficoltà al cavallo (11.950) e agli anelli (12.800), poi 14.150 al volteggio. Lorenzo Minh Casali ha portato a casa un eccellente 14.200 in apertura sugli staggi (miglior punteggio assoluto di giornata), poi un bel 14.000 (6.0) al corpo libero e 13.400 agli anelli.

Foto: Folco Donati